Tajné služby USA: Čínske čísla o víruse nesedeli

Dva zdroje dokonca čínske počty infikovaných označili za klamlivé, respektíve zámerne nekompletné. Utajenú správu o tom dostal minulý týždeň aj Biely dom. Prezident Donald Trump to však nepotvrdil.

„Zdá sa, že ich čísla sú trochu optimistické, a som milý, keď to poviem takto,“ citovala agentúra Bloomberg vládcu Oválnej pracovne.

Koho vraj Čína nerátala

Podľa spravodajských organizácií Čína vraj dlho do počtu nakazených nerátala ľudí, ktorí nemali príznaky choroby COVID-19, hoci infikovaní boli. Nie je úplne jasné, kedy sa v epicentre koronavírusu v meste Wu-chan objavil prvý prípad. Mohlo to byť už v novembri 2019. Miestne úrady najprv zľahčovali a zatajovali situáciu a ľudí, ktorí poukazovali na problém, zastrašovali.

Smutným prípadom je lekár Li Wen-liang. Ten sa v decembri 2019 snažil informovať o šíriacej sa epidémii, ale polícia jeho tvrdenia nazvala klamstvami. Li sám podľahol vírusu 7. februára. Komunistický režim, aby upokojil verejné rozhorčenie, uviedol, že jeho prípad prešetrí. Po šiestich týždňoch vydali úrady správu, v ktorej zbavili doktora všetkých obvinení z narúšania verejného poriadku a ospravedlnili sa jeho rodine.

Peking však odmieta, že by zatajoval čísla týkajúce sa nákazy. Pripomína Washingtonu, že by sa mal sústrediť na vlastné zlyhania. Podľa oficiálnych informácií sa v Číne novým koronavírusom celkovo nakazilo viac ako 81 500 ľudí a 3 312 zomrelo. Aj vo Wu-chane sa nájdu ľudia, ktorí tieto čísla spochybňujú. Rovnako k tomu pristupujú viacerí západní, a najmä americkí predstavitelia.

Nárast počtu nakazených a priebeh epidémie nemali podľa dostupných údajov v Číne dramaticky odlišný priebeh ako v iných štátoch. Peking okrem toho koncom januára pristúpil vo Wu-chane a v okolí na mimoriadne prísne reštrikcie pohybu. Vzhľadom na cenzúru, zatajovanie a diktátorsky štýl vlády je však veľmi pravdepodobné, že minimálne časť štatistík komunisticky režim upravil.

Konšpiračné teórie

Čína si tiež nepomohla podporou konšpirácií, že vírus rozšírila americká armáda. „Toto bolo zamerané na domáce aj zahraničné publikum. V oboch prípadoch ide o snahu o odvrátenie pozornosti od Komunistickej strany Číny. Múti vodu, čo sa týka pôvodu ochorenia COVID-19. Samozrejme, to, že sa vírus v krajine objavil, neznamená, že za to zodpovedá vláda. Zatajovanie reality však chybou režimu bolo a spôsobilo problémy. Zdá sa, že Peking sa chce zbaviť zodpovednosti, že to zapríčinil,“ reagoval pre Pravdu expert na Čínu Alexander Dukalskis z University College v Dubline.