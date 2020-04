Zmierni pandémia odpor voči očkovaniu?

Kým niektorí po vypuknutí pandémie zostali zaskočení, ďalší sa o to ráznejšie pustili do kritiky očkovania a šírenia rôznych výmyslov.

Desiatky vedeckých tímov vo svete vyvíjajú vakcíny na koronavírus, tri sú už v štádiu klinických testov. Odborníci ale upozorňujú, že odpor voči vakcínam môže následný očkovací program skomplikovať. Odporcov očkovania svojimi statusmi na sociálnych sieťach nepriamo podporujú aj niektoré známe osobnosti. Tenista Novak Djokovič na facebooku napríklad napísal, že ak by bol nútený dať sa očkovať, radšej by nehral.

„Extrémisti, ľudia, ktorí z princípu odmietajú očkovanie, sa nemenia a teraz sa realizujú,“ povedala pre denník Guardian Heidi Larsonová z londýnskeho analytického centra Projekt dôvery v očkovanie. Projekt skúma postoje ľudí k očkovaniu v rôznych krajinách v spolupráci s agentúrami na prieskum verejnej mienky a analýzou komunikácie na internete.

Po analýze miliónov statusov na sociálnych sieťach v období medzi januárom a marcom Larsonová predpokladá, že veľká väčšina ľudí si želá vakcínu na koronavírus, a to čo najskôr. Podľa Larsonovej sa zdá, že ľudia, ktorí mali výhrady k nejakej konkrétnej očkovacej vakcíne – napríklad k očkovaniu detí proti osýpkam – začínajú pri tejto pandémii zmýšľať inak.

Pochybný článok

Lenže hnutie odporcov očkovania vo svete už niekoľko rokov rastie. Do veľkej miery to spôsobil článok lekára Andrewa Wakefielda z roku 1998 o súvislosti medzi očkovaním detí proti osýpkam a autizmom. Neskôr sa ukázalo, že bol v konflikte záujmov, použil pochybné výskumné postupy a falšoval niektoré výsledky. Hoci jeho tvrdenia sa následnými štúdiami nepotvrdili, v mnohých krajinách vyvolal vlnu odporu k očkovaniu.

Odpor voči očkovaniu postupne dosiahol vo svete také rozmery, že ho Svetová zdravotnícka organizácia vlani označila za jednu z desiatich hlavných zdravotných hrozieb vo svete. V závislosti od choroby je totiž na zabezpečenie kolektívnej imunity potrebné zaočkovanie 75 – 95 percent obyvateľstva. A počet ľudí, ktorí dôverujú vakcínam, v niektorých regiónoch sveta povážlivo klesol.

Podľa prieskumu organizácie Wellcome Trust spred dvoch rokov osem z 10 ľudí (79 %) súhlasí alebo skôr súhlasí s tým, že vakcíny sú bezpečné, kým sedem percent má opačný názor. Postoje sú však v rôznych regiónoch odlišné. Kým očkovaniu najviac dôverujú ľudia v severnej Amerike a severnej Európe (72 – 73 %), v západnej Európe je to len 59 percent. Alarmujúce je, že vo východnej Európe dokonca len 40 percent. V Rusku napríklad podľa tohto prieskumu len 62 percent opýtaných súhlasí s tým, že vakcíny sú účinné.

Vrátia sa osýpky?

Pandémia nového koronavírusu odpor voči očkovaniu môže zmierniť. Vo Francúzsku, kde je veľká averzia voči očkovaniu a 33 percent ľudí nepovažuje očkovanie za bezpečné, sa v nedávnom prieskume ukázalo, že vakcínu proti koronavírusu by odmietlo 18 percent opýtaných.

V Británii zasa prieskum z polovice marca ukázal, že vakcínu proti koronavírusu by odmietlo len sedem percent ľudí. V následnom prieskume začiatkom apríla, v čase, keď prudko pribúdalo obetí koronavírusu, klesol podiel ľudí, ktorí by vakcínu odmietli, na päť percent. Inde zasa pandémia skôr posilnila odporcov očkovania. V Spojených štátoch ju niektorí využili na šírenie konšpiračných teórií. Vrátane tej, že celá táto situácia má len pomôcť zbohatnúť farmaceutickým firmám.

Neveselé výsledky priniesol prieskum verejnej mienky v New Yorku, podľa ktorého by sa proti koronavírusu určite dalo očkovať len 53 percent opýtaných, kým 29 percent by to odmietlo. „Čo ak sa veľký počet ľudí rozhodne, že nedá očkovať seba alebo svoje deti? Už teraz sotva polovica Newyorčanov hovorí, že by sa dala očkovať. Ak by sa tak stalo, nebudeme schopní ochrániť sa pred novou vlnou,“ citoval Guardian Scotta Ratzana zo City University v New Yorku.

Pandémia koronavírusu podľa Larsonovej zrejme nebude mať priamy dosah na postoje odporcov očkovania. Skôr nepriamy. Pre koronavírus sa totiž odkladá očkovanie proti osýpkam v 24 štátoch a ruší v 13 ďalších. Ak sa odpor voči vakcínam po koronakríze zmierni, podľa Larsonovej to bude možno v dôsledku vypuknutia epidémií iných chorôb – ako sú osýpky.