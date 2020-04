Francúzi na Slovensku. Mnohí sa vrátili, viacerí zostali

Na Slovensku sa po vypuknutí koronavírusovej pandémie zásadne zmenil život. Domov sa vracajú repatrianti a, naopak, zo Slovenska odchádzajú zahraniční občania. Ako sa zmenil život vám a ostatným zahraničným diplomatom pôsobiacim u nás?

Naše veľvyslanectvo, podobne ako aj ďalšie zastupiteľské úrady, pôsobí v krízovom režime. Snažíme sa pomáhať našim občanom a zároveň spolupracovať so Slovenskom v boji s COVID-19. Na ambasáde a Francúzskom kultúrnom inštitúte pracuje asi 60 ľudí. Vytvorili sme organizačné opatrenia pre zvládanie krízovej situácie v rámci celého Slovenska. Do krízového štábu sú zapojení aj naši honorárni konzuli v Košiciach a Martine a francúzski občania žijúci na celom Slovensku. Dohliadame na život a pomoc našim občanom, najmä tým najzraniteľnejším. Sme tiež v trvalom spojení s francúzskou školu v Bratislave, so študentmi a pedagógmi, s francúzskou podnikateľskou komunitou. Na Slovensku podľa našich odhadov žije asi 1500 – 2000 Francúzov.

Ako vlastne vyzerá nevyhnutne obmedzené fungovania veľvyslanectva?

Samozrejme, že na ambasáde dodržiavame protiepidemické opatrenia. Redukovali sme priame kontakty a asi 90 percent našich zamestnancov pracuje z domu. Udržiavame kontakty cez telefón, e-mail a videokonferenčné hovory. Konzulárna sekcia je zatvorená pre verejnosť už od 16. marca. Avšak istá prítomnosť na ambasáde je nevyhnutná. Tí čo pôsobia na pracovisku, musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia – nosiť rúška, dodržiavať dvojmetrovú vzdialenosť a používať dezinfekčné prostriedky. Skrátka, museli sme sa rýchlo adaptovať na krízový režim a hľadať čo najlepšie spôsoby pre riešenie pálčivých problémov.

Repatriácie slovenských občanov sú v súčasnosti hlavnou agendou slovenského rezortu diplomacie. Ako ste na tom v tejto oblasti vy a Francúzsko?

Pre Francúzsko sú repatriácie veľkou prioritou. Väčsina z asi 130 000 našich občanov (turisti, študenti, atď.) boli už repatriovaní a ostatní sa vrátia z rôznych krajín celého sveta v najbližších dňoch. Aj my sme pomohli v ostatných týždňoch stovkám francúzskych študentov opustiť Slovensko. Časť týchto študentov, ktorý tu boli v rámci programu Erasmus sa vrátila k svojim rodinám autobusom, ktorý poskytlo slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Boli to autobusy, ktoré šli vyzdvihnúť slovenských občanov. Viacerí naši občania a zmiešané francúzsko-slovenské rodiny sa rozhodli zostať na Slovensku.

Vo vašom úsilí v čase krízy ste sa snažili spolupracovať s ďalšími veľvyslanectvami a koordinovať asistenciu svojim občanom. Máte prehľad o počtoch ľudí a jednotlivých krajinách?

Nemáme údaje o počtoch ľudí, ktorí opustili Slovensko po prepuknutí pandémie, no ak hovoríme len o Európanoch, ide o tisíce ľudí. Spolupracujeme so slovenským rezortom diplomacie a s ostatnými európskymi ambasádami. V oblasti autobusového transportu sme koordinovali repatriačné úsilie s nemeckými a portugalskými kolegami, ale boli sme v styku aj diplomatmi zo Španielska, Írska a Holandska. Viem o tom, že Veľká Británia a Írsko úzko spolupracovali s vašimi úradmi. Ministerstvo zahraničia a viacerí slovenskí priatelia sa nám v týchto zložitých časoch snažili pomôcť. Považujem za veľmi dôležité ukazovať solidaritu. Francúzsko prispelo svojim dielom v repatriačnom úsilí už v januári a februári, keď priviezlo stovky Európanov, medzi nimi i Slovákov z Číny, kde epidémia vypukla. Naďalej spolupracujeme pri repatriáciách Európanov z tretích krajín.

Aké sú podľa vás doterajšie poučenia z koronakrízy z pohľadu zahraničného diplomata?

Pre zahraničných občanov je kľúčové dostať včas presné a aktuálne informácie v angličtine, alebo francúzštine. Kríza je však vždy šancou k akcelerácii zmien. Už doteraz sme sa naučili veľa o efektívnej práci z domu a budeme na to pripravení ak sa podobná kríza vyskytne v budúcnosti. Nielen ambasáda, ale aj francúzska škola, podobne ako slovenské školy, zvládli poskytovanie vzdelávania na diaľku. Francúzsky kultúrny inštitút musel presunúť svoje plánované aktivity a ponúkne svojim klientom digitálne obsahy. Kooperácia, koordinácia a solidarita medzi členskými krajinami EÚ je zásadná. Európska komisia pripravila smernice, ktoré uľahčia pohyb občanom, ale aj fungovanie spoločného trhu. Toto je nesmierne dôležité pre zabezpečenie dodávok základných tovarov (teraz najmä potravín a zdravotníckych potrieb) pre naše spoločnosti a fungovanie ekonomík. V nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch budeme potrebovať oveľa viac európskej spolupráce. Len solidarita nám pomôže prekonať zdravotnú, ale aj ekonomickú a sociálnu krízu. Ako bývalý predseda Európskej komisie Jacques Delors pred pár dňami povedal, nedostatok solidarity v takejto tragickej dobe by mohol mať pre Európsku úniu fatálne následky. Dúfajme, že táto kríza sa môže obrátiť na veľmi potrebné zvonenie budíka pre našu EÚ.