Na nože. Čo prinesie Biden do boja s Trumpom?

Úradujúci prezidenti v USA väčšinou voľby vyhrávajú. Naposledy sa po prvom volebnom období musel z Oválnej pracovne sťahovať republikán George Bush starší, keď v roku 1992 prehral s demokratom Billom Clinton. Bidena môže znepokojovať ešte jedna štatistika, na ktorú upozorňuje Robert Schmuhl, expert na americký prezidentský systém z Notredamskej univerzity v Indiane.

„Od roku 1968 je štvrtým demokratom, ktorý bude bojovať o Biely dom po tom, čo slúžil ako viceprezident. Traja pred Bidenom, Hubert Humphrey v roku 1968, Walter Mondale v roku 1984 a Al Gore v roku 2000, prehrali. Svojím spôsobom sa dá povedať, že ide proti americkým dejinám,“ reagoval pre Pravdu Schmuhl.

Sandersov koniec

Biden sa vo veku 77 rokov môže stať najstarším politikom, ktorý vyhrá prezidentské voľby. Ešte však formálne nie je nominantom demokratov. O tom rozhodne až zjazd strany, ktorý sa mal pôvodne konať 13. až 16. júla v Milwaukee vo Wisconsine. Pre pandémiu choroby COVID-19 ho však demokrati preložili na 17. až 20. august. No nie je vylúčené, že kongres, alebo aspoň jeho väčšia časť, sa bude konať iba on-line.

Dá sa však povedať, že kríza so šírením koronavírusu Bidenovi aj pomohla. Do primárok, ktoré sa začali vo februári a mali rozhodnúť o nominantovi strany, vstupoval v pozícii favorita. Po hlasovaní v Iowe, New Hampshire a Nevade to však vyzeralo tak, že Bidenova kampaň je v troskách. Demokratickému pelotónu udal tempo vermontský senátor Bernie Sanders. No Biden všetko zvrátil jasným víťazstvom v Južnej Karolíne. Postupne ho začali podporovať centristickí kandidáti, ktorí z primárok odpadli. Bývalý viceprezident tak rozšíril svoju voličskú základňu a ľavicovejšie naladený Sanders mu už nemohol konkurovať. Aj preto, že jednotlivé štáty primárky postupne pre COVID-19 odkladali a kandidáti prerušili kampaň.

V stredu Sanders oznámil, že končí so snahou získať demokratickú prezidentskú nomináciu. Formálne však zostáva v hre. Keď sa budú konať ďalšie primárky, jeho meno stále bude na hlasovacích lístkoch. De facto tak bude získavať delegátov, ktorí na zjazde demokratov rozhodnú o nominantovi. Víťaz ich potrebuje najmenej 1991. Podľa neoficiálnej štatistiky agentúry AP ich má Biden v tejto chvíli 1217 a Sanders 914.

Vermontský senátor zostáva na hlasovacích lístkoch, lebo tak lepšie dokáže zatlačiť na súpera, aby prebral niektoré jeho politické návrhy. Biden si uvedomuje, že vo svojej snahe získať prezidentský úrad potrebuje k sebe prilákať stúpencov svojho doterajšieho oponenta.

„Bernie vložil srdce a dušu nielen do prezidentskej kampane, ale do tém a otázok, ktorým zasvätil celý život. Nad všetko postavil záujmy krajiny a nevyhnutnosť poraziť Donalda Trumpa,“ vyhlásil Biden na adresu Sandersa.

Bývalý viceprezident sa tiež obrátil na fanúšikov vermontského senátora. „Vidím vás, počujem vás, cítim naliehavosť toho, čo musíme urobiť pre krajinu. Dúfam, že sa k nám pridáte. Ste viac ako vítaní. Potrebujeme vás,“ uviedol Biden. Hneď po odstúpení Sandersa oznámil, že ako prezident bude presadzovať zdravotné poistenie Medicare pre ľudí od 60 rokov. Teraz sa to týka Američanom po dosiahnutí 65 rokov. Biden tiež tvrdí, že zruší federálne dlhy za vzdelávanie študentov z rodín s nižšími príjmami.

„Potrebuje podporu mladých voličov, ktorí stáli za Sandersom. Biden si musí udržať ich záujem o politiku, aby v novembri hlasovali. Keby si do pozície viceprezidenta vybral niekoho liberálnejšieho, ako sú senátorky Kamala Harrisová alebo Elizabeth Warrenová, mohlo by mu to pomôcť,“ reagoval na Bidenove kroky pre Pravdu Stephen Farnsworth, profesor politológie z Univerzity Mary Washingtonovej vo Virgínii.

Skúsený politik

Trump sa určite bude snažiť využiť možné rozpory u demokratov. V roku 2016 republikán presvedčil časť voličov, že by nemali dôverovať jeho súperke Hillary Clintonovej. Trumpovi sa to podarilo aj pre napäté vzťahy medzi bývalou ministerkou zahraničných vecí a Sandersom, ktorý sa vtedy tiež uchádzal o nomináciu. S Bidenom je to však predsa len iné. Je očividné, že sa on a vermontský senátor znášajú dobre.

„Prezident Trump je veľmi dobrý v útočení na oponentov a Biden bude musieť by efektívnejší v odrážaní týchto atakov ako v minulosti,“ pripomenul Farnsworth.

Je tiež jasné, že súčasný šéf Bieleho domu a jeho podporovatelia nebudú mať problém šíriť klamstvá, aby súpera poškodili. Najmä v situácii, keď budú chcieť odviesť pozornosť od zlyhaní prezidenta v boji s pandémiou koronavírusu. V USA už chorobe COVID-19 podľahlo viac ako 17-tisíc ľudí a doteraz sa ňou nakazilo takmer 470-tisíc Američanov.

„Bidenovou najväčšou výhodou je, že sa nachádzame v náročných časoch a on je známy a obľúbený. Na politickej scéne pôsobí desaťročia. Bol viceprezidentom Baracka Obamu a vo svete ho rešpektujú,“ povedal pre Pravdu Cal Jillson, profesor politológie na Južnej metodistickej univerzite v Dallase. „Mnoho Američanov znepokojuje, že USA sa zbavujú medzinárodnej zodpovednosti. Nielen v boji s koronavírusom, ale aj v oblastiach, ako sú globálny obchod, klimatické zmeny a v mnohých iných. Vnímajú Bidena ako niekoho, kto tieto globálne zväzky obnoví. Na druhej strane však treba povedať, že bývalý viceprezident nie je zvyknutý na urážky a dýky do chrbta, na nonstop drámu, ktorú bude v predvolebnom boji vytvárať Trump. Veľa bude závisieť od toho, do akej miery sú voliči unavení z permanentnej krízy a uprednostnili by v Bielom dome skúseného politika. Uvidíme,“ uviedol Jillson.

Priemer posledných prieskumov podľa analytickej stránky RealClearPolitics ukazuje, že v tejto chvíli by Biden porazil Trumpa v pomere 48,9 ku 43 percentám.