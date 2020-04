Nuda v karanténe? Deti lovia plyšových medvedíkov

Medvedí plyšáci v oknách domov s výhľadom do ulice. Sedia, stoja v kvetináčoch, robia stojky - fantázii sa medze nekladú. V mnohých štátoch sa ľudia v čase karantény snažia rozptýliť deti hrou na lov medveďov.

Je to takmer ako plyšáková horúčka. Tisíce detí v rôznych krajinách, keď sa dostanú von na prechádzku, pozorne sledujú okolie. Hľadajú medveďov – veľkých, či malých – a počítajú zahliadnuté úlovky. Plyšových medveďov pritom pribúda – v oknách, na plotoch predzáhradiek, vo výkladoch a čoraz častejšie s rôznymi doplnkami. Nech nie je nuda. Do tejto hry sa totiž zapojili aj dospelí, ktorí chcú vystavením plyšových macov potešiť deti.

„Lov medveďov“ sa stal rozšírenou zábavkou v Británii, Spojených štátoch, Belgicku, či na Novom Zélande. Tam sa z neho stala celonárodná hra, do ktorej sa zapojila aj premiérka Jacinda Ardernová. Do okna domu vo Wellingtone, kde je v karanténe s partnerom a ich dieťaťom, tiež vystavila plyšákov.

Na Novom Zélande, kde sú deti už mesiac v karanténe, je povolené vychádzať z domu len na nákup potravín a liekov, alebo na krátku prechádzku, či zacvičenie si – a to vo svojom okolí. Lov medveďov tam zorganizovala Annelee Scottová, podľa ktorej šlo o to, aby sa „naši najmenší pobavili“, ale zároveň, aby im ukázali, že aj medvede sú v izolácii za oknami, hoci každý deň majú iné oblečenie, prípadne sa presúvajú do ťažko prístupných častí predzáhradiek.

Z lovu medveďov sa stal hit aj pre dospelých. Študentka Jiavra Cohenová každý deň s mamou inštaluje na verande domu celé scény s medvedíkmi – mali napríklad piknik alebo rybačku. Jazerom bola modrá prikrývka. „Vymýšľanie nových nápadov je dobrou zábavkou, keď skončím prácu do školy. Mama je tiež rada, keď sa z verandy porozpráva so susedmi,“ povedala pre denník Guardian.

„Je to zábava. Dáva to tiež pocit, že ste súčasťou miestnej komunity,“ povedala zas pre BBC Tanya Haová, ktorá plyšákov vystavuje v okne v austrálskom Melbourne. Tiež ich každý deň inštaluje iným spôsobom a s rôznymi odkazmi nielen pre deti. Pomáhajú jej s tým jej dve deti, čo zas pomáha odpútať sa od myšlienok na koronavírus.

Tí, čo nemajú doma plyšového medveďa, ich kreslia alebo vyrábajú. Fenomén plyšového medveďa sa stal aj inšpiráciou pre graffiti a kresby, ktoré sa objavili v niektorých mestách.

Nová zábavka sa uchytila aj v Belgicku. Rozšírila sa po správe flámskej televízie o tom, že v Gente bolo napočítaných 69 medvedíkov. Vymysleli tam aj špeciálne oznamy o love medveďov v rôznych jazykových mutáciách. "Medvede sa skrývajú za oknami domov v celom okolí. Ste na prechádzke s deťmi? Lovte medveďov. Počítajte ich a vždy, keď idete von, pokúste sa uloviť nových, pretože každý deň sa objavujú nové medvede,“ píše sa na plagáte s inštrukciou.

Ten zahŕňa aj súpis pravidiel správneho lovca: "Zostať doma a často si umývať ruky. So staršími byť v kontakte cez telefón alebo elektronicky. Držať sa 1,5 metra od iných, keď idete von (napríklad na lov medveďov).“ Nechýba tiež výzva každému, aby do okna vyložil medveďa.

„Lov medveďov ľudí zomkol. Bez toho, aby sme boli blízko seba, ľudí v susedstve spojil. Tým, že sa vydali na lov, alebo dali do okien plyšové hračky a sledovali reakcie detí,“ povedal pre VRT Michaël Mariën, jeden zo zakladateľov iniciatívy lovu medveďov v Belgicku.

Podľa BBC celú hru zrejme inšpirovala obľúbená detská knižka Ideme na lov medveďa od Michaela Rosena. Mnohých oslovilo aj motto knihy – Nebojíme sa. Autor, ktorý má 73 rokov, je však na jednotke intenzívnej starostlivosti. Nie je jasné, či jeho hospitalizácia súvisí s nákazou koronavírusom. Jeho fanúšikovia a lovci medveďov mu ale na sociálnych sieťach želajú skoré uzdravenie.