Mŕtvi u susedov. Slovensku sa dá v dobrom závidieť

Z porovnania s Českom, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom vychádza zatiaľ Slovensko jednoznačne najlepšie.

Od oznámenia prvého prípadu nákazy na slovenskom území, čo bolo 6. marca, dosiaľ zomreli dvaja chorí ľudia. Naopak, všetky susedné krajiny zaznamenali už viac ako trojciferný počet mŕtvych (s výnimkou Ukrajiny, kde je to však zrejme len otázka niekoľkých hodín).

Takmer tisíc obetí

Česko má 147 obetí, v Poľsku ich je 245, v Rakúsku 368, v Maďarsku zomrelo 122 chorých a na Ukrajine zaznamenali 98 úmrtí (údaje z 14. apríla 2020 o 10:45, ktoré sleduje univerzita Johnsa Hopkinsa). Dovedna 980 vyhasnutých životov na následky COVID-19 v okolitých štátoch.

Samozrejme, treba brať do úvahy aj veľkosť populácie, ale aj v tomto prípade sa zo slovenského pohľadu nič nemení. Poľsko má 38 miliónov obyvateľov, Ukrajina až 42 miliónov, takže viac ako päťmiliónové Slovensko je na tom v ťažkých časoch neporovnateľne lepšie.

Vlády v okolitých krajinách sa obávajú, a podobne to môže platiť aj o Slovensku, ako sa vyvinie situácia približne do týždňa. Vyplýva to z toho, že potom sa ukáže, do akej miery boli ľudia disciplinovaní počas veľkonočných sviatkov.

V Česku sa o tom zmienil námestník ministra zdravotníctva Roman Prymula. Poznamenal, že po čiastočnom uvoľnení niektorých opatrení a v súvislosti s chýbajúcou disciplínou časti verejnosti na Veľkú noc má strach z nárastu počtu infikovaných. Ukázať by sa to malo okolo 20. apríla, keď sa prejavia príznaky ochorenia.

Prymula v Českej televízii (ČT) varoval, že v prípade zhoršeného vývoja sa opatrenia zase sprísnia, čo by znamenalo aj odklad ekonomického reštartu v mnohých oblastiach. „Vláda prestane uvoľňovať protiepidemické opatrenia v prípade, že začne pribúdať infikovaných tempom okolo 400 za deň," upozornil v ČT. „V súčasnosti hygienici evidujú približne 200 nových prípadov denne," napísal server iDNES.

Minister vnútra a šéf krízového štábu Jan Hamáček už pripustil, že čiastočné zmäkčenie nariadení asi nebolo správne. Pri športovaní už niekoľko dní netreba nosiť rúško. Individuálna činnosť si ho nevyžaduje, ale veľa ľudí si počas kolektívnych športov nezakrylo tvár.

Poľsko a Maďarsko

Varšava nedávno predpokladala, že krajina zažije vrchol pandémie na prelome mája a júna. Po novom premiér Piotr Muller očakáva, že to nastane skôr. „Zdá sa, že ak si udržíme našu disciplinovanosť, tak existuje šanca, že infekcia dosiahne svoje maximum v nadchádzajúcich dňoch, potom bude postupne klesať," povedal pre stanicu TVP Info.

Dobrou informáciou v zlých časoch je pre starých ľudí v Poľsku to, že ich štát má najviac nemocničných lôžok pre seniorov v celej Európe. Poukázala na to britská výskumná agentúra NimbleFins: „Poľsko má 60 postelí v prepočte na tisíc ľudí vo vekovej skupine nad 70 rokov." Naopak, Taliansko, ktoré je v Európe najťažšie zasiahnuté koronavírusom, má len 19 lôžok na tisíc seniorov.

Nepríjemným špecifikom Budapešti je, že v Maďarsku na ňu pripadá takmer až polovica všetkých infikovaných. Predseda vlády Viktor Orbán pred Veľkou nocou vyzval spoluobčanov, aby sa zodpovedne správali počas voľných dní. Zdôraznil totiž, že je to mimoriadne dôležité v spojitosti s tým, že Maďarsko na rozdiel na viacerých západoeurópskych krajín ešte nemá vrchol infekcie za sebou.

Orbán ubezpečil, že vláda sa snaží o nákupy prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu do nemocníc. V normálnom období Maďarsko nepochybne vystačí s dvomi tisícami lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti, teraz ich však možno bude potrebovať až štvornásobne viac.

Alpská krajina

Zvyšnou členskou krajinou EÚ, s ktorou susedí Slovensko, je Rakúsko. Vláda vo Viedni vypracovala harmonogram zmierňovania opatrení proti koronavírusu.

V alpskej krajine sa majú po Veľkej noci otvoriť malé obchody. Ďalšie uvoľňovanie má nasledovať každé dva týždne. Zámer spočíva v tom, že život by sa mohol do konca júna vrátiť v podstate do starých koľají. O dva týždne by sa mali sprístupniť parky, o mesiac väčšie obchody a potom reštaurácie a bary.

Samozrejme, že toto je len plán na papieri. Vláda si uvedomuje, že keby nastal nepriaznivý vývoj, zmäkčenie sa odloží na neurčito, pričom do úvahy môžu pripadnúť aj opätovné prísne kroky.