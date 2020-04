Mesiac pandémie obrátil svet hore nohami

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa odhodlala vyhlásiť pandémiu až 11. marca. Pliaga, ktorou sa už nakazilo vyše 1,6 milióna ľudí vo vyše dvesto krajinách a zo všetkých kontinentov zatiaľ ušetrila iba Antarktídu, ale ohrozuje svet podstatne dlhšie.

V Číne začal nový typ koronavírusu vyčíňať už koncom minulého roka. Aj preto WHO mnohí obviňujú, že celosvetový poplach spustila príliš neskoro. Pandémiu vyhlásila až v čase, keď v 114 krajinách registrovali viac ako 118-tisíc prípadov nákazy, bilancia obetí sa dostala na hranicu 4300 mŕtvych a transkontinentálny expres infekcie bol nezastaviteľne rozbehnutý. Dnes je počet potvrdených prípadov nákazy celosvetovo bezmála štrnásťkrát vyšší ako pred mesiacom a mŕtvych je dokonca dvadsaťtrinásob­ne viac.

Mnohé krajiny sa doslova zastavili, pretože vlády sa zúfalo snažia spomaliť šírenie vírusu. Svetové hospodárstvo sa kriticky spomalilo. Cena bude obrovská. Medzinárodný menový fond upozornil, že svet je na ceste k najväčšiemu poklesu od Veľkej depresie spred deviatich desaťročí.

Milióny ľudí prišli o prácu, len v USA každý desiaty, stámilióny sú uväznené vo svojich domovoch, kde vyčkávajú, kedy novodobý mor ustúpi.

Hrozba mieru a bezpečnosti

V predvečer naplnenia prvého mesiaca od vyhlásenia pandémie sa koronavírusovej kríze konečne venovala aj Bezpečnostná rada OSN. Jej zasadanie vo forme videokonferencie zvolala Dominikánska republika, na ktorú tento mesiac pripadlo rotujúce predsedníctvo v tomto vrcholnom výkonnom orgáne svetovej organizácie. Keď v marci bezpečnostnej rade predsedala Čína, žiadne stretnutie týkajúce sa pandémie nového koronavírusu nezvolala v zjavnej obave, že by mohla čeliť obvineniam zo zodpovednosti za vypuknutie celosvetovej nákazy. Šéf Bieleho domu Donald Trump totiž nový koronavírus, ktorý sa vlani po prvý raz objavil v čínskom meste Wu-chan, opakovane nazval „čínskym vírusom".

Generálny tajomník OSN António Guterres počas videokonferencie s pätnástimi členmi bezpečnostnej rady koronavírusovú pandémiu označil za boj celej jednej generácie, zmysel existencie OSN ako takej a hrozbou pre svetový mier i bezpečnosť.

Pandémia má podľa Guterresa potenciál zvýšiť sociálne nepokoje a násilie, čo by výrazne oslabilo schopnosť sveta bojovať proti tejto chorobe. „Táto pandémia predstavuje vážne ohrozenie zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti. Môže viesť k nárastu sociálnych nepokojov a násiliu, ktoré by výrazne narušili našu schopnosť bojovať proti tejto chorobe," vyhlásil.

Inšpirácia pre teroristov?

Šéf OSN navyše varoval pred zvýšeným nebezpečenstvom biologických útokov teroristov s cieľom vyvolať pandémiu, akou je i tá aktuálna. „Slabé stránky a chýbajúca príprava, ktoré vyšli najavo v dôsledku pandémie, ukazujú, ako by mohol vyzerať biologický teroristický útok a pravdepodobne aj zvyšujú riziko, že by k nemu mohlo dôjsť," povedal. „Neštátne skupiny by mohli získať prístup k virulentným kmeňom, ktoré by mohli spôsobiť podobnú devastáciu spoločností na celom svete," dodal.

Guterres vyzval členov bezpečnostnej rady, aby prejavili v boji proti pandémii koronavírusu jednotu a odhodlanie. „Aby sme zvíťazili proti pandémii, budeme musieť spolupracovať," povedal. „To znamená zvýšenú solidaritu," dodal s tým, že činnosť Bezpečnostnej rady OSN bude rozhodujúca pre zmiernenie dôsledkov pandémie pre mier a bezpečnosť na svete.

Masové hroby v New Yorku

New York, mesto, kde má OSN hlavné sídlo, je mesiac po vyhlásení pandémie hlavným svetovým ohniskom nákazy. Rozsah tamojšej tragédie najlepšie ilustruje šokujúce video, ktoré v piatok odvysielala televízia BBC. Na záberoch nasnímaných z dronu ľudia v ochranných kombinézach ukladajú rakvy do hromadných hrobov.

Štát New York má momentálne viac potvrdených prípadov nákazy koronavírusom než akákoľvek jednotlivá krajina na svete. Počet infikovaných tam vo štvrtok vzrástol o desaťtisíc na takmer 160-tisíc, pričom sedem tisíc ľudí už chorobe podľahlo. Cintorín s hromadnými hrobmi sa nachádza na newyorskom ostrove Hart, ktorý patrí do štvrte Bronx, kde úrady vyčlenili parcelu na pochovávanie osamelých a nemajetných obetí pandémie.

Kým minulý týždeň sa do hromadného hrobu v New Yorku pochovávalo len raz, tento týždeň už päťkrát. Starosta New Yorku Bill de Blasio potvrdil, že kým kríza nepominie, bude potrebné vykonávať „dočasné pohreby“ na ostrove Hart.

Hlavný expert tímu Bieleho domu pre boj s koronavírusom Anthony Fauci odhaduje, že počet obetí koronavirusu v USA celkovo dosiahne asi 60-tisíc.

V Spojených štátoch do piatka zaznamenali 470-tisíc prípadov nákazy koronavírusom a vyše 16,7-tisíc úmrtí. USA tak majú jednoznačne najviac nakazených na svete, nasleduje Španielsko s viac ako 157-tisíc prípadmi a Taliansko s vyše 143-tisíc nakazenými. V počte obetí sú Spojené štáty druhé za Talianskom, kde koronavírusu podľahlo vyše 18-tisíc ľudí. Tretie je Španielsko s bezmála 16-tisíc úmrtiami.