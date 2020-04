Orbán sľúbil prácu všetkým

Znie to ako ten najodvážnejší záväzok, aký v predvečer tohtoročného koronakrízou poznačeného Sviatku práce možno od nejakej vlády vo svete očakávať. Maďarský premiér Viktor Orbán sľúbil, že každý občan, ktorý pre pandémiu príde o prácu, dostane do štvrť roka príležitosť znova sa zamestnať.

Kým na Slovensku počas trvania pandémie koronavírusu vláda o mesiac predĺžila polročné podporné obdobia v nezamestnanosti, Orbánov kabinet podobný krok odmieta. V Maďarsku majú pritom ľudia, čo prídu o zamestnanie, nárok na dávky len v trvaní troch mesiacov, čo je najmenej nielen v Európskej únii, ale aj v celej OECD. „Dávky na hľadanie zamestnania“, ako niekdajšie deväťmesačné príspevky v nezamestnanosti po ich trojnásobnom skrátení Orbánova vláda pred časom premenovala, predstavujú 60 percent predchádzajúcej mzdy so stropom na úrovni minimálnej mzdy, ktorá je v Maďarsku stanovená v prepočte na 450 eur.

Nielen opozícia, ale aj viacerí odborníci upozorňujú, že v časoch hlbokej recesie, ktorá sa pre pandémiu črtá, je maďarská sociálna sieť nebezpečne deravá. „V záujme odvrátenia spoločenskej katastrofy by bolo potrebné súrne predĺžiť maximálne trvanie dávky na hľadanie zamestnania a odstrániť pri nej strop minimálnej mzdy,“ povedala pre portál Index.hu Dorottya Szikrová, šéfka Výskumného centra spoločenských vied pri Maďarskej akadémii vied.

Orbán však verí v rýchle oživenie ekonomiky. A tvrdí, že práca bude pre všetkých záujemcov. „Keď nie je práca, nie je nič, keď je práca, tak je všetko," povedal v pravidelnom rozhovore pre Rádio Kossuth. „Ten, kto stratí zamestnanie, dostane tri mesiace podporu. Keď sa to skončí, v Maďarsku nebude nik, kto by nedostal ponuku zamestnania buď od firmy, alebo od štátu,“ citoval z jeho vystúpenia počas pondelňajších parlamentných interpelácií portál Napi.hu.

Koľko Maďarov už prišlo pre koronakrízový útlm ekonomiky o prácu, zatiaľ nie je jasné. Štatistický úrad včera zverejnil iba údaje za marec, keď v krajine pribudlo 56-tisíc nezamestnaných. To bol však len začiatok. Maďarské médiá odhadujú, že v apríli nepriaznivý trend ešte zosilnel a denne prichádza o zamestnanie okolo päťtisíc ľudí. Ako chce Orbán túto armádu nových nezamestnaných uspokojiť rýchlou ponukou pracovných miest? Sám premiér to nevysvetlil. Povedal len, že „vytvoríme toľko nových pracovných miest, koľko koronavírus zlikviduje".

Podľa ekonomického týždenníka HVG vláda zrejme chystá nejaký program na spôsob verejných prác. Ich súčasný systém vytvoril Orbán rok po tom, čo sa na jar 2010 dostal k moci. Nezamestnaným odvtedy po skončení troch mesiacov dávok na hľadanie zamestnania ponúka štát program mimoriadne zle platených verejných prác. Tí, ktorí sa doň zapoja, dostanú mesačne za prácu na plnú úväzok na ruku v prepočte 152 eur. Tí, čo ho odmietnu, už môžu požiadať len o dávku v hmotnej núdzi v maximálnej výške 64 eur mesačne.

V posledných mesiacoch pred koronavírusovou krízou bolo podľa HVG do verejných prác zapojených 105-tisíc Maďarov, pričom takmer deväťdesiat percent z nich pracovalo pre miestne samosprávy a štát, prípadne pre ich firmy. „Verejné práce však boli vymyslené na to, aby nahradili podporu v nezamestnanosti pre najchudobnejších nekvalifikovaných ľudí, ktorí by inak nedostávali žiadne dávky,“ pripomína ekonomický magazín. A dodáva: „Teraz však o zamestnanie môžu prísť aj masy vzdelaných príslušníkov strednej vrstvy, ktorí by verejné práce dostali nie namiesto podpory, ale ako náhradu za prácu, ktorú doteraz vykonávali.“