Voľby v čase pandémie? V Poľsku nič nie je isté

O tom, že obálky s hlasovacími lístkami sa budú vhadzovať práve do poštových a nie tradičných volebných schránok rozhodol ešte začiatkom apríla Sejm. Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) v snahe zachrániť májové voľby, od ktorých si sľubuje znovuzvolenie prezidenta Andrzeja Dudu, svojho lojálneho bývalého europoslanca, pretlačila v dolnej komore parlamentu zákon o výlučne korešpondenčnom hlasovaní.

Zákon však stále nenadobudol platnosť. Sejm ho síce ihneď doručil na odobrenie senátu, v hornej komore parlamentu ale má tesnú väčšinu opozícia. Tá pre epidémiu koronavírusu, ktorý už nakazil 12,5-tisíc Poliakov a 606 zabil (v stredu pribudlo bezmála dvesto nových prípadov nákazy a desať obetí) trvá na odklade volieb. „Ak by voľby mali zvýšiť riziko, je našou morálnou povinnosťou ich odložiť, až kým nebudeme normálne fungovať," povedal podľa portálu Tvn24.pl šéf senátu Tomasz Grodzki, ktorý zaradil hlasovanie o volebnom zákone na najneskorší možný termín, až na 6. mája. „Keď tým zachránime čo i len jeden život, tak to za to stojí," dodal.

Keď senát zákon vráti, nie je isté, či sa Sejmu podarí veto prelomiť. Jarosław Gowin, líder malej koaličnej strany, sa totiž rázne stavia proti voľbám v čase pandémie, čomu obetoval aj svoje vicepremiérske kreslo. Keď aspoň šesť z jeho osemnástich poslancov bude hlasovať proti, zákon o korešpondenčných voľbách neprejde.

Aj v prípade, že by vládna strana v Sejme s prelomením senátneho veta uspela, do vypísaného termínu volieb už budú zostávať len štyri dni. Pre túto časovú tieseň sa aj v tábore PiS začínajú ozývajú hlasy, že voľby by bolo vhodné o týždeň až dva posunúť, lebo pošta do 10. mája jednoducho technicky nemá šancu zvládnuť distribúciu 30 miliónov volebných zásielok.

Na bojkot májových volieb, z ktorých už odstúpila najsilnejšia Dudova vyzývateľka, niekdajšia šéfka Sejmu Małgorzata Kidawová-Błońská, tento týždeň Poliakov vyzval vyzval expremiér a bývalý predseda Európskej rady Donald Tusk. „Ak všetci čestní a slušní Poliaci povedia – toto nie sú voľby a my sa nezúčastníme – PiS na poslednú chvíľu cúvne," napísal na twitteri.

Legitímnosť pripravovaných volieb spochybnil aj poľský ombudsman Adam Bodnar, podľa ktorého zákon o korešpondenčnom hlasovaní porušuje zásady všeobecnosti a tajnosti volieb. „Akékoľvek zmeny týkajúce sa volebného procesu prichádzajú do úvahy najmenej pol roka pred termínom volieb," pripomenul ombudsman dávnejší verdikt ústavného súdu.

Podľa čerstvého prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita voľby v májovom termíne si želá len 25 percent Poliakov. Za ich odklad na rok 2021 sa vyslovilo 32 percent.

„Z formálneho hľadiska neexistuje žiadne kvórum pre platnosť volieb," povedala pre denník Financial Times Anna Materská-Sosnowská z Varšavskej univerzity. „Prieskumy ukazujú, že Duda môže získať asi 60 percent, ale s veľmi nízkou účasťou asi 25 percent. Je to dostatočne legitimita? Podľa môjho názoru nie," dodala.