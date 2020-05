ONLINE: V Rakúsku skončila celoštátna karanténa, Česko uvoľňuje opatrenia

16:00 Indická vláda oznámila, že rozsiahle obmedzenia pohybu zamerané proti šíreniu koronavírusu predĺži o ďalšie dva týždne, aj keď niektoré opatrenia zmierni. Informovala o tom agentúra AFP. Celkovo však karanténne opatrenia predĺžia o dva týždne od 4. mája, do ktorého boli dosiaľ vyhlásené. V Indii za uplynulých 24 hodín zaznamenali 1 993 ďalších prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, čo je doposiaľ najvyšší denný počet. Celkovo tamojší počet prípadov stúpol na 35 043.

15:35 V Rakúsku dneškom končí celoštátna karanténa. K normálnej prevádzke sa smejú vrátiť aj všetky obchody, ale vzhľadom k tomu, že v krajine je dnes štátny sviatok, sa zákazníkom reálne otvoria až v sobotu. Vo verejných priestranstvách naďalej platí, že ľudia od seba musia dodržiavať aspoň metrové odstupy. Novo sa zaviedla povinnosť ochrany nosa a úst vo verejných uzavretých priestoroch.

Rúška naďalej nemusia mať ani deti do šiestich rokov a osoby, ktorým by spôsobovali zdravotné ťažkosti. Povolené budú v krajine verejné podujatia s nanajvýš desiatimi účastníkmi, ostatné sú zakázané. Pohrebov sa môže zúčastniť 30 ľudí.

14:54 Za uplynulých 24 hodín zaznamenali v Španielsku 281 nových úmrtí súvisiacich s koronavírusom. Celkovo tak už v krajine evidujú 24 824 obetí pandémie, informovala v piatok agentúra Reuters. Za posledný deň pribudlo aj 1781 potvrdených prípadov nákazy, čím sa ich celkový počet zvýšil na 215 216, uviedlo na svojej webovej stránke španielske ministerstvo zdravotníctva.

14:30 Petíciu za zrušenie štátnic doteraz podpísalo vyše 10-tisíc vysokoškolákov. Študenti sú nepokojní, že kým maturity ministerstvo školstva zrušilo, záverečné skúšky na univerzitách ponechalo. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vo štvrtok povedal, že spôsob konania štátnic si organizujú samotné vysoké školy a ministerstvo im do toho nebude zasahovať.

K petíciám sa vyjadrila aj Študentská rada vysokých škôl. Tá vo svojom statuse na sociálnej sieti uviedla, že zrušenie štátnic bez komplexnej úpravy študijných programov je krokom vzad. Zástupcovia ŠRVŠ uznali, že nie všetci študenti majú technické vybavenie na absolvovanie online skúšok, no podotkli, že viaceré vysoké školy úspešne zaviedli skúšky cez online platformy a pri korektnej komunikácii sa daria riešiť aj individuálne technické problémy, napríklad za pomoci samospráv.

14:13 Vláda v Českej republike predstavila ďalšie pravidlá pre uvoľňovanie opatrení zameraných proti šíreniu koronavírusu. Od 11. mája povolila napríklad kultúrne či športové akcie a fungovať už odvtedy budú môcť napríklad aj kaderníci. Ako v piatok na tlačovej konferencii oznámil minister zdravotníctva Adam Vojtěch, budú však musieť používať zdvojenú ochranu dýchacích ciest, a teda okrem rúška mať aj ochranný štít a rukavice. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.

14:00 V troch miestnych osadách v meste Krompachy v okrese Spišská Nová Ves sú k dnešnému dňu uvoľnené karanténne opatrenia. Informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Dáša Račková. Osoby, u ktorých sa ochorenie Covid-19 pred troma týždňami potvrdilo, mali podľa Račkovej v tomto týždni dvakrát po sebe testy s negatívnym výsledkom. Ako dodala, v karanténe na Spiši je aktuálne ešte lokalita v obci Žehra. Tá bude uvoľnená v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie v danej oblasti.

