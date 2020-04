Biden má problém. Sexuálne obťažovanie

Bidenov tábor obvinenie odmietol. Kauza sa však rozrastá a prezidentské voľby 3. novembra sa blížia. Viacerí ľudia potvrdili, že Readová im o sexuálnom útoku v roku 1993 povedala.

Stalo sa?

„Stalo sa to a viem to, pretože si pamätám, že sa o tom rozprávalo,“ povedala pre spravodajskú stránku Business Insider Lynda LaCasseová, ktorá bývala v 90. rokoch s Readovou. Podobne sa vyjadrila aj Lorraine Sanchezová, ktorá v Kalifornii pracovala s Readovou. Tá sa vraj sťažovala na svojho bývalého šéfa vo Washingtone. Údajne ju sexuálne obťažoval a potom vyhodil.

Objavila sa tiež nahrávka z augusta 1993. Žena, ktorá telefonovala do známej Šou Larryho Kinga, sa pýtala, čo môže urobiť jej dcéra, ktorá musela odísť z práce pre prominentného senátora. Nechce sa však na neho sťažovať médiám, lebo ho rešpektuje. Ukázalo sa, že telefonujúcou bola Readovej matka.

Už skôr sedem žien uviedlo, že im bolo nepríjemné, ako sa ich Biden dotýkal. Readová však priamo opisuje sexuálny útok. Rozhodla sa o ňom hovoriť verejne vlani, keď si vypočula výpoveď nevadskej političky Lucy Floresovej. V roku 2014 ju Biden bez dovolenia pobozkal na temeno hlavy.

Ruth McClellandová–Nugentová sa zaoberá úlohou žien v histórii a politike. Pre Pravdu pripomenula, že v novembrových prezidentských voľbách budú Američania stáť pred voľbou medzi dvoma mužmi a obaja majú problémy so sexuálnym obťažovaním. Súčasný republikánsky prezident Donald Trump má za sebou viacero škandálov. Vrátane obvinení zo znásilnenia.

„Toto nie je iba otázka pre Bidena, ale pre všetkých ľudí v USA. Berieme tieto veci dostatočne vážne, alebo je takéto správanie jednoducho normálne medzi mocnými americkými mužmi?“ pýta sa McClellandová–Nugentová, ktorá vyučuje na Augustskej univerzite v štáte Georgia. V roku 2016 prehrala s Trumpom súboj o Biely dom Hillary Clintonová a nestala sa prvou americkou ženou – prezidentkou. Demokratická politička nezvíťazila, hoci jej protivník už vtedy čelil viacerým vážnym obvineniam zo sexuálnych útokov.

Bidenova výzva

„Bude výzvou pre Bidenovu kampaň, či dokáže trocha zmeniť to, ako zdôrazňuje, že demokrat je oproti Trumpovi lepšou alternatívou. Oboch prezidentských kandidátov teraz obviňujú zo sexuálnych útokov. Áno, Trump je na tom horšie. Ale odkaz voličom od demokratov, že ich kandidát čelí menšiemu počtu obvinení, nie je práve skvelým sloganom pre kampaň,“ reagovala pre Pravdu profesorka politológie na Champanovej univerzite v Kalifornii Lori Coxová– Hanová. Podľa odborníčky bolo už pred touto aférou jasné, že Biden môže mať problémy presvedčiť Američanov, aby ho volili.

Bývalý viceprezident ešte nemá úplne isté, že získa demokratickú nomináciu do súboja s Trumpom. Podporili ho už všetci hlavní súperi z primárok. Defi nitívne však o nominácii rozhodne až augustový zjazd demokratov. Zatiaľ strana stojí za Bidenom. Ten už skôr vyhlásil, že si do úradu viceprezidenta vyberie ženu. V utorok Bidena podporila Clintonová, za čo ju Readová kritizovala.

"Ochrana žien amužov pred sexuálnym násilím by mala zaujímať všetkých. Kebysom mala poradiť Bidenovi, tak by som povedala, že by sa mal o tovýrazne zaujímať. A môže zdôrazniť, že v minulosti podporovalženy a bojoval proti násiliu, ktoré na nich páchajú muži,“povedala pre Pravdu Myra Gutinová, odborníčka na politickúkomu­nikáciu na Riderovej univerzite v New Jersey.

Biden v minulosti pomohol presadiť legislatívu, ktorá lepšie chráni ženy pred domácim násilím. „Trump nič také nemôže tvrdiť. Tí, ktorých sexuálne násilie skutočne zaujíma, sa asi nakoniec rozhodnú pre Bidena. Ale nemáme práve úžasných kandidátov,“ skonštatovala Ruth McClellandová–Nugentová.