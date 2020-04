Kto druhému jamu kope... Vyhráža sa Rusko talianskemu novinárovi?

Reakcia Moskvy na články bola búrlivá. Hovorca ruského ministra obrany Igor Konašenkov na sociálnej sieti Facebook obvinil noviny z rozdúchavania protiruských nálad a zo spochybňovania ušľachtilej misie. Použil tiež latinské príslovie, ktoré sa dá preložiť ako kto druhému jamu kope, sám do nej padne?

Hrozby sú neakceptovateľné

Mnohí novinári, ale aj podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová, sa ohradili, že ide o zle skrývanú hrozbu najmä voči reportérovi z La Stampa Jacopovi Iacobonimu.

Novinárka z Coda Story Natalia Antelavaová na sociálnej sieti Twitter pripomenula, že aj zdroje z ruskej armády označili pomoc vyslanú Taliansku za spravodajskú operáciu.

„Solidarita s Jacopom Iacobonim a s La Stampa. Slobodné a nezávislé médiá sú v DNA Európy a našich demokracií. Hrozby proti novinárom sú neakceptovateľné,“ napísala Jourová na Twitteri.

Aj vláda v Ríme vyhlásila, že reakcia Moskvy zašla priďaleko. „Sme vďační za konkrétne prejavenú podporu, ale na druhej strane musíme odsúdiť nevhodný tón. Sloboda prejavu a právo na kritiku sú základnými hodnotami našej krajiny tak, ako je ním aj právo na odpoveď. V čase globálnej krízovej situácie je úloha slobodných médií preverovať a analyzovať dôležitejšia ako kedykoľvek predtým,“ uviedli v spoločnom vyhlásení talianske ministerstvo obrany a zahraničných vecí.

Zahraničnopolitický analytik Lorento Nannetti však tvrdí, že Rím sa neodváži naplno kritizovať Moskvu. „Samozrejme, že sa nám páči každá pomoc. Ale Rusi si u nás najmä chceli takpovediac vztýčiť vlajku. Je problematické, že máme v talianskych mestách ruských dôstojníkov, ktorí môžu nadviazať kontakty s niektorými ľuďmi v našej armáde, ktorí podporujú prezidenta Vladimira Putina. A nemusia na to teraz využívať bežné inštitucionálne kanály,“ reagoval pre Pravdu Nannetti. „Okrem toho, talianska verejnosť vníma limitovanú ruskú pomoc oveľa viac, ako to, čo pre nás robia iné krajiny. V krátkosti povedané, aj keby to nebol bezpečnostný problém, Putin zaznamenal propagandistické víťazstvo. Čo sa týka novinára Iacoboniho, tak si nemyslím, že jeho život je ohrozený, ale nemali by sme brať také hrozby úplne na ľahkú váhu,“ uviedol Nannetti.

Denník La Stampa v reakcii uviedol, že vie, že Rusko preukázalo v ťažkých časoch priateľstvo a solidaritu s Talianskom. Na druhej strane noviny ľutujú a sú prekvapené reakciami Moskvy.

K včerajšku na chorobu COVID-19 v Taliansku zomrelo viac ako 15¤300 ľudí. Od začiatku epidémie sa nakazilo takmer 124¤700 obyvateľov. Podľa on-line denníka Moscow Times ruskí experti budú po potrebnom zácviku pomáhať v poľnej nemocnici neďaleko Milána.

Humanitárna pomoc?

Minulý týždeň poslalo Rusko šesťdesiat ton medicínskej pomoci aj do USA. Kremeľ to označil za humanitárnu misiu. Americké ministerstvo zahraničných vecí však uviedlo, že Spojené štáty za náklad zaplatili. Moskva tvrdí, že na 50 percent dodávky financoval Ruský fond priamych investícii. Ten je od roku 2015 na americkom sankčnom zozname, ale na medicínsky materiál so toto opatrenie nevzťahuje.

Podľa televízie NBC sú za vojnu proti Ukrajine uvalené sankcie aj na ruskú firmu UPZ. Jej sesterská spoločnosť dodala Spojeným štátom pľúcne ventilátory. „Ruské štátne médiá jasne tvrdia, že takzvaná humanitárna pomoc USA je všetkým iným, len nie humanitárnou pomocou. Má ukázať nadradenosť Ruska a úpadok Ameriky," napísala na Twitteri Julie Davisová, analytička ruskej mediálnej scény.

Prezident USA Donald Trump však označil gesto Moskvy za veľmi pekné.

„Vyzbierali sme peniaze po celej krajine, aby sme kúpili ochranné prostriedky pre doktorov, a naše úrady ich predajú USA. Je to výsmech," reagovalo ruské nezávislé odborové združenie lekárov.