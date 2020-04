Grécko začalo s presunom maloletých migrantov do Luxemburska

Ďalšia skupina asi 50 detí by mala odletieť z Atén do Nemecka v sobotu, ďalších 20 by malo neskôr budúci týždeň vycestovať do Švajčiarska. Grécko dúfa, že týmto spôsobom sa podarí v nasledujúcich mesiacoch premiestniť aspoň 1600 maloletých migrantov bez sprievodu. Deti, ktoré v stredu odišli do Luxemburska, mali od 11 do 15 rokov. Desať z nich pochádza z Afganistanu a dva zo Sýrie.

V Grécku v súčasnosti žije najmenej 5200 detí zo Sýrie, Afganistanu, Iraku a afrických krajín, mnohí z nich žijú v zlých podmienkach na ostrovoch v Egejskom mori.

Námestník ministra pre migráciu Jorgos Kumotsakos povedal, že hoci počet premiestnených detí je zatiaľ malý, vysiela to silný odkaz pre iné krajiny, ktoré by mohli Luxembursko nasledovať a prijať migrantov. Grécko podľa neho na svojich pleciach nesie neprimeranú záťaž migrantov.

„Grécko čelí kríze v kríze – migrácii a koronavírusu – v tom istom čase,“ povedal pre štátnu spravodajskú stanicu ERT. „Kombinácia robí už tak zložitú situáciu ešte zložitejšou a komplexnejšou­,“ dodal.

Grécko poskytuje útočisko približne 100.000 žiadateľom o azyl, ktorí sa nachádzajú v utečeneckých táboroch, hotelových izbách a bytoch. Najpreťaženejšie sú tábory na piatich ostrovoch v Egejskom mori ležiacich v blízkosti pobrežia Turecka, kde je umiestnených viac ako 36.000 ľudí. V táboroch v pevninskom Grécku sa vyskytli dve ohniská šírenia nového koronavírusu, čo prinútilo úrady tieto zariadenia uzavrieť.