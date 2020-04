Bojuje Kim Čong-un s vírusom?

Je veľmi náročné zistiť, čo sa v skutočnosti v KĽDR deje. Odborníčka na Severnú Kóreu Duyeon Kimová z International Crisis Group však pripomína, že Kim Čong-un v minulosti oslavoval Deň slnka, teda narodeniny svojho deda.

"Odkedy je pri moci, vždy sa ukázal na najdôležitejších sviatkoch Severnej Kórey,“ povedala pre televíziu CNN Kimová.

Žiadne prípady choroby?

KĽDR na šírenie nového koronavírusu v susednej Číne zareagovala tak, že prakticky uzavrela svoje hranice. Pchjongjang oficiálne nehlási žiadne prípady choroby COVID-19. Podľa spravodajskej stránky Radio Free Asia však úrady informovali obyvateľov, že koncom marca zaznamenali nakazených.

"Usporiadali prednášku pre všetkých občanov s názvom: Pracujme spolu na projekte karantény koronavírusu, aby sme do praxe zaviedli politiky Najvyššieho lídra. Prednášajúci verejne uviedol, že sa medzi ľuďmi objavili prípady choroby. Povedali nám, že sme nesprávne zrealizovali stranícke pokyny týkajúce sa karantény a že to vážne zasiahlo ekonomiku,“ povedal pre Radio Free Asia obyvateľ severokórejskej provincie Rjanggang, ktorá má hranice s Čínou.

Zdroj z KĽDR si neželal byť menovaný, lebo sa obáva úradov. Uviedol však, že ľudia sa sťažovali na režim, že ich neinformoval. "Pýtali sa, čo sa stalo, keď doteraz štátni predstavitelia tvrdili, že v Severnej Kórei neboli žiadne obete vďaka dôkladným krízovým karanténnym opatreniam,“ vyhlásil zdroj pre Radio Free Europe.

Prípady koronavírusu sa vraj vyskytli v dvoch z deviatich provincií KĽDR a v hlavnom meste Pchjongjang. Je možné, že neprítomnosť Kim Čong-una na oslavách súvisí so snahou chrániť ho, aby sa nenakazil, ale aj s istou nespokojnosťou­ ľudí.

"Prednášajúci nám povedal, že by sme mali byť hrdí, že vďaka nášmu socialistickému systému a zdravotníckym politikám žijeme v krajine s najnižším počtom potvrdených prípadov koronavírusu,“ uviedol pre Radio Free Asia obyvateľ Pchjongjangu, kde režim tiež informoval o šírení choroby COVID-19. "No ľudia reagovali, že Najvyšší líder pre nich nič neurobil v čase, keď majú problém so zabezpečením si živobytia,“ opísal zdroj situáciu v hlavnom meste KĽDR.

Snaha upútať pozornosť

Nedá sa však povedať, že by koronavírus zastavil politický život v Severnej Kórei, hoci Kima nevidno. Minulý týždeň režim oznámil zmeny v zložení Výboru pre štátne záležitosti. Najvyšší politický rozhodovací orgán krajiny má 13 členov, päť z nich Kim vymenil. KĽDR si tiež v utorok cvične zastrieľala, keď do mora vypálila viacero rakiet. Bolo to len deň pred voľbami v Južnej Kórei. Kim na seba upozornil aj tým, že napísal Trumpovi. Americký prezident podľa juhokórejských médií označil pozdrav od diktátora za pekný. Pchjongjang však tvrdí, že Kim Trumpovi nič neposlal. Podľa analytickej stránky NK News to uviedlo severokórejské ministerstvo zahraničných vecí.

"COVID-19 momentálne dominuje globálnym politickým rozhodnutiam. Znižuje to šance KĽDR získať ústupky od USA, Južnej Kórey a Číny, ktoré by sa týkali jej jadrového programu. Kroky, ako sú vypálenie rakiet, slúžia aj na to, aby Pchjongjang na seba opäť upútal pozornosť,“ reagoval pre Pravdu Malcolm Cook, bezpečnostný expert z Inštitútu pre výskum juhovýchodnej Ázie v Singapure.