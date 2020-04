Česi zisťujú, akú majú kolektívnu imunitu

Česko rozbieha plošné testovanie, ktoré má ukázať skutočný rozsah výskytu koronavírusu v krajine. Do projektu sa od štvrtka zapojí až 27-tisíc ľudí. Výsledky by mali byť známe začiatkom mája. Podľa zistenej miery kolektívnej imunity si vláda chce zvoliť stratégiu ďalšieho postupu proti pandémii a rozhodnúť, do akej miery môže uvoľniť obmedzujúce opatrenia.