Na Facebooku o tom informoval aj premiér Igor Matovič.

13:45 Košický samosprávny kraj začal s testovaním zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. Ani jednému zo 168 zamestnancov zariadenia Jasanima a Subsidium v Rožňave nebolo potvrdené ochorenie Covid-19. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. Po Rožňave testoval Košický kraj aj 142 zamestnancov zariadení Lidwina a Harmonia v Strážskom, výsledky testov bude kraj vedieť najneskôr v pondelok 4. mája. Na budúci týždeň budú otestovaní ďalší zamestnanci.

13:12 Belgický federálny minister financií Alexander De Croo privítal požiadavku socialistov na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na zdravotné pomôcky a ochranný materiál používané v rámci boja proti šíreniu koronavírusu. Uviedla v piatok televízna stanica RTBF. Počas predošlého dňa v súvislosti s touto chorobou zomrelo v Belgicku 130 ľudí, čím celkový počet obetí dosiahol číslo 7 703. Vo štvrtok úrady potvrdili 513 nových prípadov nákazy, od vypuknutia koronakrízy v vírus zasiahol v krajine 49 032 osôb.

12:40 Maďarsko zvládlo prvý nápor koronavírusovej epidémie, ktorú má v súčasnosti pod kontrolou, vyhlásil v piatok vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podľa neho experti predpovedajú druhú vlnu nákazy na jeseň. V krajine zomrelo na ochorenie COVID-19 za deň ďalších 11 pacientov a nakazených je celkovo 2 863 ľudí.

12:21 Od piatka platia pre pendlerov v súvislosti s epidémiou koronavírusu nové pravidlá. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pendleri sa po novom nebudú musieť pri každom vstupe na územie Slovenska preukázať negatívnym RT-PCR testom na ochorenie COVID-19. Viac v tomto článku.

11:54 Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pripravil viac ako 800 lôžok pre karanténne ubytovanie zdravotníkov, sociálnych pracovníkov a osoby, ktoré sa vracajú zo zahraničia. Hovorkyňa ŽSK Martina Remencová informovala, že prvých repatriantov ubytujú v internáte pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach s kapacitou 300 lôžok. Ako náhradné ubytovanie pre repatriantov, má ŽSK k dispozícii aj ďalších 518 lôžok v internátoch v Žiline, Ružomberku, Martine, Liptovskom Mikuláši a Nižnej.

11:31 Na 114 431 vzrástol v Rusku za posledných 24 hodín počet ľudí infikovaných koronavírusom; čo znamená, že nových prípadov pribudlo 7 993. Píše o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na aktuálne piatkové údaje krízového centra. Z choroby COVID-19 sa uzdravilo v Ruskej federácii zatiaľ dovedna 13 220 ľudí a zomrelo 1 169 osôb. Krízové centrum zároveň poznamenáva, že 3 534 nových prípadov, teda 44,5 percenta, je bezpríznakových (asymptomatic­kých).

10:20 Vziať dáta od mobilných operátorov alebo hoci aj od bánk a vytvoriť virtuálnu mapu kontaktov osoby nakazenej Covidom-19 s ostatnými ľuďmi – práve tak má fungovať projekt „rozumnej karantény“, ktorý od piatka začína „naostro“ v celej Českej republike. Píše o tom webová stránka Českého rozhlasu (ČRo).

A ako vyplýva z exkluzívneho prieskumu spoločnosti Median pre ČRo, ľudia o svoje citlivé osobné dáta príliš strach nemajú. Odpovedalo tak 57 percent opýtaných. „Obavy vyjadrili vo väčšej miere ľudia stredného veku do 44 rokov a voliči (strany) SPD (Tomia Okamuru),“ vysvetlil pre Radiožurnál riaditeľ spoločnosti Median Přemysl Čech. Naproti tomu 38 percent respondentov sa o svoje údaje obáva. Ich nižší podiel môže byť podľa Čecha spôsobený tým, že zatiaľ nebolo v Česku toľko prípadov, keď mali úniky dát vážne dôsledky.

