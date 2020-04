Aj slovenskí žiaci pomôžu NASA

Peter Falcon so žiakmi.

Peter Falcon so žiakmi. Autor: Peter Falcon/NASA

Snažia sa pochopiť vesmír, ale skúmajú aj planétu Zem. Slovensko sa zapojilo do medzinárodného vzdelávacieho a vedeckého programu GLOBE. Projekt amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) práve oslávil 25. rokov od svojho vzniku a spája už 123 krajín. Slovensko sa oficiálne stalo jeho súčasťou 22. apríla na Deň Zeme.

GLOBE umožní školám podieľať sa na výskumoch a meraniach, ktoré robí NASA a súvisia aj s ochranou prírody a klimatickými zmenami. Záujemcovia po celom svete si medzi sebou môžu vymieňať poznatky. Najlepší žiaci dokonca majú šancu zúčastniť sa na konferencii, ktorú NASA pravidelne organizuje.

Vedci a študenti

Peter Falcon má na starosti program GLOBE ako vzdelávací a komunikačný pracovník. V NASA pracuje už 26 rokov, začal ešte ako študent. „Často žartujem, že v živote som mal len dve roboty. Pracoval som pre McDonald's a pre NASA,“ povedal Falcon pre Pravdu vo videorozhovore. Keby vo svete nezúrila pandémia choroby COVID-19, tak by bol na Slovensku, aby priamo ukázal učiteľom a žiakom, ako funguje projekt GLOBE.

„Robím v NASA, preto mám prístup k mnohým skvelým vedcom. Viem s nimi žiakov spojiť, aby im pomohli s výskumom. Ako k nemu majú správne pristupovať, ako robiť merania. GLOBE začal na Deň Zeme pred 25 rokom viceprezident Al Gore. Je to veľký environmentalista. Chcel, aby sa študenti viac zaujímali o životné prostredie. Základom bola myšlienka, že žiaci pôjdu mimo učební, kde sa učia z kníh. Ale program im dáva možnosť, ako viac zistiť o svojom okolí, keď sa takpovediac zašpinia od zeme, ktorú skúmajú. Môžu zhromažďovať dáta a porovnávať si ich s inými krajinami. Má to teda globálny vplyv. Učitelia sa tiež môžu uchádzať o rôzne granty, ktoré umožnia výskumnú prácu a cestovanie,“ vysvetľuje Falcon.

Podľa neho program GLOBE priamo pomáha NASA. „Vieme lepšie kalibrovať naše pozorovacie nástroje. NASA vidí zhora, čo sa deje. Študenti to vidia zdola. Môžeme porovnávať naše dáta. Napríklad v programe CloudSat sme pozorovali satelitmi mraky, ale mali sme aj informácie od študentov z Nového Zélandu, ktoré nám úplne nesedeli. Mysleli sme si, že žiaci sa mýlia. Oni však zdola videli nižšie položený mrak autokumulus. Keď sme sa však pozreli na fotografie, zistili sme, že majú pravdu. Boli sme to my, čo sme si tie mraky nevšimli. Práca študentov nám pomohla lepšie nastaviť naše prístroje,“ povedal Falcon.

Školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu GLOBE, môžu kontaktovať Inštitút aplikovanej ekológie Daphne – www.daphne.sk. Získajú viac informácií o tom, ako ďalej postupovať.

„Vzájomná spolupráca je nevyhnutná na to, aby sme chránili našu planétu. V rámci programu GLOBE americkej vládnej agentúry NASA sa každý slovenský študent, učiteľ alebo budúci vedec môže zapojiť do medzinárodnej environmentálnej vedeckej komunity,“ uviedla americká veľvyslankyňa na Slovensku Bridget Brinková.

„Aby sme dokázali zlepšovať naše životné prostredie, potrebujeme, aby aj naše deti prírode rozumeli a chránili ju. Prostredníctvom GLOBE žiaci rozvíjajú svoje bádateľské kompetencie, posilňujú svoj vzťah k okoliu a prírodným vedám. Verím preto, že sa do programu zapojí čo najviac škôl,“ vyhlásil minister životného prostredia Ján Budaj.

Klimatické zmeny

Snaha chrániť životné prostredie a bojovať proti klimatickým zmenám patrí podľa mnohých vedcov k zásadným úlohám ľudstva. Po celom svete rastie záujem mladých ľudí o tieto témy, k čomu prispeli aktivisti ako Greta Thunbergová. V Európe bol rok 2019 najteplejší od začiatku systematických meraní. Za posledných päť rokov bola priemerná teplota na Zemi o viac ako jeden stupeň Celzia vyššia ako na konci 19. storočia. V Európe to bolo dokonca takmer o dva stupne Celzia. Napriek tomu stále existujú politici spochybňujúci vplyv klimatických zmien.

Falcon pripomína, že 30 percent rozpočtu NASA ide na skúmanie procesov na Zemi. „Máme veľa klimatických vedcov, ktorí majú k dispozícii najrôznejšie dáta z našich misií. Snažíme sa vládu informovať pomocou najlepších modelov, aké vieme vytvoriť. Aby politici mohli urobiť najlepšie rozhodnutia týkajúce sa klímy. Chceme, aby boli všetci dobre informovaní. Nemáme žiadnu planétu B. Nemôžeme sa zobrať a niekam odísť,“ povedal Falcon.