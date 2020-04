Z COVID-19 sa vyliečili. Sú opäť pozitívni

Je to len omyl? Alebo koronavírus SARS-CoV-2 ľudstvu ukazuje, že by ho v žiadnom prípade nemalo podceňovať? Južná Kórea v nedeľu oznámila, že registruje prípady 111 pacientov vyliečených z choroby COVID-19, ktorí však boli pri opätovnom testovaní pozitívni.

Nie je celkom jasné, čo sa stalo. Ale juhokórejskú záhadu rieši už aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Podľa riaditeľa Kórejského centra pre kontrolu chorôb Čong Un-kjonga vysvetlenie môže spočívať v tom, že vírus sa u pacientov takpovediac opäť aktivoval. Je to pravdepodobnejšie ako to, že by sa títo ľudia znovu nakazili. Nedá sa ani vylúčiť, že minimálne v niektorých prípadoch sa stala pri testovaní chyba.

Potrebujeme viac dát

„Existujú rôzne interpretácie a vplyv na to mohlo mať veľa faktorov. Vláda by sa mala všetkými zaoberať,“ reagoval pre agentúru Reuters na prípady opätovne pozitívne testovaných pacientov Čong Ki-sok, profesor pľúcnej medicíny v nemocnici v juhokórejskom Čchunčchone.

„Vieme o prípadoch ľudí, ktorých negatívne testovali na COVID-19. Po niekoľkých dňoch boli testovaní znovu pozitívne,“ reagovala WHO pre Reuters. „Úzko spolupracujeme s našimi klinickými expertmi a robíme všetko preto, aby sme mali viac informácií o týchto jednotlivých prípadoch. Je dôležité zabezpečiť, aby sa pri zbieraní vzoriek z testov pacientov správne dodržiavali procedúry,“ uviedla WHO.

Táto organizácia tiež pripomína, že COVID-19 je stále nová choroba, ktorú vedci iba spoznávajú. „Potrebujeme viac epidemiologických dát, aby sme dokázali urobiť závery v súvislosti s profilom, ako sa nakazení zbavujú vírusu. Sme si vedomí toho, že niektorých pacientov pozitívne testovali po tom, čo sa klinicky zotavili. Musíme systematicky zbierať vzorky uzdravených ľudí, aby sme lepšie pochopili, ako dlho sa zbavujú vírusu,“ poznamenala WHO.

Južnú Kóreu mnohí odborníci dávajú za príklad, ako zvláda pandémiu nového konoronavírusu. Krajina zaznamenala prvého pozitívne testovaného pacienta 20. januára. Južná Kórea veľmi rýchlo začala prijímať opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov, sleduje nakazených a robí rozsiahle testy obyvateľstva. Celkovo zatiaľ Soul hlási viac ako 10 500 infikovaných ľudí a takmer 220 obetí choroby COVID-19.

Je to značný kontrast v porovnaní s USA, kde prvý prípad nákazy zachytili v rovnaký deň ako v Južnej Kórei. Amerika má však už takmer 56 0500 infiko­vaných a 22 115 mŕtvych.

Český pokus

Pomerne masívne testovanie v Južnej Kórei by mohlo pomôcť pochopiť, ako sa vírus šíri a nakoľko je možné rátať do budúcnosti s tým, že ľudia budú postupne proti chorobe imúnni. V Česku po Veľkej noci rozbehnú projekt, ktorý by mal lepšie ukázať, aká časť populácie zvládla infekciu bez príznakov.

„Bude to úplne regulárna štúdia. Pripravili sme protokoly a musí ich schváliť etická komisia,“ povedal pre Českú televíziu epidemiológ a námestník ministra zdravotníctva Roman Prymula. Spravodajská stránka seznamspravy.cz uviedla, že na prieskume by sa malo zúčastniť okolo 17-tisíc ľudí.

„Otázkou však zostáva, či sa COVID-19 vráti. Dá sa predpokladať, že áno. Štyri mierne koronavírusy OC43, HKU1, 229E, NL63 cirkulujú podobne ako sezónna chrípka. Možno to bude s COVID-19 podobné a bude mať postupne miernejší priebeh. Ako dlho to bude trvať? Je zložité to povedať jednoznačne. Nemáme to príliš s čím porovnávať. Azda aj štyri spomenuté miernejšie koronavírusy sú reliktami minulých pandémií, ktoré sa však mohli odohrať pred stáročiami,“ reagoval pre Pravdu Derek Gatherer, expert na pandemické choroby z Lancasterskej univerzity.