9:48 Lídri viacerých srbských opozičných strán sa vo štvrtok večer zišli pre parlamentom v Belehrade a v čase nočného zákazu vychádzania tam protestovali proti opatreniam, ktoré v boji proti pandémii koronavírusu zaviedla vláda. Proti obmedzeniam zavedeným v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu protestovali zo svojich balkónov aj niektorí občania.

9:13 Čína hlásila k 30. aprílu 12 nových prípadov koronavírusovej infekcie; v predošlý deň to boli štyria ľudia. Píše o tom agentúra Reuters na základe aktuálnych piatkových informácií miestnych zdravotníckych orgánov. Šesť z týchto prípadov zahŕňa osoby, ktoré sa infikovali v zahraničí. V stredu to boli štyri takéto osoby, pretože v ten deň neboli ohlásené nijaké prípady ľudí, ktorí by sa boli nakazili v rámci Číny samotnej.

Čínsky Národný zdravotný výbor (NHC), čo je orgán na úrovni ministerstva zodpovedný za hygienu a zdravotníctvo, informoval 30. apríla takisto aj o 25 nových bezpríznakových prípadoch nakazenia sa vírusom SARS-CoV-2.

9:05 V Pekingu sa v piatok po niekoľkých mesiacoch opätovne otvoril parky či múzeá a tiež hlavná miestna turistická atrakcia, tzv. Zakázané mesto, ktoré ale smie navštíviť maximálne 5 000 ľudí denne. Tiež do parkov v čínskej metropole smie zatiaľ len menej ľudí, ktorí musia naďalej dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, nosiť rúška a preukázať sa kódom v mobilnej aplikácii, že nie sú chorí a neprišli do kontaktu s nakazeným koronavírusom. Informovala o tom dnes agentúra DPA.

8:42 Desiatky demonštrantov zaplavili vo štvrtok večer miestneho času vestibul Kapitolu amerického štátu Michigan – budovy, v ktorej v tamojšej metropole Lansing zasadajú michiganskí zákonodarcovia. Protestovali proti obmedzeniam pohybu prijatým v tomto federálnom štáte v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Informovali o tom agentúra AFP i spravodajská stanica BBC.

Mnohí demonštranti nemali na tvárach ochranné rúška a nedodržiavali pravidlá spoločenského odstupu. Viacerí prišli dokonca so strelnými zbraňami. Michiganskú guvernérku Gretchen Whitmerovú vyzývali, aby obmedzenia zrušila. Dožadovali sa tiež, aby ich pustili dovnútra, kde prebiehalo zasadanie zákonodarcov. Policajti v rúškach im však vo vstupe na rokovanie zabránili.

Pracovník v ochrannom obleku pred cintorínom v Mexico City. Autor: SITA/AP, Marco Ugarte

8:20 Brazília zaznamenala za posledných 24 hodín rekordných 7 218 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 435 ďalších úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. Celkový počet potvrdených prípadov infekcie, ktoré táto latinskoamerická krajina zaznamenala, sa tak zvýšil na 85 380. Ide o číslo, v ktorom sú zarátaní mŕtvi, uzdravení aj momentálne infikovaní. Ochoreniu COVID-19 tam dosiaľ podľahlo 5 901 ľudí.

7:51 Generálny tajomník OSN António Guterres sa vyslovil pre spoločnú stratégiu proti koronavírusovej kríze. V rozhovore s nemeckou televíziou ARD povedal, že svetové veľmoci vystupujú proti sebe. Z toho, že každá krajina k boju s koronavírusom pristupuje po svojom, podľa neho vírus ťaží. „Zažívame dnes nefunkčnosť v medzinárodných vzťahoch pre skutočnosť, že najväčšie mocnosti sa stavajú proti sebe,“ povedal šéf OSN vo štvrtok večer v televíznom rozhovore.

