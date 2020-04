USA vyšetrujú Čínu, chcú jej predložiť mastný účet za vírus

Nevylúčil, že USA budú požadovať od Číny odškodnenie za to, že nezabránila, aby sa nákaza rozšírila do celého sveta.

„Vedieme vážne vyšetrovanie. Nie sme s Čínou spokojní, nie sme spokojní s celou situáciou,“ povedal Trump na tlačovej konferencii. „Myslíme si, že to mohlo byť zastavené pri zdroji. Mohlo to byť zastavené rýchlo a nemuselo sa to rozšíriť do celého sveta,“ dodal.

Trump už skôr varoval Čínu pred následkami, ak vedome nezasiahla a nezabránila rozšíreniu koronavírusy do sveta. Vírus sa prvýkrát objavil na prelome roka v čínskom meste Wu-chan a Čína čelí obvineniam, že nákazu spočiatku tajila. Šéf Bieleho domu už skôr Peking kritizoval za nedostatočnú transparentnosť v boji proti koronavírusy.

„Hovoríme o oveľa viac peniazoch,“ odpovedal Trump na otázku ohľadom úvodníku nemeckého denníka Bild, ktorý žiadal, aby Peking odškodnil Berlín čiastkou 165 miliárd dolárov. „Ešte sme nestanovili konečnú sumu, ale bude veľmi vysoká,“ povedal prezident podľa agentúry AFP. „Nejde len o škody v Spojených štátoch, ale na celom svete,“ dodal.