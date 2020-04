K žalobe voči úradom v Tirolsku sa pridalo 4000 dovolenkárov

Turizmus predstavuje v Tirolsku jeden z najdôležitejších príjmov, a viac než štvrtina všetkých pracovných miest spadá práve do oblasti cestovného ruchu.Tirolsko je najviac zasiahnutou spolkovou krajinou v Rakúsku – evidujú tam už 3281 prípadov nákazy. Nasledujú Dolné Rakúsko (2324 prípadov), Horné Rakúsko (2122 prípadov) a Viedeň (2011 prípadov). V celej krajine bolo do pondelka (08.00 h) podľa verejnoprávnej stanice ORF hlásených 13.942 infikovaných a 350 úmrtí, uvádza tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Z ochorenia COVID-19 sa uzdravilo 6987 ľudí. Testovaných bolo do nedele (09.30 h) 144.877 ľudí.