Vírus napadol moskovský Biely dom

Mišustinovi diagnostikovali nákazu koronavírusom v deň, keď sa Rusko s rekordnými 7099 novými prípadmi zaradilo vo svetovom rebríčku na druhú priečku, pred Britániu, bezprostredne za USA. Celkovo sa do 1. mája potvrdila infekcia u 106,5-tisíc Rusov, 1073 chorobe podľahlo.

V moskovskom Bielom dome, neslávne známej budove, do ktorej na jeseň 1993, keď v nej ešte nesídlila vláda, ale rebelujúci parlament, nariadil vtedajší prezident Boris Jeľcin strieľať z tankov, sa vinou pandémie po štvrť roku dočasne mení šéf. Toho doterajšieho, ktorý len v januári nahradil Dmitrija Medvedeva, hospitalizovali s 39-stupňovou horúčkou krátko potom, čo pred zrakmi televíznych divákov prostredníctvom videokonferencie oznámil šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, že po pozitívnom teste na koronavírus odchádza do samoizolácie.

Putin vzápätí za úradujúceho premiéra vymenoval Belousova, svojho niekdajšieho ekonomického poradcu, ktorý sa len nedávno presťahoval z Kremľa do Bieleho domu ako prvý podpredseda Mišustinovho kabinetu.

Je to bezprecedentný krok. V minulosti, keď predseda vlády ochorel, šéf Kremľa ho špeciálnym dekrétom nikdy nenahradil úradujúcim premiérom. Je to citlivá záležitosť, keďže v prípade, že by hlava štátu nemohla vykonávať svoje právomoci, tie by podľa ústavy automaticky prešli na premiéra.

Aj preto sa v Rusku ihneď objavili špekulácie, či sa Mišustin, expert na výber daní (čo v momentálnej kríze nie je taká kľúčová otázka, ako sa donedávna zdala), po vyzdravení vôbec vráti do Bieleho domu, alebo ho natrvalo nahradí Belousov, ktorý svojho práceneschopného šéfa mohol zastupovať aj bez toho, aby ho prezident vymenoval za úradujúceho premiéra. Hovorca Kremľa však tieto úvahy rezolútne odmietol a sám Putin marodujúceho Mišustina ubezpečil, že vláda v ekonomickej oblasti nebude prijímať „konečné riešenia“ bez jeho účasti.

Koronavírusová rošáda v moskovskom Bielom dome sa udiala v čase, keď podľa prieskumu agentúry Levada-centr 48 percent Rusov neschvaľuje opatrenia prezidenta a vlády proti epidémii koronavírusu, 30 percent ich považuje za nedostatočné a 18 percent za nadbytočné. Kým podpora šéfa Kremľa klesá, výrazne rastú preferencie moskovského primátora Sergeja Sobianina, ktorý sa stal tvárou energického boja proti nákaze.

Sobianin v rozhovore pre televíziu Rossija-24 ochorenie Mišustina, ktorý sa vyhýbal zbytočným kontaktom a pravidelne sa podroboval testom, uviedol ako názorný príklad toho, akému zákernému protivníkovi krajina čelí. „Je to signál pre nás všetkých, aby sme dali bokom populistické reči o tom, aké je u nás všetko vynikajúce, že všetky problémy sme prekonali a môžeme poľaviť, uvoľniť sa. Ale čím sa to skončí?! Obávam sa, že ničím dobrým,“ dodal moskovský primátor.