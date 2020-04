Po zrútení mosta v Toskánsku hospitalizovali jednu osobu

Jedného vodiča hospitalizovali po tom, ako sa v stredu zrútil most na cestnej komunikácii v talianskom regióne Toskánsko, informovala agentúra ANSA.

Nešťastie postihlo vodičov dvoch vozidiel. Dodávku jedného z nich zasiahlo padajúce murivo a bol prevezený do nemocnice s ľahšími zraneniami.

Druhý vodič údajne zranenia neutrpel. Médiá pôvodne informovali, že zranenia utrpeli obaja vodiči.

Most s dĺžkou 260 metrov ležiaci neďaleko mesta Aulla v Toskánsku sa zrútil v stredu predpoludním.

„Mohla to by to byť tragédia, keby sme boli mali premávku ako v bežný deň,“ povedal guvernér Toskánska Enrico Rossi. Dodal, že spoločnosť ANAS, ktorá má na starosti prevádzku a údržbu mosta požiada o vysvetlenie celej udalosti.

Talianska vláda začiatkom marca v rámci boja s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 zaviedla prísne opatrenia vrátane zákazu vychádzania, ktoré spôsobili, že hustota cestnej premávky v celej krajine sa výrazne znížila.