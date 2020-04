Liek proti malárii na COVID–19 nezabral

Mal zmeniť históriu. Aspoň podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho pritakávačov. Ešte 5. apríla šéf Bieleho domu básnil, ako by kombinácia liekov hydroxychlorochín a azitromycín mohla zabrať proti chorobe COVID–19. Dokonca naznačoval, že by si ich sám zobral.

Nielen Američania sa vrhli na nákup týchto liečiv. To spôsobilo ich nedostatok, a tak hydroxychlorochín teraz v USA neraz chýba ľuďom s vážnymi autoimunitnými ochoreniami ako lupus.

Trumpov liek

No Trump liek, ktorý sa podáva aj proti malárii, postupne prestal spomínať. Zatiaľ to totiž nevyzerá tak, že by hydroxychlorochín dokázal účinne bojovať s koronavírusom SARS–CoV–2. Skupina amerických expertov z Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby neodporúča používať kombináciu hydroxychlorochín a azitromycín na liečbu COVID–19. Podľa odborníkov to neznamená, že tieto lieky určite nezaberajú. Potrebné sú však kontrolované štúdie so zmerateľnými výsledkami, ktoré je možné opakovať. Z toho, čo je momentálne známe, to vyzerá tak, že využitie hydroxychlorochínu a azitromycínu zvyšuje u chorých na COVID–19 riziko infarktu.

„Potrebujeme kontrolované štúdie. Je to jediný spôsob, aby sme videli, či tieto liečivá na COVID–19 zaberajú, koľko by sme ich museli podávať a aké majú vedľajšie účinky,“ reagoval pre Pravdu George Rutherford, profesor epidemiológie a bioštatistiky z Kalifornskej univerzity.

Experti v USA sú zatiaľ veľmi opatrní aj v súvislosti s inými liekmi, ktoré sa spomínajú ako možná zbraň v boji proti SARS–CoV–2. „Všetko je to založené na dátach. Prešli sme každú vec, ktorú sme mali k dispozícii. Nenašli sme nič, čo by okrem podpornej liečby fungovalo nejako dobre,“ citovala spravodajská stránka NPR profesorku Susan Swindellsovú z Katedry internej medicíny na Nebraskej univerzite. Odborníčka patrí do skupiny vedcov z Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby, ktorá skúmala účinok viacerých liekov na COVID–19.

Agentúra AP napísala, že experiment s využitím hydroxychlorochínu a azitromycínu u 368 pacientov v nemocniciach pre veteránov nepreukázal, že by tieto liečivá mali vplyv na priebeh ochorenia spôsobeného vírusom SARS–CoV–2. Podľa analýzy zomrelo asi 28 percent chorých na COVID–19, ktorí dostali hydroxychlorochín a bežnú podpornú liečbu. Neprežilo 22 percent pacientov, ktorým podávali hydroxychlorochín aj azitromycín. Z chorých, ktorí boli len na obyčajnej liečbe, zomrelo 11 percent ľudí. Odborníci pripomínajú, že rozdiely medzi skupinami nie sú veľké. Nedajú sa preto vylúčiť rôzne faktory, ktoré ovplyvnili úmrtnosť.

Americký Úrad pre potraviny a liečivá však včera upozornil lekárov, že nemajú chorým na COVID-19 predpisovať hydroxychlorochín. Liek je stále možné používať pri klinických štúdiám pod dohľadom v nemocniciach. Úrad uviedol, že vie, že niektorí pacienti, ktorým podávali hydroxychlorochín, mali srdcové problémy.

Malý vplyv

„Myslím, že môžeme povedať, že ak sa hydroxychlorochín podáva pod dozorom v nemocničných podmienkach, nemá negatívny vplyv na pacientov. Pri experimentoch s laboratórnymi kultúrami sa ukázalo, že liek spomaľuje šírenie koronavírusov. Veľkou otázkou u ľudí je, ako ho môžu pacienti dostať v potrebnom množstve, ktoré by bolo efektívne. Pečeň a obličky sú úžasné filtrovacie orgány. Sťažujú však dlhodobé pôsobenie cudzích látok ako hydroxychlorochín v tele,“ pripomenul pre Pravdu virológ z Texaskej univerzity Benjamin Neuman. „Počúval som čínskych lekárov, ktorí hovoria, že hydroxychlorochín má asi nejaký vplyv, ale príliš nepomáha pacientom vážne chorým na COVID–19. Podľa mňa je to v súlade s tým, čo ukazujú dostupné štúdie,“ uviedol Neuman.

V USA sa celkovo novým koronovírusom nakazilo takmer 904 000 ľudí a viac ako 50 900 ich zomrelo.