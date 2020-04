Nový Zéland: Tím piatich miliónov vírus zabrzdil

Po tom, čo v krajine niekoľko dní za sebou zaznamenali len jeden nový prípad nákazy, po piatich týždňoch prísnych karanténnych opatrení sa začína ich postupné zmierňovanie.

„Vyhrali sme túto bitku,“ vyhlásila premiérka pri oznámení úspechu v zabrzdení šírenia koronavírusu. Hneď však dodala, že to ešte neznamená úplný koniec šírenia nákazy a návrat k bežnému životu ako pred pandémiou. „Nebudem ohrozovať úspechy, ktoré sme dosiahli,“ zdôraznila. Takmer nijaké nové prípady nákazy neznamenajú, že už nijaké nebudú, ale že sa bude dať zistiť odkiaľ nákaza prišla a kde hrozí riziko.

Na Novom Zélande sa od utorka otvárajú podniky, kde sa dá zabezpečiť sociálny odstup a prevádzky, ktoré pripravujú jedlo na výdaj. Čiastočne sa opäť otvárajú školy. Väčšina ľudí má však naďalej zostať vo svojich „bublinách“ – malých skupinách blízkych priateľov a príbuzných – a vyhnúť sa sociálnym kontaktom. Doma zostane aj väčšina detí. „Otvárame ekonomiku, ale nie spoločenský život,“ vyhlásila novozélandská premiérka. Masové zhromaždenia zostanú zakázané, nákupné centrá a hranice budú naďalej zatvorené.

Nový Zéland, ktorý patrí ku krajinám s najnižším počtom prípadov na počet obyvateľov, môže byť podľa BBC modelom reakcie na pandémiu. V krajine bolo potvrdených celkovo približne 1500 prípadov nákazy a 19 úmrtí.

Hneď na začiatku pandémie, keď bolo potvrdených pár desiatok prípadov, vláda zaviedla prísne obmedzenia sociálnych kontaktov, karanténu pre všetkých, ktorí prišli do krajiny a rozsiahle testovanie. Ak by neboli včas zavedené prísne opatrenia, krajina by podľa premiérky mala možno vyše tisíc nových prípadov denne.

BBC upozorňuje aj na prístup premiérky pri riadení krajiny v čase koronavírusu. Reakcia vlády na pandémiu bola totiž empatická, jasná a previazaná s vedou.

Na rozdiel od štátov, ktoré „vyhlásili vojnu koronavírusu“, odkaz novozélandskej vlády bol predovšetkým o súdržnosti a výzve na zjednotenie sa. Ardernová opakovane hovorila o svojej krajine ako o „našom tíme piatich miliónov“.

„Jacinda Ardernová brilantne komunikuje a je empatickou líderkou. Zároveň to, čo povedala, dávalo zmysel a myslím si, že ľudia tomu skutočne dôverovali, “ citovala BBC profesora Michaela Bakera z odboru verejného zdravia na Otagskej univerzite. Na to, aby reakcia na pandémiu bola účinná, je podľa neho potrebné, aby veda a riadenie šli ruka v ruke.

Premiérka sa však okrem vysvetľovania dôvodov a pravidiel karantény zamerala aj na láskavosť. Takmer každé svoje verejné vystúpenie ukončila rovnakým odkazom: „Byť silný. Byť milý.“ Pri každom rozhodnutí pripomínala, že si je vedomá toho, aké to bude pre ľudí ťažké. „Posúvala to s vľúdnosťou, ale zároveň veľmi rozhodne. Bolo jasné, čo môžeme a čo nie,“ komentoval to pre BBC ekonóm Thomas Weston.

Ardernová oznámila tiež zníženie vlastného platu a platov ministrov o 20 percent v najbližšom polroku. Pri oznámení úspechu pri zastavení šírenia nákazy nezabudla ďakovať zdravotníkom, ale aj ľuďom za dodržiavanie pravidiel: „Novozélanďania to dokázali neuveriteľným spôsobom,“ pochválila tím piatich miliónov ľudí Ardernová.