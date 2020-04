Online: Koronavírus má vyše 60-tisíc obetí, epicentrom nákazy sú USA

Postoj k rúškam menia Spojené štáty aj Svetová zdravotnícka organizácia. V USA je to dobrovoľné. Donald Trump vyhlásil, že on rúško nosiť nebude. Celosvetovo podľahlo COVID-19 viac ako 60-tisíc ľudí.

Na Slovensku bolo k 3. 4. 2020 pozitívnych na koronavírus 471 osôb. Celkový počet negatívnych vzoriek bol 13 160. Vo svete je nakazených viac ako milión ľudí.

17:02 Pandémia koronavírusu celosvetovo usmrtila už viac než 60-tisíc ľudí. Takmer dve tretiny z nich ochoreniu COVID-19 podľahli v Európe. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP, ktorá pri svojom výpočte vychádzala z oficiálnych údajov zverejnených do soboty 14.30 h SELČ.

16:39 Počet ľudí, ktorých v Česku pozitívne testovali na nový koronavírus, sa do soboty zvýšil na 4194. V krajine evidujú 56 úmrtí na ochorenie COVID-19 a 74 ľudí sa doteraz vyliečilo, píše spravodajský portál Novinky.cz.

16:19 Británia v sobotu oznámila ďalších 708 obetí ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom. Ministerstvo zdravotníctva vo svojom vyhlásení v sobotu uviedlo, že do soboty rána bolo v krajine testovaných celkovo 183 190 osôb, z ktorých 41 903 malo pozitívny výsledok testu. Zdravotným komplikáciám vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 podľahlo do piatku podvečera v Británii 4 313 osôb. Prvý prípad nákazy novým koronavírusom nahlásili v piatok aj Falklandské ostrovy, zámorské územie Spojeného kráľovstva v Atlantickom oceáne ležiace juhovýchodne od pobrežia Argentíny.

16:00 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom stúpol v Nemecku za posledných 24 hodín o 6 082 na 85 778. Ide o mierny pokles v počte nových prípadov oproti predošlému dňu, keď ich zaznamenali 6 174. Vyplýva to zo sobotňajších údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), píše agentúra Reuters. V Nemecku evidujú podľa RKI 1158 úmrtí. Americká Univerzita Johnsa Hopkinsa (JHU) však uvádza až 1275 obetí a 91.159 nakazených. Ako píše denník Die Welt, odlišnosti v údajoch týchto dvoch inštitúcií súvisia s tým, že RKI zohľadňuje len čísla elektronicky zaslané z jednotlivých spolkových krajín a svoje údaje aktualizuje iba raz denne.

15:25 Komplikáciám spôsobeným novým koronavírusom podľahol aj 52-ročný taliansky policajt, ktorý býval súčasťou policajného sprievodu talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho. Informoval o tom v sobotu na svojom webe taliansky denník Corriere della Sera.

15:15 Dve posádky hasičskej záchrannej služby v sobotu vykonávajú odbery vzoriek u osôb s podozrením na ochorenie COVID-19 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Doplnila, že na mieste sú hasiči z bratislavskej hasičskej stanice z Radlinskej ulice a tiež traja príslušníci z Nitry. „Vzorky sú odoberané s najvyšším stupňom ochrany,“ uzavrela.

14:00 Rakúska vláda predstavila plán, na základe ktorého by krajina dokázala za spoluúčasti viacerých miestnych spoločností vyrobiť každý týždeň milióny respirátorov. S odvolaním sa na sobotňajšie vyhlásenie rakúskej ministerky hospodárstva Margarete Schramböckovej o tom informovala agentúra DPA. Na to, aby Rakúsko dokázalo pokryť potreby obyvateľstva a stalo sa menej závislým na dovoze zo zahraničia, musí krajina každý deň vyprodukovať 100-tisíc respirátorov s tým, že cieľové množstvo bolo stanovené na 500-tisíc kusov denne, uviedla Schramböcková.

13:45 Počet nakazených koronavírusom v Rusku za posledných 24 hodín stúpol o 582. Celkovo tak krajina eviduje 4 731 infikovaných, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na krízový štáb pre boj s nákazou. Chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, podľahlo ďalších deväť pacientov. Celkový počet mŕtvych tak vzrástol na 43. Prvého mŕtveho dnes tiež oznámilo Gruzínsko.

13:21 Španielsko v sobotu oznámilo 809 mŕtvych na následky ochorenia spojeného s novým druhom koronavírusu za ostatných 24 hodín. Celkový počet obetí choroby Covid-19 v krajine sa tým vyšplhal na 11 744. Píše o tom agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie španielskeho ministerstva zdravotníctva. Počet infikovaných osôb dosiahol v sobotu podľa tohto zdroja dovedna 124 736. Je to síce o 7 026 viac, než bol celkový počet nakazených evidovaných v piatok, avšak celkovo má počet nových prípadov zaznamenávaných v 24-hodinových intervaloch v Španielsku už klesajúcu tendenciu.

12:50 Najmenej 15 zdravotníkov z egyptskej hlavnej onkologickej nemocnice muselo byť umiestnených do karantény po tom, ako sa nakazili ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus. S odvolaním sa na sobotňajšie vyhlásenie manažmentu nemocnice o tom informovala agentúra DPA. Novým koronavírusom sa v Národnom inštitúte pre rakovinu, ktorý je pridružený ku Káhirskej univerzite, nakazili traja doktori a 12 zdravotných sestier.

