Newyorské nemocnice: Nie je to chaos, ale obrázky z pekla

Nie je to chaos, ale pozorovateľovi sa to môže zdať ako obrázky z pekla, napísali reportéri televízie CNN, ktorým bolo napriek zákazom návštev umožnené stráviť jeden deň v nemocnici v srdci ohniska pandémie choroby covid-19 v najviac zasiahnutom americkom štáte New York.

„Sú takí chorí, že ich v okamihu strácame,“ vyhlásila jedna lekárka. „Hovorí s vami, a o pár minút neskôr im zavádzate trubicu do krku a dúfate, že sa vám podarí nastaviť ventilátor tak, aby im vôbec dokázal pomôcť,“ dodala.

Fakultná nemocnica v Brooklyne je jedným z troch štátnych zdravotníckych zariadení, ktorým guvernér Andrew Cuomo nariadil liečiť výhradne pacientov s koronavírusom. Počet ľudí prichádzajúcich na pohotovosť je nižšia, než pred začiatkom pandémie, ale keďže všetci trpia chorobou covid-19, je ich stav všeobecne horší a úmrtnosť vyššia. Takmer štvrtina prijatých umiera.

„Je to neúprosné,“ vyhlásil Lorenzo Paladino, jeden miestnych lekárov. Nezostáva čas na odpočinok. Mŕtveho strieda na lôžku ďalší pacient v ťažkom stave s dýchacou maskou na tvári počas 30 minút, napísala CNN.

Väčšina starších, ale aj mladí

Z približne 400 ľudí s covid-19 prijatých do nemocnice ich bolo 90 percent starších ako 45 rokov a 60 percentám bolo viac 65. Choroba však nepostihuje len starších. Najmladším pacientom bolo trojročné batoľa.

„Máme tu mladých ľudí, dvadsiatnikov, ktorí nie sú zvyknutí niečo také vidieť. Niektorí sa len neprítomne pozerajú do diaľky a plačú,“ poznamenal Paladino. „Práve boli svedkami štyroch volaní k zástave srdca. Toto je ako zo seriálu Chirurgovia, nie reálny život. Nemalo by sa im to diať pred očami,“ dodal.

„Normálne máme zopár pacientov, ktorí sú takto chorí. Teraz sú ich jednotky intenzívnej starostlivosti plné (…) a nikto z nich nemôže dýchať,“ poznamenal ďalší doktor. Najťažšie chorých s dýchacími ťažkosťami pripoja lekári na pľúcny ventilátor, ktorý v podstate dýcha za nich. Tieto zložité a drahé prístroje sú pri boji s covid-19 zásadné, nespôsobia však zázrak, upozorňuje Paladino. Ich správne nastavenie vyžaduje skúseného lekára a podľa dostupných dát je aj tak šanca na prežitie nízka. Doktori sa napriek tomu obávajú situácie, keď by sa pre nedostatok prístrojov museli rozhodovať o tom, komu zamietnu potrebnú liečbu.

Ťažké aj pre skúsených lekárov

Boj s koronavírusom je náročný aj pre skúsených lekárov. „Myslím si, že je veľmi ťažké sa v tak krátkom čase emocionálne nachystať na podobnú úroveň ochorenia a úmrtnosti. Nemyslím si, že je na to ktokoľvek z nás pripravený,“ povedala CNN doktorka Cynthia Bensonová s tým, že za normálnych okolností prídu na pohotovosť počas veľmi ťažkej služby o život približne dvaja ľudia. Od začiatku epidémie pred troma týždňami pre koronavírus zomrelo v nemocnici už 94 pacientov. Zdravotnícky personál navyše musí robiť nadčasy a vedenie nemocnice zrušilo všetky dovolenky.

Po emočne aj fyzicky náročnej službe sa lekári ani nemôžu stretnúť so svojimi blízkymi. Pre nebezpečenstvo šírenia nákazy sa totiž uchýlili do izolácie, pretože majú obavy, aby vírus nepreniesli ďalej. „Vidím ich zďaleka s rúškom a zamávam,“ opísal Paladino stretnutie so svojou rodinou.

Z jedálne oddelenie

Nemocnica v očakávaní prívalu ďalších nakazených premenila svoju jedáleň na oddelenie s ďalšími 50 lôžkami a vonku na parkovisku postavila niekoľko stanov. Vedenie nemocnice sa pritom v mnohom inšpiruje od vojenských lekárov.

Na covid-19 zomrelo už toľko ľudí v takom krátkom čase, že nemocnica nechala pristaviť dva chladiarenské kontajnery, v ktorých uchováva mŕtvych. Nemocničná márnica je totiž plná. Jej šéf Michael McGillicuddy pritom uvažuje, že bude potrebné objednať ďalšie kontajnery.

„Toto je asi najhoršia situácia, ktorú som videl. V prípade prírodnej katastrofy viete, koľko ich príde. Teraz je to nonstop,“ vyhlásil McGillicuddy.