Česi už môžu do cudziny. Teoreticky

Kabinet Andreja Babiša to ešte vo štvrtok večer spravil. Niektoré regulácie, ktoré podľa súdu neoprávnene zaviedlo ministerstvo zdravotníctva, tentoraz schválila vláda. Súčasne ale viaceré opatrenia podstatne uvoľnila. Tým hlavným je zrušenie obmedzenie voľného pohybu osôb.

Neznamená to však, že by sa život vrátil do stavu spred koronavírusovej krízy. Hromadné podujatia sú naďalej zakázané. Najviac osôb, maximálne 15, sa podľa upravených pravidiel môže zhromaždiť na bohoslužbách. V ďalších prípadoch, čo sa týka aj svadieb, je limit 10 osôb, doteraz to boli dve osoby alebo členovia jednej domácnosti.

Skupinky na verejnosti musia zachovávať od iných osôb odstup najmenej dva metre. Týmto spôsobom môžu trénovať aj profesionálni športovci a schádzať sa spolky, informuje portál Novinky.cz.

Ukončenie obmedzenia voľného pohybu znamená, že české úrady odteraz nebudú brániť svojim občanom vo vycestovaní z republiky. „Museli sme teoreticky rozvoľniť cesty do zahraničia, prakticky sa ale nedostanete nikam," povedal v piatok v rozhovore pre Rádiožurnál Českého rozhlasu premiér Babiš. „Letecké spoje sú zrušené a do iných krajín vás tiež nepustia, kým nemáte potvrdenie o teste. Uvoľnenie platí predovšetkým pre obchodné cesty, aby fungovala výroba. Môžem odporučiť, aby ľudia zostali v Českej republike, tu je to bezpečné,“ dodal.

V Česku zaznamenali najnižší nárast počtu ľudí s preukázaným ochorením COVID-19 od polovice marca, keď ich vo štvrtok pribudlo len 55, deň predtým zaznamenali 99 nových prípadov nákazy.

Ani po uvoľnení ciest do cudziny Česi nebudú prekračovať hranice bez problémov. Medzinárodné autobusové i vlakové linky pre prevoz cestujúcich zostávajú naďalej pozastavené. Slovensko a Poľsko na svoje územie cudzincov nevpúšťajú, Rakúsko vyžaduje negatávny test na koronavírus.

Navyše podľa nového nariadenia musia českí občania pri návrate do vlasti predložiť na hraniciach maximálne štyri dni starý negatívny test na koronavírus. Jednoduchší rýchlotest úradom stačiť nebude.

„Ak občania chcú ísť do zahraničia, musia si zaistiť test,“ citoval portál Aktuálně.cz ministra vnútra Jana Hamáčka. „Musia zvážiť, či tá cesta do zahraničia je taká dôležitá, aby si v rámci nej zaistili príslušný test alebo nastúpili na 14 dní do karantény,“ dodal.