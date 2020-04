Zaplatí Čína za koronavírus?

Pandémia koronavírusu zvyšuje napätie v medzinárodných vzťahoch. Americký prezident Donald Trump naznačil, že chce, aby Čína zaplatila za to, že sa z nej rozšírila choroba COVID-19 do celého sveta. Ochoreniu už podľahlo viac ako 212-tisíc ľudí. Najviac obetí hlásia USA. COVID-19 v Amerike zabil takmer 60-tisíc ľudí a celkový počet nakazených v Spojených štátoch prekročil jeden milión.

„Vážne to vyšetrujeme. Nie sme s Čínou spokojní, nie sme spokojní s celou situáciou. Myslíme si, že to bolo možné zastaviť pri zdroji. Mohlo sa to zastaviť rýchlo a nemuselo sa to rozšíriť do celého sveta,“ uviedol Trump v pondelok na tlačovej konferencii.

Zodpovednosť Pekingu

Americký prezident sa tiež dotkol možnosti, že by Čína za škody spôsobené pandémiou zaplatila. „Ešte sme nestanovili konečnú sumu, ale bude veľmi vysoká. Nie sú to len škody v USA, ale po celom svete,“ vyhlásil Trump. Nemecký bulvárny denník Bild na napísal, že Peking by mal Berlínu zaplatiť odškodné 150 miliárd eur.

„Zodpovednosť Číny za rozšírenie pandémie do sveta je určite potrebné pripomínať. Aj vzhľadom na rozsiahlu propagandu, ktorou sa Peking snaží presvedčiť svet o opaku. Je neodškriepiteľným faktom, že lekári vo Wu-chane už v decembri upozorňovali na šírenie nového neznámeho vírusu, ktorý spôsobuje zápal pľúc. Namiesto toho, aby sa čínske úrady začali týmto rizikom zaoberať, zvolili represie proti doktorovi Li Wen-liangovi, ktorý chorobe nakoniec sám podľahol,“ uviedol pre Pravdu Matej Šimalčík, výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií.

Podľa experta je pravdepodobné, že keby Čína na začiatku priznala pravdu o závažnosti nákazy, tak je možné, že aspoň niektoré krajiny by prijali skôr razantnejšie preventívne opatrenia. To by pomohlo minimalizovať škody spôsobené pandémiou. "Opakované morálne odsúdenie čínskeho konania je preto minimum, čo štáty môžu urobiť,“ myslí si Šimalčík.

Na druhej strane expert pripomína, že otázka vyvodenia zodpovednosti má dva aspekty. „Prvým je, či Čína porušila nejaké normy medzinárodného práva. Druhým potom, či medzinárodné právo má mechanizmy, ktorými je možné dosiahnuť vyvodenie zodpovednosti. Žalovanie Číny na vnútroštátnych súdoch je v podstate úplne vylúčené, nakoľko Čínu chráni suverénna imunita. Pri medzinárodných súdoch je zase problém, že Čína neuznáva obligatórnu jurisdikciu Medzinárodného súdneho dvora. Je to ako v prípadoch USA a Ruska. Nemožno ju žalovať bez súhlasu. Zostáva teda urovnanie prostredníctvom diplomatických alebo sankčných nástrojov. Diplomatické riešenie, napríklad v podobe dohody o reparáciách, je v súčasnej situácii nepredstaviteľné. Čína by totiž v podstate uznala svoje zavinenie, čím by značne utrpela domáca legitimita komunistickej strany. Sankčné nástroje by pravdepodobne viedli k stupňujúcej sa špirále napätia a odvetných opatrení, ktoré by zasiahli nielen Čínu, ale aj USA a EÚ,“ dodal Šimalčík.

Trumpove prešľapy

Peking odmieta, že by niečo zanedbal či zakrýval. „Čína má v boji s COVID-19 oveľa lepšie výsledky ako USA,“ napísal čínsky nacionalistický denník Global Times.

Režim v Číne teraz využíva, že mnohé západné štáty sa nemajú čím chváliť, čo sa týka ich odpovede na pandémiu. Americké tajné služby v januári a vo februári viac ako desať ráz zaradili varovanie súvisiace s koronavírusom do správy pre prezidenta, ktorú ráno dostáva. Informoval o tom denník Washington Post.

Trump sa pritom minulý týždeň na tlačovke v Bielom dome zahral na odborníka. Pustil sa do úvah o tom, že by sa mohlo preskúmať injekčné podávanie dezinfekcie, pretože dezinfekcia vírus rýchlo zabíja. Vyvolal tým pobúrenie vedcov a lekárov, ktorí ľudí vzápätí varovali, aby v žiadnom prípade dezinfekčné alebo čistiace prostriedky neužívali.

Pred vnútorným použitím čistiacich prostriedkov po Trumpových poznámkach varovali aj ich výrobcovia. Predaj dezinfekčných a čistiacich prostriedkov po vypuknutí pandémie v Spojených štátoch stúpol a od začiatku marca narástol aj počet ľudí, ktorí sa nimi priotrávili.

Nebezpečné nápady Donalda Trumpa s injekčným podávaním dezinfekcie ako spôsobu „liečby" teda už majú už svoje dôsledky. Krízové linky v niektorých amerických štátoch sú preťažené pod náporom ľudí, ktorí sa na takúto „liečbu“ pýtajú. V pondelok pred novinármi sa Trump tváril, akoby s tým nemal nič spoločné. Nevie si vraj predstaviť, prečo sú krízové linky preťažené. Odmietol zároveň, že by bol zodpovedný za dôsledky svojich výrokov. Najnovšie tvrdí, že svoje slová myslel sarkasticky.