Svetová zdravotnícka organizácia podľa Trumpa zlyhala. Pustil jej žilou

Šéf Bieleho domu prikázal zmraziť prípevky USA Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO). Donald Trump to zdôvodnil jej zlyhaním v boji proti šéreniu koronavírusu. Súčasnému rozsahu pandémie sa podľa neho dalo predísť, keby zdravotnícka organizácia spadajúca pod OSN nešírila „dezinformácie" Pekingu o víruse, ktorý sa prvýkrát objavil už vlani v Číne.

Spojené štáty sú suverénne najväčším prispievateľom WHO, vlani organizácii 400 miliónov dolárov (365 miliónov eur), čo je viac než pätina jej rozpočtu.

„Nariadil som pozastavenie financovania WHO na obdobie, kým preskúmame jej rolu pri zlom zvládaní krízy a pri skrývaní pravdy o šírení koronavírusu," vyhlásil s tým, že to bude predbežne trvať dva až tri mesiace. „WHO zlyhala vo svojej základnej povinnosti a musí sa za to zodpovedať," dodal.

Organizácia podľa Trumpa nekriticky prijala správy o šírení vírusu v Číne od tamojšej vlády a chválila Peking za jeho transparentný prístup. WHO sa tiež podľa neho dostatočne nesnažila dostať do postihnutých oblastí v Číne svojich vlastných expertov, ktorí by situáciu mohli nezávisle zhodnotiť. „Tie pochybenia spôsobili veľa úmrtí," povedal šéf Bieleho domu.

Experti v oblasti zdravotníctva naopak za „zločin“, za ktorý mnohí ľudia zaplatia životmi, označili rozhodnutie Trumpa. „Je to zločin proti ľudskosti. Každý vedec, každý zdravotnícky pracovník, každý občan sa musí proti tejto hroznej zrade globálnej solidarity postaviť,“ citoval denník Guardian Richarda Hortona, šéfredaktora renomovaného lekárskeho časopisu Lancet.

Rozhodnutie amerického prezidenta v stredu kritizoval generálny tajomník OSN António Guterres. Vyhlásil, že teraz nie je vhodný čas na ukončenie podpory WHO, ktorá je podľa neho „absolútne zásadná" pre globálny boj s koronavírusom. Guterres povedal, že rôzne strany si môžu vykladať fakty rozlične, ale že príležitosť na spätné zhodnotenie jednotlivých krokov bude až vtedy, keď pandémie pominie.

Za nebezpečný krok označil Trumpovo rozhodnutie zastaviť financovanie WHO počas svetovej zdravotnej krízy aj Bill Gates, ktorého nadácia je po USA najväčším sponzorom WHO. „Jej práca spomaľuje šírenie COVID-19 a ak sa zastaví, nemôže ju nahradiť žiadna iná organizácia. Svet teraz potrebuje WHO viac ako kedykoľvek predtým," napísal na Twitteri zakladateľ spoločnosti Microsoft.

Trump už minulý týždeň obvinil WHO, že situáciu nezvládla a že je príliš naklonená Pekingu, ktorý jej prispieva asi desatinu toho čo USA. Kritizoval predovšetkým odporúčanie organizácie štátom, aby neuzatvárali svoje hranice s Čínou. Práve čiastočný zákaz vstupu do USA ľuďom cestujúcim z Číny z konca januára Trump opakovane predkladá ako dôkaz toho, že proti šíreniu koronavírusu včas a dostatočne zasiahol.

Kritici však upozorňujú, že Trump pandémiu v jej začiatkoch trestuhodne podcenil, a teraz hľadá obetného baránka, na ktorého by svoju vinu zvalil.

Spojené štáty evidujú podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa vyše 610-tisíc nakazených koronavírusom a viac ako 26-tisíc obetí ochorenia COVID-19, podľa oboch ukazovateľov sú tak najviac zasiahnutou krajinou sveta.