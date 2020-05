Kim Čong-un „ožil“. Otázky zostali

Zverejnené video a fotografie zachytávajú Kima, ako strihal pásku a otvoril prevádzku v závode na výrobu hnojív v meste Sunčchon.

"Zúčastnení prepukli do hromového hurá pre Najvyššieho lídra, ktorý vedie pochod všetkých ľudí za dosiahnutie úžasného cieľa prosperity,“ uviedla kvetnatým propagandistickým jazykom severokórejská agentúra KCNA.

Kimove problémy

Kim je teda späť. Čo to znamená? Ceremónia sa asi konala 1. mája. Kimovi osobní strážcovia mali masky, rovnako aj ľudia tlieskajúci vodcovi. Naznačuje to, že KĽDR rieši problém s chorobou COVID-19. Možným vysvetlením Kimovho zmiznutie je, že sa z bezpečnostných dôvodov ukrýval pred pandémiou koronavírusu vo svojom letnom sídle vo Wonsane. Denník Washington Post zverejnil satelitné zábery, ktoré naznačujú, že vodca KĽDR tam šiel vlakom.

Severokórejský diktátor sa na publikovaných materiáloch usmieva, ale zdá sa, že má menšie problémy s chôdzou. Prevážali ho aj v golfovom vozíku. Spravodajská stránka NK News tiež upozornila na škvrnu na Kimovej ruke, ktorú tam pred troma týždňami nemal. Mohlo by ísť o vpich súvisiaci s nejakým kardiovaskulárnym zákrokom. Niektorí odborníci pre NK News však túto teóriu spochybnili. Miesto vpichu totiž nevyzerá typicky napríklad pre angioplastiku, teda zavedenie stenu, rúrky, ktorá spriechodní cievu.

Problémy so srdcom nie sú v Kimovej rodine ničím novým. Vodca KĽDR má síce asi len 36 rokov, ale určite nemá práve zdravý životný štýl. Aj na videu so Sunčchonu má v ruke cigaretu. Pripomína to aj Sung-Yoon Lee, profesor kórejských štúdií na Tuftsovej univerzite v Massachusetts.

"Zatiaľ posledná dráma týkajúca sa severokórejského diktátora veští neistotu a riziká v prípade, že by bol Kim Čong-un naozaj blízko smrti. Konzumuje príliš veľa vysokokalorických jedál, pravidelne pije alkohol a fajčí jednu o druhej. Kim je doživotný diktátor. Medzi svetovými lídrami však patrí k najpravdepo­dobnejším kandidátom na predčasné úmrtie. Dnes sa asi touto možnosťou výrazne zaoberá nielen vedenie Severnej Kórey, ale dokonca aj samotný Kim,“ uviedol pre Pravdu Lee.

Napriek tomu, že sa Kim objavil, zverejnené zábery len rozpútali ďalšie kolo špekulácií, ako režim funguje. Na videu a fotografiách je prominentne prítomná diktátorova sestra Kim Jo-čong (32). Práve ona má podľa viacerých expertov najväčšiu šancu prevziať žezlo od brata v prípade, že by zomrel alebo by nemohol vykonávať povinnosti. Je to napriek jej mladému veku a faktu, že severokórejská spoločnosť je výrazne patriarchálna. Kim Jo-čong má totiž kimovskú krv a KĽDR dosiaľ fungovala ako dynastia. V roku 1948 ju založil Kim Ir-sen. Po ňom nastúpil v roku 1994 jeho syn Kim Čong-il. Od roku 2011 je na čele Severnej Kórey Kim Čong-un, vnuk Kim Ir-sena.

Samozrejme, je mimoriadne zložité presne zistiť, čo sa v KĽDR deje. "Záležitosti týkajúce sa nástupníctva sú v Severnej Kórei zahalené tajomstvom a sú veľmi citlivé. Akékoľvek informácie by totiž mohli využiť politickí aktéri v KĽDR. Líder Kim Čong-un nebude prezrádzať, čo si o tom myslí, lebo by sa to dalo vnímať ako známka slabosti alebo zraniteľnosti. A tých, čo by sa o to v rámci režimu začali príliš zaujímať, môžu obviniť zo sprisahanie proti vodcovi,“ uviedol pre Pravdu Daniel Pinkston, expert na medzinárodné vzťahy z Troyskej univerzity, ktorý pôsobí v Soule.

Atómový program

Na objavenie sa Kima zareagoval aj americký prezident Donald Trump. "Som rád, že je späť a je zdravý,“ napísal na sociálnej sieti Twitter šéf Bieleho domu. Trump sa s Kimom dva razy stretol, ale nevyriešili problém atómového programu KĽDR.

Hoci Pchjongjang momentálne nerobí žiadne väčšie vojenské provokácie, podľa všetkého pokračuje vo vývoji jadrových zbraní a balistických rakiet. V tejto súvislosti je zaujímavé, že závod v Sunčchone je asi súčasťou atómového programu krajiny. Pravdepodobne v ňom extrahujú urán. Minulý mesiac to uviedlo Centrum pre nešírenie zbraní hromadného ničenia v kalifornskom Monterey.