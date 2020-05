Bush prirovnal koronakrízu k 11. septembru. Trump zaútočil, že ho nepodporil

Bush, ktorý je tak ako Trump členom Republikánskej strany, prirovnal vo videu krízu okolo ochorenia COVID-19 k útokom z 11. septembra 2001. Klip zverejnilo v sobotu Prezidentské centrum Georgea W. Busha, informovala tlačová agentúra AFP.

Teroristické útoky siete al-Káida na pôde USA sa odohrali len niekoľko mesiacov po nástupe Busha do prezidentského úradu v Bielom dome.

„Po útokoch z 11. septembra som bol svedkom, ako tomu veľký národ jednotne vzdoroval, ctil si odvážnych, trúchlil s trúchliacimi a chopil sa nevyhnutých nových povinností,“ povedal Bush a v pozadí sa odvíjali archívne zábery.

Bush (73) uviedol, že je presvedčený, že „duch obetovania sa“ nevymizol, a vyzval na prejavenie súcitu, keď Spojené štáty zápasia so šíriacim sa novým koronavírusom.

„Pamätajme na to, aké malé sú naše názorové rozdiely tvárou v tvár tejto spoločnej hrozbe,“ vyhlásil Bush a dodal: „V konečnom dôsledku nie sme stranícki bojovníci, sme ľudské bytosti.“

Exprezident doplnil, že Američania by mali „pamätať na to, že vcítenie sa do druhého, pochopenie a prostá láskavosť sú základným, mocným nástrojom pri celonárodnom zotavovaní“.

Trump ako človek, ktorého pravidelne kritizujú za nedostatok pochopenia a súcitu, sa zrejme cítil byť terčom exprezidentovho posolstva.

V nedeľu ráno potom Trump na Twitteri zareagoval: „Mimochodom, oceňujem odkaz bývalého prezidenta Busha, ale kde bol so svojou výzvou na odloženie straníckeho boja počas impeachmentu voči mne? Nikde sa neobjavil a nevystúpil proti najväčšiemu hoaxu v dejinách Ameriky!“