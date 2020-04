Záchranca námorníkov zo zamorenej lietadlovej lode potopil ministra

Svet sa o dráme na lietadlovej lodi Theodore Roosevelt dozvedel minulý týždeň. Pre rapídne šírenie nákazy a absenciu priestorov na izoláciu infikovaných vtedy Crozier požiadal velenie tichomorskej flotily o naliehavú evakuáciu väčšiny posádky. „Nie sme vo vojne. Námorníci nemusia zomierať. Ak teraz rozhodne nezasiahne, zlyháme v starostlivosti o to najcennejšie, čo máme – životy našich námorníkov," upozornil v liste, ktorý unikol do médií.

Minister Modly to však videl inak. Pre neho bolo najdôležitejšie zachovať bojaschopnosť najmocnejšej údernej sily USA v západnom Tichomorí, kolosu, ktorý má na palube vyše 4000 námorníkov, námorných pešiakov a letcov, starajúcich sa o plávajúce letisko s 90 lietadlami a vrtuľníkmi a množstvom riadených striel. „Toto nie je výletná loď. Táto loď má výzbroj, sú na nej lietadlá, musíme byť schopní zasiahnuť proti požiarom, musíme prevádzkovať jadrový reaktor," vymenoval minister hlavné dôvody, prečo na plavidle musí zostať početný personál.

Vďaka rozruchu, ktorý spôsobil, však kapitán dosiahol svoje. Prevážil názor, že najnebezpečnejším protivníkom dnes nie sú Číňania, či Severokórejčania, ale smrtonosný koronavírus. Pod tlakom verejnosti velenie bolo nútené nariadiť plošné testy členov posádky a jej čiastočnú evakuáciu.

Velenie námorníctva v utorok oznámilo, že testami už prešli takmer štyri pätiny posádky, 230 bolo pozitívnych a vyše 2000 negatívnych. Dvetisíc námorníkov je v karanténe na Guame, zvyšok zostáva na palube, kde zabezpečuje základný chod a dezinfekciu lode. Experti odhadujú, že Roosevelt bude schopný nasadenia najskôr o niekoľko týždňov, možno až mesiacov.

Modly Crozierovi jeho úspešné snaženie neodpustil. Kapitána, ktorý je podľa zistení denníka New York Times tiež nakazený koronavírusom, zbavil velenia. Pri odchode z lietadlovej lode ho posádka vyprevádzala ako hrdinu ohlušujúcim aplauzom a skandovaním jeho mena.

Úplne opačne, pískaním a bučaním, reagovali námorníci na prejav ministra Modlyho, ktorý cez víkend meral bezmála 13-tisíc kilometrov z Washingtonu na Guam, aby k nim prehovoril. „Iste, je to nákaza, z ktorej ide strach. Ale keby bola vojna a na vás leteli nadzvukové strely, tiež by ste mali k… veľký strach. Ale robili by ste svoju prácu,“ vysvetľoval, prečo Crozier stratil jeho dôveru. „Ak si kapitán myslel, že v dnešnej dobe sa jeho list nedostane na verejnosť, tak je buď príliš naivní, alebo príliš hlúpy na to, aby mohol veliť lodi, ako je táto,“ citoval ho portál Daily Caller.

Odvolanie a urážanie kapitána za to, že sa nebál zastať vlastnej posádky, vyvolalo obrovský škandál. Joe Biden, demokratický vyzývateľ Donalda Trumpa v boji o Biely dom, to označil za „takmer kriminálny čin" a skupina kongresmanov ministra priamo vyzvala, aby odstúpil. Keď aj prezident Trump, ktorý sa ešte minulý týždeň postavil na stranu Modlyho, dal od neho v utorok ruky preč a Croziera označil za skvelého chlapa s príkladnou vojenskou kariérou, minister to pochopil ako prehru a rezignoval.