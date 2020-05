Pochovávali ho, vrátil sa. Kim Čong-un je späť

Kim bol na slávnostnom otvorení novej továrne na hnojivá v meste Sunčchon severne od metropoly. Na fotografiách je okrem usmievajúceho sa Kima vidieť aj jeho mladšiu sestru Kim Jo-Čong.

„Kim Čong-un sa za zvukov uvítacej melódie zapojil do slávnostnej udalosti. Všetci účastníci mu búrlivo volali na slávu,“ napísala agentúra KCNA. Na jednej zo zverejnených fotografií Kim prestriháva červenú pásku, na druhej si spolu so zástupcami továrne prezerá novú prevádzku. Na oboch snímkach pôsobí Kim oddýchnuto a v dobrej nálade.

Tridsaťšesťročný Kim sa na žiadnej verejnej akcii neobjavil tri týždne, o jeho programe nepísali ani štátne médiá. Taká dlhá neprítomnosť viedla ku špekuláciám o tom, či Kim nie je vážne chorý. Americká televízia CNN minulý týždeň s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z americkej vlády uviedla, že severokórejský vodca podstúpil operáciu a je vo vážnom stave.

Webový portál Daily NK, ktorý údajne získava informácie od severokórejských prebehlíkov, napísal s odkazom na svoje zdroje, že sa Kim zotavuje po „kardiovaskulárnom chirurgickom zákroku“. Tieto tvrdenia však poprela juhokórejská vláda a následne aj americký prezident Donald Trump.

Juhokórejský minister pre zjednotenie v utorok vyhlásil, že dôvodom Kimovej štátnickej pauzy sú možno jeho obavy z nákazy koronavírusom.

Potom, keď sa správy o Kimovom verejnom vystúpení objavili, novinári sa počas piatkového brífingu v Bielom dome obrátili so žiadosťou o komentár na prezidenta Trumpa. „Radšej by som to ešte nekomentoval,“ povedal Trump. „Máme k tomu čo povedať, ale urobíme to, až nastane vhodný čas,“ dodal.

Kimova neprítomnosť na verejnosti sa začala v médiách prvýkrát riešiť po tom, keď sa nezúčastnil osláv narodenín svojho dedka a zakladateľa KĽDR Kim Ir-sena 15. apríla, čo je v krajine dôležité výročie. V poslednej dobe preto analytici dokonca písali aj o možných Kimových nasledovníkoch v čele krajiny. Jedným zo spomínaných mien bola práve aj jeho sestra Kim Jo-Čong, ktorá býva v poslednej dobe označovaná za číslo dva v mocenskej hierarchii Severnej Kórey a ktorá sa tiež zúčastnila bratových schôdzok s americkým či čínskym prezidentom.

O vážnom zdravotnom stave či dokonca smrti severokórejského diktátora sa hojne špekulovalo aj v roku 2014, kedy sa Kim na verejnosti neobjavil dokonca 40 dní.