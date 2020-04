Trump radí vedcom, tí sú zdesení

Odborníci varovali Američanov, aby Trumpa v záujme vlastného zdravia nebrali vážne. „Trumpove brífingy ohrozujú verejné zdravie. Počúvajte odborníkov. A, prosím, nepite dezinfekčné prostriedky,“ napísal na twitteri Robert Reich profesor verejnej politiky na Kalifornskej univerzite.

Trump sa zahral na odborníka na brífingu v Bielom dome pri prezentácii výsledkov štúdie o tom, ako koronavírus reaguje na rôznu teplotu, klímu a povrchy. Trump sa na mieste pustil do úvah o tom ako sa mohlo pokračovať vo výskume. „Dezinfekcia to zabije za minútu. Jednu minútu! Je nejaký spôsob, ako by sme to mohli urobiť injekciou dovnútra? … Bolo by zaujímavé to preveriť… Pre mňa to znie zaujímavo,“ vyhlásil Trump.

Pripustil, že nie je lekár. Na novinárske otázky však reagoval podráždene. „Ja som prezident a vy ste falošné správy… Som tu, aby som predstavoval nápady,“ reagoval na otázku, či jeho poznámky nebudú znamenať šírenie nebezpečných dezinformácií.

Lekári ale hneď varovali, že prezidentove nápady môžu mať fatálne dôsledky. „Predstava, aby sa do tela dávala injekciou alebo sa požil čistiaci prostriedok, je nezodpovedná a nebezpečná. Je to metóda, ktorú používajú ľudia, keď sa chcú zabiť,“ povedal pre NBC pneumológ Vin Gupta. Pneumológ John Balmes z nemocnice v San Franciscu zas upozornil, že už dýchanie výparov chlórových bielidiel môže vyvolať vážne zdravotné problémy.

Americké Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb už pred pár dňami varovalo ľudí, aby boli opatrní pri čistiacich prostriedkoch. Ich predaj po vypuknutí epidémie stúpol a od začiatku marca zároveň prudko narástol počet ľudí, ktorí sa čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami priotrávili.

Aj federálna agentúra pre lieky varovala Američanov pred pitím dezinfekčných prostriedkov, či „zázračných“ prostriedkov na všetko, ktoré obsahujú bielidlá. Dostáva totiž hlásenia o ľuďoch, ktorí po vypití týchto produktov takmer zomreli na dehydratáciu alebo zlyhávanie pečene.

Trump už čelil kritike za svoje odporúčanie používať na liečbu COVID-19 antimalariká, ktoré obsahujú hydroxychlorochín. Hoci sa pri liečbe tiež testovali, napokon sa nepreukázali ako prospešné. Navyše majú vážne vedľajšie účinky, ktoré môžu spôsobiť aj smrť. Aktuálna štúdia z americkej nemocnice pre vojnových veteránov ukázala, že pri liečbe hydroxychlorochínom zomrelo viac pacientov ako tých, ktorých ošetrovali štandardným spôsobom.

Šéf Bieleho domu sa ale nedal odradiť a na ďalšie úvahy o možnostiach liečby teraz využil štúdiu, ktorá bola vypracovaná pod ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť. Podľa tejto štúdie sa koronavírus zrejme rýchlejšie oslabuje, keď je vystavený slnečnému žiareniu, teplu a vlhkosti a prežíva najmä vo vnútorných suchých priestoroch. „Vírus najrýchlejšie hynie pod priamym slnečným žiarením, tak na povrchoch, ako aj vo vzduchu,“ povedal na brífingu William Bryan, ktorý vedie oddelenie pre vedu a technológie ministerstva pre vnútornú bezpečnosť.

Práve to Trumpa viedlo k otázke o vyskúšaní „ultrafialového alebo len veľmi silného svetla“ ako spôsobu zničenia koronavírusu v tele. Odborníci ale pripomínajú, že UV žiarenie je neviditeľný typ radiácie, ktorá môže poškodiť kožu a spôsobiť jej rakovinu. Aj preto sa v lete odporúča chrániť kožu pred príliš silným slnečným žiarením.

Niektorí experti však spochybňovali aj samotnú správu, ktorá bola prezentovaná na brífingu. Podľa Irwina Redlenera z Kolumbijskej univerzity je otázne najmä to, prečo sa nákaza šíri aj v teplých oblastiach, ak teplo vírus zabíja.