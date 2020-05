Trump opäť živí tvrdenie, že koronavírus je z čínskeho laboratória

Trump opäť špekuloval o tom, že Čína vypustila koronavírus do sveta strašným omylom alebo aj zámerne.

Na otázku jedného z novinárov, či videl informácie, ktoré mu umožňujú „vysokú mieru presvedčenia“ o pôvode vírusu vo wu-chanskom laboratóriu, Trump odpovedal. „Áno, videl.“

Vo wu-chanskom inštitúte boli koncom minulého roka rozpoznané prvé prípady novej nákazy. Laboratórium ale už pred niekoľkými dňami odmietlo tvrdenie, že vírus pochádza odtiaľ.

Trump vo štvrtok tiež opätovne kritizoval vedenie Číny za to, že vírus nezastavilo ešte vo svojej krajine. „Buď toho neboli schopní, alebo sa rozhodli to neurobiť, a svet ťažko utrpel,“ povedal americký prezident. Okrem toho opäť kritizoval Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), ktorú označil za „PR agentúru Číny“.

Trump podľa agentúry DPA nechcel potvrdiť údaje šéfa amerických tajných služieb Richarda Grenella, ktorého úrad vo štvrtok oznámil, že tajné služby rovnako ako väčšina vedcov predpokladajú, že nový vírus vznikol prirodzenou cestou, a nie umelo.

Trump povedal, že príslušné oznámenie nevidel. Podľa neho existuje mnoho teórií a USA zisťujú pôvod vírusu.

Väčšina vedcov sa zhoduje na tom, že koronavírus v Číne preskočil zo zvierat na človeka a potom sa rýchlo rozšíril.