Poľskí poslanci odmietli korešpondenčné hlasovanie v prezidentských voľbách

Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že odmietnutím návrhu len narastá neistota, či sa počas aktuálnej pandémie koronavírusu prezidentské voľby v Poľsku – plánované na 10. mája – vôbec uskutočnia.

Strana PiS tvrdí, že voľby by sa mali konať, a to aj napriek pandémii a narastajúcemu počtu jej obetí v Poľsku. V tejto súvislosti prišla s návrhom, aby sa v prezidentských voľbách mohlo hlasovať len poštou.

Kritici ju však aj tak obviňujú, že sa rozhodla zdravie verejnosti obetovať na úkor znovuzvolenia úradujúceho prezidenta Andrzeja Dudu, ktorý je jej politickým spojencom, a aktuálne vedie v prieskumoch verejnej mienky.

Návrh na zavedenie korešpondenčného hlasovania podporilo v pondelok v 460-člennom Sejme 228 poslancov. Proti sa vyslovilo taktiež 228 poslancov, traja ďalší sa hlasovania zdržali a jeden nehlasoval vôbec. Návrh PiS tak Sejmom neprešiel.

Hlasovanie podľa Reuters naznačuje, že v konzervatívnej vláde vedenej stranou PiS, ktorá je v Poľku pri moci od roku 2015, dochádza k značným názorovým rozporom.

Ešte pred samotným hlasovaním oznámil Jaroslaw Gowin, líder koaličnej strany Dohoda (Porozumienie), že sa rozhodol odstúpiť z pozície podpredsedu vlády. Dôvodom bol práve jeho nesúhlas s konaním májových volieb.

„Odstupujem… keďže sa domnievam, že voľby sa nemôžu konať 10. mája,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii a dodal, že jeho strana Dohoda ale naďalej zostáva vo vládnej koalícii.

Gowin ďalej uviedol, že prezidentské voľby by sa mali odložiť až o dva roky a opozičné strany vyzval na to, aby podporili zmenu ústavy, ktorá by to umožnila. Podľa jeho slov je nezodpovedné, aby voľby prebehli v čase, keď krajina bojuje s pandémiou a jej hospodárskymi dôsledkami, píše agentúra AP.

V Poľsku aktuálne evidujú 4201 prípadov nákazy koronavírusom, ktorý si tam dosiaľ zároveň vyžiadal 98 obetí na životoch.

Víťazstvo kandidáta PiS v prezidentských voľbách by podľa agentúry Reuters tejto strane umožnilo pokračovať v presadzovaní konzervatívnej spoločenskej agendy aj ďalšom upevňovaní reforiem súdnictva, ktoré podľa Európskej únie podkopávajú fungovanie právneho štátu. Samotná PiS tvrdí, že konanie volieb v pôvodnom májovom termíne presadzuje len preto, aby sa zachovali demokratické postupy.

PiS si v nedávnych parlamentných voľbách z októbra 2019 zabezpečila nový štvorročný mandát, pričom voličov prilákala vďaka štedrému programu sociálneho zabezpečenia či výraznému hospodárskemu rastu, ku ktorému došlo počas jej vlády. Jej podpore zo strany verejnosti by však teraz mohla uškodiť očakávaná ekonomická recesia, spôsobená práve pandémiou koronavírusu, píše Reuters.