12:28 Koronavírus na Slovensku dominuje vo vekovej skupine od 30 do 44 rokov. Viac sa dočítate tu.

12:05 Počet nových potvrdených prípadov nákazy ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, v Austrálii trvale klesá. V sobotu o tom informovala agentúra Reuters. V Austrálii bolo v sobotu potvrdených 198 nových prípadov tohto infekčného a potenciálne smrteľného ochorenia, čím sa celkový počet infikovaných osôb v krajine zvýšil na 5548. Novému koronavírusu podľahlo doteraz podľa údajov austrálskeho ministerstva zdravotníctva 30 ľudí. Úroveň nových nákaz tak za 24 hodín stúpla o 5 percent, čo je však podľa agentúry výrazný pokles oproti denným nárastom o 25–30 percent, ktoré boli pre Austráliu charakteristické ešte približne pred dvoma týždňami.

10:19 V uplynulých 24 hodinách zomrelo v Maďarsku na následky ochorenia COVID-19 spôsobeného novým druhom koronavírusu šesť ľudí, ktorí trpeli aj inými chorobami. Počet obetí nákazy tak stúpol na 32, vyplýva zo sobotňajších údajov informačného servera krízového štábu koronavirus.gov.hu. Podľa tohto zdroja je medzi zosnulými aj 54-ročná žena, ktorá trpela ochorením dýchacích ciest a mala aj srdcovo-cievne ochorenie.

9:30 V pevninskej Číne v piatok pribudlo 19 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusu a štyri úmrtia na chorobu COVID-19, ktorú vírus spôsobuje. S odvolaním sa na čínsku zdravotnú komisiu o tom dnes informovala agentúra Reuters. Čína si pripomenula obete nákazy tromi minútami ticha. Počet infikovaných je o 12 nižší, než bol vo štvrtok. S výnimkou jedného boli všetky nové prípady nákazy zistené u ľudí, ktorí sa do Číny vrátili z cudziny.

8:41 Už pred Veľkou nocou by česká vláda mohla zrušiť zákaz predaja pre ďalšie obchody a tiež zákaz pre niektoré športoviská. V rozhovore pre sobotné vydanie denníka Právo to pripustil premiér Andrej Babiš. Všetko však podmienil ďalším vývojom pandémie v Českej republike i vo svete. „Chcel by som, aby sa návrat k normálu začal omnoho skôr. Možno už v pondelok na vláde prídeme s uvoľnením určitých obchodov ako elektra, papiernictiev či obuvi. Premýšľame o tom, že by sme uvoľnili vonkajšie športoviská určené na cyklistiku, beh, in-line korčule, skateboarding, tenis, športovú streľbu, letectvo, kanoistiku i ďalšie,“ nechal sa počuť predseda českej vlády.

8:38 Oficiálny počet nakazených v Česku stúpol na 4194. Na ochorenie, ktoré vírus spôsobuje, zomrelo 56 ľudí, 74 ľudí považuje české ministerstvo zdravotníctva za vyliečených. Testovali 74 170 ľudí. Ministerstvo už skôr skonštatovalo, že Česko zvláda epidémiu veľmi dobre a existujúci vývoj počtu pacientov a čerpanie kapacity systému zatiaľ zodpovedá tomu, čo namodeloval Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky.

8:22 Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Kanade vzrástol za posledných 24 hodín o 1200 na 12 537. TASR cituje agentúru TASS s odvolaním sa na kanadské ministerstvo zdravotníctva. Najviac nových prípadov zaznamenali v provincii Quebec, kde ich pribudlo za jeden deň 583. Celkový počet nakazených v Quebecu je 5518. Ministerstvo informovalo, že 618 ľudí je hospitalizovaných a ostatní sa nachádzajú v domácej izolácii.

6:27 Štát USA New York, ktorý má takmer 20 miliónov obyvateľov, je teraz jedným zo svetových ohnísk pandémie. Počet nakazených tam prekonal hranicu 100 000, čo je viac, než uvádzajú úrady v Číne, Nemecku, či vo Francúzsku.

5:50 V Číne v piatok pribudlo 19 nových potvrdených prípadov nákazy a štyri ďalšie úmrtia na chorobu COVID-19, ktorú vírus spôsobuje. Počet infikovaných je o 12 nižší, než bol vo štvrtok. S výnimkou jedného boli všetky nové prípady nákazy zistené u ľudí, ktorí sa do Číny vrátili z cudziny.

5:45 Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúča Američanom, aby pomohli obmedziť šírenie koronavírusu používaním látkových rúšok. Oznámil to prezident USA Donald Trump. Zdôraznil ale, že takéto zakrývanie tváre nie je povinné, a upozornil, že on sám to robiť nemieni. Zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Michael Ryan sa v piatok vyslovil pre širšie používanie podomácky vyrábaných rúšok. Podľa koordinátora krízovej pomoci nie je zahaľovanie nosa a úst, ktoré má chrániť pred kašľom alebo kýchaním, zlý nápad. Ešte začiatkom týždňa bol pritom Ryan k rúškam skeptickejší a nedoporučoval ich, ak človek nie je nakazený. Oponenti na to ale reagovali, že mnohí ľudia nemôžu vedieť, či sú infikovaní.