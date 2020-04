Demokratická strana zrušila v New Yorku prezidentské primárky

Prezidentské voľby by sa v Spojených štátoch mali konať 3. novembra. Ilustračné foto.

Prezidentské voľby by sa v Spojených štátoch mali konať 3. novembra. Ilustračné foto. Autor: SITA/AP , STEVE APPS

Demokratická strana v americkom štáte New York odstránila zo zoznamu kandidátov pre nadchádzajúce prezidentské primárky všetkých, ktorí sa kandidatúry vzdali. Jediným menom na kandidátke bude bývalý viceprezident Joe Biden. Informovala o tom agentúra AP.

Americké médiá aj AP píšu o zrušení primárok. Pôvodne sa mali konať 28. apríla, volebná komisia ich z dôvodu pandémie koronavírusu presunula na 23. júna.

O úplnom zrušení rozhodli členovia štátnej volebnej komisie hlasovaním. Primárky do Kongresu a štátnej Snemovne reprezentantov sa budú konať podľa plánu 23. júna.

Šéf demokratov v štáte New York Jay Jacobs uviedol, že zrušenie prezidentských primárok povedie k nižšej účasti a nižšiemu počtu hlasovacích miest.

Členovia volebnej komisie a mimovládne organizácie vyzvali štátne úrady, aby pri príprave na prezidentské voľby použili verejné financie na nákup ochranných a dezinfekčných pomôcok a posilnili personál.

Demokratická strana v New Yorku, rovnako ako guvernér štátu Andrew Cuomo, uviedli, že netlačili na volebných komisárov, aby primárky zrušili. Umožnil im to však dodatok k zákonu o štátnom rozpočte, ktorý dáva volebnej komisii právomoc odstrániť z kandidátky mená tých kandidátov, ktorí už svoju kampaň ukončili.

Právnik niekdajšieho kandidáta Demokratickej strany Bernieho Sandersa Malcolm Seymour v nedeľu vyzval volebnú komisiu, aby odstúpených kandidátov nechala na kandidátke. Sanders oznámil ukončenie svojej kampane začiatkom apríla.

Denník The Wall Street Journal uvádza, že podporovatelia Bernieho Sandersa chceli svojim hlasom za progresívneho demokrata ovplyvniť agendu Demokratickej strany. „Senátor Bernie Sanders spolupracoval s Demokratickou stranou na štátnej aj federálnej úrovni, aj s tímom Joea Bidena, aby pomohol spojiť progresívne a umiernené krídla strany. Jeho odstránenie z kandidátky by poškodilo túto snahu na úkor strany v prezidentských voľbách,“ napísal podľa The Wall Street Seymour v liste adresovanom newyorskej volebnej komisii.