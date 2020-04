Taliansko sa odráža od dna

Andrà tutto bene. Heslo, ktoré Taliansku pomáha prežiť najťažšie obdobie za 75 rokov od vojny, má ešte ďaleko do naplnenia. Po takmer dvoch mesiacoch najdrastickejších obmedzení, aké kto v Európe pre pandémiu koronavírusu prijal, sa ale Taliani dočkali iskričky nádeje, že raz bude skutočne všetko dobré.

Po ôsmich týždňoch strávených prakticky pod zámkou sa reštrikcie začnú v prvý pracovný deň po Sviatku práce uvoľňovať. Zmiernenie karanténnych opatrení ohlásil premiér Giuseppe Conte v nedeľu večer, potom, čo krajina zaznamenala najnižší denný sumár úmrtí na COVID-19 od polovice marca. Kým počas kulminácie sa bilancie obetí za 24 hodín driapali k štvorciferným číslam, predvčerom skonalo 260 nakazených. Celkovo má pandémia v Taliansku na účte viac ako 26,5-tisíc životov, čo je najviac v Európe.

Taliansko, ktoré čelilo nákaze ako prvá krajina na kontinente, obmedzilo slobodu pohybu už 9. marca. V tomto núdzovom opatrení ju neskôr nasledovali mnohé ďalšie štáty. Conteho vláda však zašla ďalej, keď v krajine zastavila aj všetku výrobu, okrem tej absolútne nevyhnutnej, zabezpečujúcej potraviny a liečivá. V tom ju napodobnilo iba Španielsko, ktoré ale po dvoch týždňoch továrne znova otvorilo.

Conte sa pre tento krok odhodlal až teraz. „Nemôžeme to ďalej predlžovať, riskovali by sme podkopanie sociálnoekonomickej štruktúry krajiny,“ vysvetlil nutnosť rozkrútiť kolesá ekonomiky. Už na budúci týždeň budú môcť obnoviť prevádzku odvetvia, kde je možnosť nákazy nízka, ako je výroba, stavebníctvo a veľkoobchod. Maloobchodníci by mohli vytiahnuť rolety o dva týždne neskôr, keď začnú fungovať aj knižnice, múzeá a športoviská pod holým nebom. Začiatkom júna sa otvoria bary, reštaurácie, kaderníctva i kozmetické salóny. Obnovenie výučby na školách je ale v plán až v septembri, lebo, ako Conte argumentoval, medzi učiteľmi sú mnohí v dôchodkovom veku, čo je najohrozenejšia skupina.

Taliani sa obzvlášť tešia, že sa už budú môcť vzdialiť od svojho domu viac ako na pár desiatok metrov, poprechádzať sa v parkoch, alebo si ísť zabehať bez toho, aby ich polícia zastavila a pokutovala. V rámci svojho okresu sa budú smieť voľne pohybovať, opustiť domovský región však naďalej budú môcť iba z naliehavých pracovných alebo zdravotných dôvodov.

Povolené sú návštevy príbuzných (bez veľkých rodinných stretnutí a večierkov) i pohreby s účasťou maximálne 15 ľudí. Po proteste biskupov, že pri uvoľňovaní obmedzení sa zabudlo na veriacich, vláda naznačila, že zváži aj zrušenie zákazu bohoslužieb.

Uvoľnenie reštrikcií sprevádzajú prísne hygienické opatrenia. Ľudia medzi sebou majú udržiavať bezpené rozostupy. „Ak miluješ Taliansko, drž sa ďalej od ostatných,“ napomínal občanov predseda vlády. Novinkou je povinné používanie ochranných rúšok na verejnosti. Vláda sa zaručila, že budú všeobecne dostupné, pričom stanovila ich najvyššiu predajnú cenu na 50 centov za kus. Conteho kabinet tiež zaviedol zákaz vychádzania pre každého so zvýšenou telesnou teplotou, čo platilo doteraz len ako odporúčanie.

Do normálu sa podľa Conteho život vrátí až s príchodom vakcíny. „Dovtedy musíme žiť s vírusom," zdôraznil premiér a vyzval Talianov, aby sa pri pretrvávajúcich obmedzeniach obrnili trpezlivosťou.