Európa sa chystá na netradičnú Veľkú noc

Táto Veľká noc zostane mnohým v pamäti. Nebudú to sviatky, na aké sú kresťania v Európe zvyknutí. Pre opatrenia v snahe zabrzdiť šírenie koronavírusu zostanú kostoly a chrámy takmer prázdne, na obradoch bude len pár ľudí. A to aj vo Vatikáne. Niektorí veriaci sa s tým ťažko zmierujú, duchovní zatiaľ hľadajú rôzne riešenia.

„Môj kostol je plný. A je to po prvý raz, čo tu mám kresťanov už dva dni pred sviatkami,“ povedal s úsmevom pre francúzsku televíziu páter Nicoli z kostola v Bastii na Korzike. Podobne ako iní je pripravený na slávenie Veľkej noci bez osobnej prítomnosti veriacich v chráme, len s priamym prenosom cez sociálne siete.

Páter Nicoli to však po vzore kolegu z mesta Cremona v talianskej Lombardii vylepšil. Do lavíc kostola umiestnil fotografie svojich farníkov a kostol naozaj zaplnil. „Dal som výzvu na facebooku a za štyri dni prišla vyše stovka fotografií,“ povedal páter pre portál franceinfo.

Priznal sa, že pre kňazov terajšia situácia tiež nie je ľahká. A to aj preto, že nemôžu ísť k zomierajúcim a len ich privolávajú na cintorín, pričom na pohrebe môže byť len pár príbuzných. Každý deň má omšu, ktorú možno sledovať cez sociálne siete. A čo sa týka fotografií farníkov v kostole, dúfa, že ich majitelia si po ne prídu čo najskôr po skončení zákazu vychádzania. Aj vo Vatikáne budú všetky obrady a omše bez prítomnosti veriacich len s malým počtom ľudí. Ale bude možné ich sledovať cez médiá a sociálne siete.

Podobne to bude vo väčšine chrámov po celej Európe. A v niektorých budú v laviciach fotografie ľudí.

Veľký piatok v Notre Dame

Vo Francúzsku budú zrejme veľmi sledované obrady na Veľký piatok. Parížsky arcibiskup ich bude slúžiť v katedrále Notre Dame, ktorú takmer presne pred rokom vážne poškodil ničivý požiar. Slávna gotická katedrála by mala byť podľa prísľubu prezidenta Emmanuela Macrona do apríla 2024 zrekonštru­ovaná.

Práce na obnove však spomalila aj pandémia koronavírusu. Na obrade v Notre Dame, ktorý bude vysielať televízia, bude tiež len sedem ľudí. Tradičné sobotné procesie sa pre obmedzenie zhromažďovania tento rok nebudú konať.

Spor o slobodu

Nie všetci sa so zákazom osobnej účasti na bohoslužbách počas Veľkej noci tak ľahko zmierili. Niektorí katolíci v Nemecku sa snažili zákaz zvrátiť na dvoch krajinských súdoch. Ich sťažnosť súdy zamietli. Sudcovia podľa portálu Deutsche Welle rozhodli, že berlínsky dekrét o opatreniach k zastaveniu šírenia koronavírusu nie je porušením náboženských slobôd.

Snaha niektorých katolíckych aj protestantských veriacich zvrátiť rozhodnutie o nepovolení účasti na cirkevných obradoch viedla aj predstaviteľov oboch cirkví k výzve veriacim, aby boli zodpovední a zostali doma. Predstaviteľ protestantskej cirkvi Heinrich Bedford-Strom im pripomenul, že riadiť sa treba princípom záchrany životov. Katolícky biskup Rudolf Voderholzer sa zas odporcov zákazu pýtal, či chcú skutočne chcú vystupňovať šírenie vírusu.

„Infekciu možno vylúčiť v tomto priestore (kostole) iba vtedy, keď sa nekonajú bohoslužby,“ povedal pre katolícku agentúru KNA Thomas Mertens, hlavný virológ v nemeckom Inštitúte Roberta Kocha.

Spoveď na parkovisku

Koronavírus a obmedzenie zhromažďovania veľkého počtu ľudí sa prejavili už v predveľkonočnom období. Niektorí katolícki duchovní vychádzali v ústrety veriacim, ktorí chceli ísť na spoveď, niekedy veľmi netradičným spôsobom.

Istý kňaz v Poľsku podľa agentúry Reuters ponúkol veriacim spoveď z okienka ich auta na parkovisku pred kostolom vo Varšave, kde pôsobí. Kňaz Mateusz Kielarski tak s rúškom na tvári sedí na parkovisku na stoličke a počúva farníkov, ktorí sa k nemu nakláňajú z okienka auta. „V tejto mimoriadnej dobe sa môžu z bezpečia auta starať o svoju dušu a zároveň sa chrániť pred nákazou,“ povedal Kielarski.

Inde zas duchovní čakajú na veriacich vo svojich autách, ku ktorým sa na autách približujú veriaci a spovedajú sa cez okienko.

Niektorí to ocenili. „Možno to pôsobí trochu ako drive-in pri McDonalde, ale na to som určite pri spovedi nemyslel. Dôležitý je ten okamih, nie to, či sa to deje v nejakom krásnom kostole, prírode alebo v aute,“ povedal 23-ročný Szymon z Varšavy.