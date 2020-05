Austrálska polícia zastrelila muža, ktorý v nákupnom centre pobodal viacero ľudí

Incident sa stal v meste South Hedland na severozápadnom pobreží. Počet osôb, ktoré utrpeli zranenia, v akom sú stave a motív útoku úrady však nezverejnili.

Premiér štátu Západná Austrália Mark McGowan vysvetlil, že polícia na muža po útoku použila elektrický paralyzér. „To ho nezastavilo a on sa vrhol na policajtov, tí ho potom postrelili,“ uviedol politik s tým, že muž zomrel na mieste. „Viacero ľudí pri tomto tragickom a hroznom slede udalostí utrpelo zranenia,“ dodal.

Podľa svedkov mal muž u seba nôž a ním pobodal niekoľko ľudí na parkovisku nákupného centra, píšu noviny The North West Telegraph. Zranených previezli do miestnej nemocnice, no záchranári ošetrili aj niekoľko ľudí priamo na mieste. „Polícia bude skúmať okolnosti, ktoré viedli k tomu, ako títo ľudia utrpeli zranenia,“ uviedla polícia vo vyhlásení.