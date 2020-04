Online: Španielsko sa zotavuje, Trump začne cestovať po USA

6:30 Americký prezident Donald Trump v stredu povedal, že americká vláda nepredĺži platnosť opatrení obmedzujúcich kontakty medzi ľuďmi po tom, ako sa vo štvrtok skončí ich platnosť, informovala agentúra AP. Ochoreniu COVID-19 podľahlo v Spojených štátoch už 60 876 ľudí a viac ako jeden milión je nakazených, napísala vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica CNN s odvolaním sa na údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa. Univerzita v stredu oznámila najmenej 25 388 nových prípadov nákazy a ďalších 2498 úmrtí.

5:52 Južná Kórea prvýkrát od vrcholu epidémie covidu-19 nehlási žiadne domáce prípady nákazy koronavírusom. Všetky štyri nové prípady infekcie sa potvrdili u ľudí, ktorí pricestovali z cudziny. S chorobou covid-19 za posledných 24 hodín v krajine zomrel len jeden človek. V Južnej Kórei sa nákaza vírusom SARS-CoV-2 potvrdila spolu u 10 765 ľudí, z ktorých 247 zomrelo. V posledných týždňoch však počet nakazených klesá. Viac ako dve desiatky nových prípadov infekcie za deň Južná Kórea hlásila naposledy 17. apríla.

5:49 Americký prezident Donald Trump chce budúci týždeň opäť začať cestovať po Spojených štátoch, ktoré sa pritom stále stretávajú s epidémiou covidu-19. Ako prvú má budúci týždeň na programe Arizonu, oznámil prezident. Akonáhle to bude možné, chce šéf Bieleho domu opäť organizovať aj veľké predvolebnej mítingy. Trump povedal novinárom, že sa teší na cestu do Arizony. Podľa agentúry AP to bude prvá cesta po viac ako mesiaci, ktorý prezident strávil z väčšej časti v Bielom dome. „Dúfam, že v budúcnosti, ktorá nie je až taká vzdialená, budeme môcť usporiadať obrovské mítingy a ľudia zase budú sedieť jeden vedľa druhého,“ povedal Trump, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie v novembrových prezidentských voľbách.

5:45 Španielsko oznámilo rekordný počet uzdravených z choroby covid-19 za deň: 6399. Podľa denníka El País a doteraz v krajine potvrdilo 212 917 nakazených koronavírusom, z ktorých sa zhruba polovica uzdravila. Úmrtí za deň v Španielsku pribudlo 325, čo je o 24 viac ako o deň skôr. Celkovo v Španielsku zomrelo 24 275 ľudí s chorobou covid-19, čo je štvrtý najvyšší údaj vo svete – po USA, Taliansku a Británii. Čo do počtu evidovaných prípadov nákazy je Španielsko, ktoré má 47 miliónov obyvateľov, druhé na svete po USA. Od tohto týždňa Španielsko začalo uvádzať len prípady potvrdené testom PCR, aj tak je však stále druhé vo svetovom porovnaní. Denné počty úmrtí v posledných šiestich dňoch nepresiahli v Španielsku 400 a v nedeľu bolo oznámené 288 úmrtí, čo bol najnižší denný údaj od 19. marca. Najhoršie bola v krajine situácia na prelome marca a apríla, keď zomieralo denne viac ako 800 ľudí, 1. apríla to bolo dokonca 950 úmrtí.