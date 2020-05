Plechovka s červami sa otvára. Čo čaká vzťahy Západu a Číny?

Je možné brať Čínu na zodpovednosť za pandémiu choroby COVID-19? Z hľadiska medzinárodného práva by to bolo veľmi zložité. A je jasné, že by to malo aj vážne zahraničnopolitické a ekonomické následky. Lenže nový koronavírus, ktorý sa začal šíriť z čínskeho mesta Wu-chan, už po celom svete zabil viac ako 235-tisíc ľudí. Výzvy na vyšetrovanie Číny preto znejú čoraz hlasnejšie.

Profesor a riaditeľ SOAS Inštitútu Číny na Londýnskej univerzite Steve Tsang hovorí, že všetko závisí od toho, čo v skutočnosti znamená, že chce niekto brať Peking na zodpovednosť.

"Jednoznačne sa dá povedať, že to, ako čínska vláda alebo komunistická strana manažovali reakciu na nákazu, bolo katastrofálne a nesú čiastočnú zodpovednosť za globálnu pandémiu. Ale keď sa zameriame len na nezodpovedný prístup Pekingu, môže to viesť k tomu, že sa odvráti pozornosť od konania iných vlád. A to je tiež dôležitý faktor. Nevšímavý postoj vlád USA, Británie aj členských krajín EÚ značne prispel k tomu, čo sa deje,“ uviedol pre Pravdu Tsang.

Hlasná kritika

Najsilnejšia kritika Číny znie z USA, hoci ešte koncom februára prezident Donald Trump chválil prístup Pekingu k nákaze. "Vyzerá to tak, že sa jej darí úžasný pokrok. Počty nakazených klesajú,“ vyhlásil Trump na adresu Číny 29. januára.

Teraz americká vláda zvažuje možnosti, ako by Peking potrestala. Podľa denníka Washington Post sú na stole viaceré návrhy. Možnosťou je zbaviť Čínu suverénnej imunity, čo by uľahčilo vláde USA a americkým občanom vymáhať od Pekingu škody spôsobené pandémiou. Odborník na medzinárodné právo Paul Arnell z Univerzity Roberta Gordona v Aberdeene však pre Pravdu pripomenul, že je to veľmi zložité.

"Na základe pravidiel o zodpovednosti štátov by bolo potrebné dokázať, že krajina konala s úmyslom poškodiť iných. Nezdá sa, že by to bol prípad Číny. Okrem nedostatku dôvodov na obvinenie Pekingu je tu aj otázka právnych procedúr. Samozrejme, je veľmi nepravdepodobné, že by Čína súhlasila so súdnym či s arbitrážnym procesom proti nej,“ povedal Arnell.

Ďalšie možnosti, ako by Washington mohol potrestať Peking, by mohli spočívať v ekonomických sankciách či nových clách. Biely dom údajne zvažuje, že by USA odpísali časť dlhu, ktorý majú voči Číne. Napísal to Washington Post. Trumpov ekonomický poradca Larry Kudlow to však pre agentúru Reuters poprel. Na štvrtkovej tlačovej konferencii túto možnosť odmietol aj samotný prezident.

Trump však naznačil, že videl dôkazy, že nový koronavírus unikol z laboratória vo Wu-chane. Šéf Bieleho domu tvrdí, že nemôže povedať, aké informácie má k dispozícii. Americké tajné služby uviedli, že skúmajú pôvod vírusu, ale nič nesvedčí o tom, že by bol geneticky modifikovaný. Čína odmieta teóriu, že by sa nákaza rozšírila z jej laboratória. Peking však aktívne podporuje konšpirácie, že za pandémiou stojí americká armáda.

Expert na medzinárodné vzťahy Alexander Dukalskis z University College v Dubline varuje pred unáhlenými reakciami.

"Politicky sa tu otvára plechovka s červami. Myšlienka, že by štáty mali byť legálne či finančne zodpovedné za takúto nákazu, by sa mohla stať nepredvídateľným precedensom. Bude sa to vzťahovať len na pandémie? Čo iné zdroje deštrukcie krajín? Je svet pripravený brať v budúcnosti na zodpovednosť štáty, v ktorých obyčajní ľudia konali v dobrej viere, ale viedlo to napríklad k rozšíreniu choroby? Snaha potrestať Čínu otvára mnoho otázok. Nie som si istý, či sa nad nimi podporovatelia tejto idey skutočne zamysleli,“ reagoval pre Pravdu Dukalskis.

Záujmy EÚ

Je však očividné, že Čína sama robí kroky, pre ktoré sa vystavuje kritike. V snahe ochrániť svoj imidž tlačí na krajiny, aby sa o nej nevyjadrovali negatívne. Sťažovali sa už na to Francúzsko či Austrália. Vo štvrtok musel šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v Európskom parlamente vysvetľovať správu svojho úradu o tom, že Peking šíri dezinformácie. Podľa médií ako Politico a New York Times Čína žiadala, aby bol dokument menej kritický.

Borrell odmietol, že by zverejnená správa zľahčovala konanie Pekingu. Priznal však nátlak zo strany komunistického režimu. "Číňania neboli šťastní. Neboli šťastní na začiatku a stále nie sú šťastní,“ uviedol Borrell.

Nepresvedčil však všetkých. "Je namieste otázka novej definície vzťahov EÚ s Pekingom. Určite to bude mať vplyv aj na stále pripravovaný summit únie s Čínou, ktorý by sa mal konať v druhej polovici roka,“ tvrdí slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH). "Mali by sme byť v únii striktnejší voči Pekingu. Otázkou je však jednota. Tá dosiaľ vo vzťahoch EÚ s Čínou nebola veľmi veľká. Mali by sme však razantnejšie chrániť naše záujmy. Osobne podporujem myšlienku medzinárodného vyšetrovania, aby sme zabránili podobným pandémiám,“ uviedol Štefanec počas videokonferencie so slovenskými novinármi.

"Čoraz častejšie znie, že Čínu je potrebné brať na právnu, ekonomickú a morálnu zodpovednosť za to, že nebola dostatočne transparentná. Spôsobuje to straty na životoch a neuveriteľné finančné škody. Čína je globálny hráč. Keď však nehrá podľa globálnych pravidiel, tak je v skutočnosti globálnou hrozbou,“ vyhlásil pre Pravdu expert na Čínu Vincent Wang z Adelphi University v New Yorku.

Viac informácií o nákaze žiada šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Pre televíziu CNBC však povedala, že by chcela spolupracovať aj s Čínou na transparentnom objasnení vecí súvisiacich s pandémiou.

"Je to dôležité pre celý svet. Nikdy nevieme, kedy sa objaví ďalší vírus. Chceme sa poučiť a vytvoriť systém včasného varovania, ktorý by skutočne fungoval a podieľali by sa na ňom všetci,“ vyhlásila von der Leyenová.