Pozor na antimalariká. Francúzsky imunológ pobláznil svet

Do prevozu pacientov chorých na COVID–19 sa zapojila aj francúzska armáda. Autor: SITA/AP

Donedávna neznámy imunológ, ktorého fanúšikom sa však stal aj šéf Bieleho domu Donald Trump. Raoult svojou štúdiou spred pár týždňov nepriamo spôsobil riziko nedostatku antimalarík a liekov, ktoré potrebujú ľudia s vážnymi autoimunitnými chorobami ako je lupus, či reumatoidná artritída.

Situácia zašla tak ďaleko, že Európska lieková agentúra vyzvala štáty, aby antimalariká nepoužívali na liečbu COVID-19, pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné. Nedostatok týchto liekov je už v Spojených štátoch. Antimalariká hydroxychlorochín a chlorochín by sa podľa liekovej agentúry mali používať pri klinických testoch alebo „v rámci národných krízových programov“.

Odborníci tiež upozorňujú ľudí, aby antimalariká určite nebrali bez predpisu a dohľadu lekára. "Chlorochín a hydroxychlorochín môžu mať vážne vedľajšie účinky, najmä pri vyšších dávkach alebo v kombinácii s inými liekmi,“ uviedla Európska lieková agentúra. Spôsobiť môžu srdcové problémy, stratu zraku a pri nesprávnom použití aj smrť.

Štúdia na malej vzorke

Dopyt po antimalarikách, ktorých sa dožadujú aj pacienti, vyvolal 68-ročný francúzsky imunológ Raoult. Ten síce spočiatku koronavírus v Číne podceňoval, pred pár týždňami však spôsobil rozruch, keď oznámil sľubné výsledky pri liečbe použitím antimalarík a antibiotika.

Lenže, ako upozorňujú odborníci, Raoult svoje výsledky zverejnil na základe štúdie malej skupiny pacientov, nemal kontrolnú skupinu a nedržal sa ani ďalších vedeckých postupov. „Štúdia doktora Raoulta zahrnula 24 ľudí. Čo by som bol za ministra zdravotníctva, ak by som Francúzom povedal na základe jednej štúdie na 24 ľuďoch, aby brali lieky, ktoré môžu niektorým spôsobiť problémy so srdcom,“ vyhlásil v televízii France2 minister zdravotníctva Olivier Véran.

Chlorochín a jeho zložky skúšali na liečbu ľudí s Covid-19 viaceré krajiny vrátane Číny. Jeho použitie na liečbu sa teraz experimentálne testuje na celoeurópskej úrovni. Je jedným z viacerých liečiv, ktoré sa za prísnych podmienok testujú pri hľadaní účinného lieku. Podobné testovanie prebieha v USA.

Raoult medzitým zverejnil novú štúdiu. Vydal ju pred týždňom na internete a opäť vyvolal kritiku odborníkov. Tí pre portál BMTV upozornili, že tentoraz bolo do štúdie zapojených 80 ľudí, ale väčšina mala ľahší priebeh choroby a viac ako polovica z nich menej ako 52 rokov. Opäť chýbala kontrolná skupina ľudí, ktorá by účinnosť liečby potvrdila alebo ukázala, že by sa vyliečili aj bez použitia testovanej liečby. Liečba hydroxychlorochínom spolu s antibiotikami v rámci štúdie nepomohla 86-ročnému pacientovi, ktorý zomrel, a ďalší sedemdesiatnik bol v kritickom stave.

Týždenník Le Point tiež upozornil, že niektorí pacienti, ktorí dostali hydroxychlorochín, zomreli na zástavu srdca. Podľa niektorých odborníkov Raoultova druhá štúdia je „štúdia, ktorá presvedčí presvedčených“, pre ktorých je Raoult vizionár.

„Nie, obávam sa, nie je to ohromné. Prepáčte, ale toto nie je dôkaz, že chlorochín je účinný v liečbe Covid-19. Zistíme to, keďže prebiehajú veľké klinické skúšky. Pilotné výsledky nevyzerajú príliš sľubne,“ reagoval na zverejnenú štúdiu na twitteri profesor Francois Balloux z University College v Londýne.

Obľúbený u konšpirátorov

Francúzsky imunológ vyvoláva nedôveru kolegov aj v súvislosti s inými jeho prezentovanými úspechmi a objavmi veľkých vírusov a nových baktérií. Viacerí upozorňujú na nedodržanie vedeckých postupov.

Sporné sú aj niektoré jeho názory. Portál Politico pripomína jeho skeptický postoj k Darwinovej evolučnej teórii, klimatickým zmenám, či niektorým vakcínam. „Nestarám sa, čo si myslia iní. Nie som outsider, patrím k tým, čo sú vpredu,“ povedal kontroverzný imunológ pre regionálne noviny La Provence.

Francúzska vláda Raoulta zaradila do krízového tímu vedeckých poradcov na riešenie epidémie v krajine. Imunológ, ktorý si pred pár rokmi nechal narásť dlhé sivé vlasy a bradu a pre svoj odpor voči elitám je obľúbený aj u konšpirátorov, sa však na poradách nezúčastňuje. „Medzi Didierom Raoultom a Elyzejským palácom nie je zlá krv,“ komentoval to diplomaticky pre portál Politico hovorca francúzskeho prezidenta. „Pravidelne s ním hovorím,“ dodal tiež minister zdravotníctva.

Vo Francúzsku v piatok popoludní registrovali takmer 60-tisíc prípadov nákazy koronavírusom, ktorá si vyžiadala vyše päťtisíc obetí. Najviac obetí má Taliansko, približne 14-tisíc, počet nakazených a obetí rastie v Španielsku.

Celkovo je vo svete hlásených už vyše milión ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní na vysoko nákazlivý koronavírus – z nich takmer štvrť milióna v USA. V skutočnosti však môže byť počet nakazených podstatne vyšší. Vyliečilo sa zatiaľ vyše 220-tisíc ľudí, chorobe podľahlo už viac ako 55-tisíc ľudí.