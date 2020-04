Sýrska armáda použila v roku 2017 chemické zbrane, uvádza správa OPCW

Letectvo sýrskeho prezidenta Bašára Asada podľa záverov vyšetrovacieho tímu Organizácie pre zákaz chemických zbraní (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW) v marci 2017 zvrhlo na dedinu v západosýrskej provincii Hamá bomby obsahujúce chlór a nervový plyn sarín. Na spáchanie útoku armáda podľa vyšetrovateľov využila vrtuľník a stíhačky ruskej výroby Suchoj Su-22. Informovala o tom agentúra Reuters.