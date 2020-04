Bez rúšok a únavy. Roboti pomáhajú ošetrovať pacientov s koronavírusom

„S využitím mojich schopností môže byť zdravotnícky personál v styku s pacientmi bez priameho kontaktu," vysvetľuje svoje prednosti Tommy, humanoidný robot veľkosti sedemročného dieťaťa. Tommy, s veľkými láskavými očami a dotykovým monitorom v oblasti srdca, dostal meno po synovi Francesca Dentaliho, primárovi oddelenia intenzívnej medicíny nemocnice Circolo.

„Je to, ako keď máte ďalšiu zdravotnú sestru, a to bez problémov spojených s infekciou," povedal pre agentúru Reuters primár Dentali. Jeho dvadsaťčlenný tím, ktorý sa stará o 83 pacientov, pred týždňom posilnilo šesť robotov. Každý z nich pomáha s opaterou o dvoch chorých. Dokážu nielen zmerať teplotu a odovzdávať údaje z prístrojov, monitorujúcich stav pacienta, ale vďaka videokamere, ktorou sú vybavené, aj sprostredkovávať bezpečnú komunikáciu medzi ním a ošetrujúcim personálom. Pacienti, ktorí nie sú na pľúcnej ventilácii, môžu kedykoľvek osloviť sestru, ktorá sedí v ošetrovni pri monitoroch.

„Roboti síce nenahradia priamy kontakt s pacientom, v niektorých prípadoch nám ale pomáhajú šetriť čas, čo je v terajšom období núdzového stavu dôležité,“ hovorí Dentali. Pred každým vstupom do miestnosti s nákazlivými pacientmi sa totiž lekári a zdravotné sestry musia obliekať do špeciálnych kombinéz a nasadzovať si respirátor, čo ich oberá o drahocenný čas. Stála prítomnosť robotov pri nemocničných lôžkach pomáha aj lepšie hospodáriť so stále nedostatkovým ochranným materiálom.

V prvom rade však roboti chránia pred nákazou nemocničný personál. Vyše štyritisíc talianskych zdravotníkov, ktorí ošetrovali pacientov s koronavírusom, sa nakazili, bezmála sedemdesiat z nich ochoreniu COVID-19 podľahlo. „Riziko infekcie je vysoké aj s ochranou, takže všetci pracovníci, lekári i zdravotné sestry, sú radi, že roboti im pomáhajú znížiť túto hrozbu," hovorí doktor Dentali.

Roboti majú ešte jednu prednosť oproti preťaženému, fyzicky i psychicky vyčerpanému nemocničnému personálu: nikdy sa neunavia. Po krátkom dobití batérie môžu pokračovať v prakticky nekonečnej zmene.

Primár Dentali pripúšťa, že chvíľu trvalo, kým si pacienti na robotov zvykli: „Prvá reakcia nebola kladná, najmä zo strany starších pacientov. Ale keď vysvetlíte svoj zámer a funkciu robota, tak pacient bude spokojný, lebo kedykoľvek môže hovoriť s lekárom."

Šestica robotov dorazila do Varese pred týždňom priamo z milánskeho výstaviska Mudec, ktoré je rovnako ako všetky talianske múzeá a galérie už vyše mesiaca zatvorené. Sanbot Elf, ako sa tento typ pôvodne v Číne vyvinutého robota nazýva, mal na výstave baviť návštevníkov, rozoznávať ich emócie a žartovať s nimi.

Kurátor výstavy Antonio Mazzoni, vedecký manažér Inštitútu biorobotiky v Pise, so svojimi kolegami musel robotov preprogramovať, aby zvládli nové úlohy. „Nie je to mimoriadne silný robot, nebol pôvodne určený na použitie v extrémnych situáciách,“ prezradil Mazzoni denníku Reppublica. „Ten robot bol vyvinutý na interakciu s ľuďmi. Práve na to sme sa snažili sústrediť, aby sme na výstave ukázali možnosti spolupráce medzi ľuďmi a robotmi. To, aké využitie teraz našiel, je toho najlepším príkladom," dodal.

V celom Taliansku lekári na jednotkách intenzívnej starostlivosti bojujú o záchranu životov vyše deviatich tisíc pacientov. S tým, že by im v dohľadnom čase prišla na pomoc armáda robotov, rátať nemožno. Nasadenie Tommyho a jeho piatich kolegov na zápas s koronavírusom však zjavne inšpiruje. Len niekoľko dní po nich personál nemocnice Circolo posilnil ďalší robot. Volá sa Ivo a oddeleniu infekčných chorôb ho venovala miestna firma Elmec informatica. Tá ho pôvodne vyvinula na pomoc pre syna jedného zo svojich zamestnancov, ktorý zo zdravotných dôvodov nemohol chodiť do školy. Neskôr projekt rozšírila na viacero škôl v Lombardsku pre zdravotne postihnuté deti.

Ide síce o jednoduchšiu technológiu, ako pri robotoch typu Sanbot Elf, ale rolu pomocného zdravotného personálu aj Ivo spoľahlivo zastane, tvrdí portál Varesenews.it. Stačil na to tablet pripevnený tyčou ku kolesám. Zariadenie sa diaľkovo ovláda pomocou počítača, alebo smartfónu. Zdravotník, bez toho, aby vstúpil do miestnosti, môže s nákazlivými pacientmi komunikovať prostredníctvom videohovoru, a súčasne na diaľku skontrolovať údaje z monitoru umiestneného vedľa lôžka.