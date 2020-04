Online: EÚ sa snaží dostať ľudí domov. New York odporúča rúška

Chodec s maskou na tvári na promenáde na ostrove Coney Island (New York).

Chodec s maskou na tvári na promenáde na ostrove Coney Island (New York). Autor: SITA/AP , Kathy Willens

Ministri EÚ hľadajú spôsoby, ako dostať domov Európanov, ktorí uviazli v zahraničí. Zakrývať si tvár odporúča aj ťažko skúšaný americký New York.

Na Slovensku bolo k 1. 4. 2020 pozitívnych na koronavírus 426 osôb. Celkový počet negatívnych vzoriek bol 9 862. Vo svete je nakazených viac ako 900-tisíc ľudí.

7:25 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Nemecku dosiahol už takmer 80-tisíc. Za posledných 24 hodín pribudlo 6 174 infikovaných, informoval dnes na svojej webovej Inštitút Roberta Kocha (RKI). Chorobe COVID-19, ktorú koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje, podľahlo v krajine už viac ako tisíc ľudí. Od štvrtka mŕtvych pribudlo 145. Celkom je v Nemecku k piatkovému ránu 79 696 potvrdených prípadov nákazy a 1 017 obetí choroby COVID-19.

6:10 Americké námorníctvo zbavilo funkcie kapitána lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt, na palube ktorej sa potvrdilo niekoľko desiatok prípadov nákazy koronavírusom. Kapitán Brett Crozier podľa ministra námorníctva vyvolal paniku, keď list, v ktorom žiadal nadriadených o pomoc, adresoval príliš mnohým ľuďom. List následne zverejnili americké médiá. Crozier sa mal podľa ministra Thomasa Modlyho obrátiť na svojho priameho nadriadeného, ​​ktorý už aj tak podnikal kroky na pomoc lodi postihnutej nákazou.

5:40 Starosta New Yorku Bill de Blasio vyzval obyvateľov mesta, aby si na verejnosti zakrývali nos a ústa. Používať môžu šály, šatky či akékoľvek podomácky vyrobené rúška, chirurgické by ale mali prenechať zdravotníkom. Podľa starostu aktuálne výskumy preukázali, že ľudia môžu šíriť koronavírus, bez toho, aby sami vykazovali nejaké príznaky. Agentúra AP uviedla, že podľa štúdie vedcov zo Singapuru sa až desať percent novo nakazených infikovalo od ľudí, ktorí zatiaľ neprejavili žiadne príznaky choroby COVID-19. V meste New York sa už nakazilo takmer 52 000 ľudí. Takmer 1400 z nich chorobe podľahlo.

5:36 O tom, ako najlepšie zorganizovať návraty tisícov občanov Európskej únie z iných častí sveta, budú v piatok debatovať ministri zahraničia únijných krajín. Témou ich videokonferencie bude aj posilnenie medzinárodnej spolupráce v boji proti koronavírusu či spoločný postup proti dezinformáciám spojeným s pandémiou. Desaťtisíce ľudí pre letové obmedzenia či karanténne opatrenia ázijských, afrických či juhoamerických krajinách zatiaľ zostávajú ďaleko od domova. Domov zo zahraničia sa dostalo už približne 350 000 občanov Európskej únie. Asi 250 000 uviazlo mimo EÚ.

5:30 Vo francúzskych nemocniciach za posledných 24 hodín zomrelo ďalších 471 pacientov. Celková bilancia obetí choroby tak už v krajine presiahla 4500, započítané ale zatiaľ nie sú úmrtia z domovov pre seniorov. V aktuálnej bilancii sú len ľudia, ktorí chorobe COVID-19 podľahli v nemocniciach. Sčítanie obetí v liečebniach dlhodobo chorých či domovoch seniorov stále nie je dokončené. Celkovo je teda obetí prinajmenšom 5387. V súčasnosti je vo francúzskych nemocniciach viac ako 26 000 ľudí, z ktorých takmer 6400 musí byť na dýchacích prístrojoch. Asi tretinu z nich tvoria ľudia nad 60 rokov, 90 z týchto pacientov je mladších ako 30 rokov.