Podľa Guterresa je ale ešte čas na to uvedomiť si, že je potrebné sa zjednotiť. Spoločne je potrebné definovať spôsob boja proti vírusu a „exitovú stratégiu“, aby mohli rôzne krajiny koordinovane uvoľňovať opatrenia. Ako poučenie z pandémie Guterres vidí poznatok, „ako krehkí a zraniteľní sme“.

7:40 V Spojených štátoch zomrelo za posledných 24 hodín 2 053 ľudí s koronavírusom. Vyplýva to z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa platných k piatku 2:30 SELČ. Spolu je úmrtí v krajine už 62 906, čo je najviac na svete. Už tretí deň po sebe je denný nárast počtu obetí infekčnej choroby spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 v USA vyšší ako 2 000.

Krajinou s druhým najvyšším počtom obetí na svete je Taliansko – doteraz hlásilo 27 967 mŕtvych. Nasledujú Británia s 26 711 mŕtvymi, Španielsko s 24 543 a Francúzsko, ktoré ich má 24 376, uviedla na základe vlastných prepočtov agentúra AFP. Na celom svete si koronavírus vyžiadal od decembra, keď sa objavil v Číne, najmenej 230 000 životov.

7:15 Jednotlivé štáty a miestne vlády v USA by mohli potrebovať počas najbližších niekoľkých rokov na prekonanie dopadov pandémie spolu približne jeden bilión dolárov, uviedla šéfka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. „Nebudeme schopní to pokryť všetko, iba do tej miery, že dokážeme štáty a obce udržať pri živote, to je naším cieľom,“ upozornila Pelosiová.

6:40 Británia už je za vrcholom epidémie choroby COVID-19, epidemická krivka je na zostupe, povedal premiér Boris Johnson. Ministerský predseda uviedol, že je potrebné, aby ďalej pokračovali karanténne opatrenia prijaté pre nákazu. Johnson sľúbil, že budúci týždeň zverejní plán, v ktorom načrtne, ako chce znovu naštartovať ekonomiku, obnoviť výučbu v školách a umožniť ľuďom chodiť do práce.

Vláda podľa neho takisto podporí hospodárstvo rôznymi spôsobmi, ktoré však bližšie nešpecifikoval. Dôležité je podľa neho zabezpečiť, aby uvoľnenie reštrikcií nenasledovala ďalšia vlna nákazy a aby krajiny nestratili kontrolu nad šírením vírusu. Poznamenal tiež, že pri uvoľňovaní reštrikcií prídu vhod tvárové rúška. Počet obetí koronavírusu sa v Británii zvýšil na 26 771, za posledný deň pribudlo 674 úmrtí.

6:30 Poliaci pracujúci alebo študujúci v susedných krajinách nebudú už musieť od pondelka 4. mája pri návrate na štrnásť dní do karantény. „Rast koronavirových prípadov je relatívne nízky a stabilný. Ešte sme nad epidémiou nevyhrali, ale v stále väčšej miere ju máme pod kontrolou. To znamená, že môžeme urobiť viac rozhodných krokov, aby sme opäť nabrali tempo ekonomického života,“ napísal premiér Mateusz Morawiecki na sociálnej sieti.

Poľská vláda sa v polovici marca rozhodla pre šírenie koronavírusu uzavrieť svoje vnútorné hranice v EÚ pre cudzincov. Toto opatrenie tiež zatiaľ zostáva v platnosti až do 13. mája. V Poľsku pribudlo od stredajšieho večera 237 ľudí nakazených kornavírusom. Predchádzajúce denný prírastok bol 422. V krajine s 38 miliónmi obyvateľov je teraz podľa výsledkov testovania celkovo 12 877 infiko­vaných. Mŕtvych doteraz evidujú 644.