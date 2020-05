Von der Leyenová mala označiť seniorov za nepriateľov EÚ. Bol to hoax

Na Facebooku sa zdieľal obrázok s textom, podľa ktorého mala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová prehlásiť, "že seniori sú novým nepriateľom EÚ". Nie je to pravda, predsedníčka EK hovorila len o tom, že starší ľudia budú pravdepodobne musieť vydržať domácu izoláciu v dôsledku pandémie nového koronavírusu dlhšie ako mladí, možno až do konca roka. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Príspevok, podľa ktorého mala predsedníčka EK označiť seniorov za nového nepriateľa EÚ, je napísaný v češtine s titulkom „Brusel má nového nepřítele – seniory. Chce je úplně vytlačit z běžného života“.

V príspevku sa v češtine ďalej píše, že „staříci prý svojí nostalgií po ‚starých dobrých časech‘ narušují integritu mezi členskými státy EU. Senioři totiž tvrdí, že za dob existence jednotlivých národních států bylo lépe“.

Ursula von der Leyenová podľa príspevku trvá na tom, že „všichni senioři v Evropě musí zůstat v izolaci minimálně do roku 2021. Jedině tímto způsobem se podaří zpřetrhat všechny rodinné vazby se všemi negativními důsledky pro EU“.

Príspevok s obrázkom zdieľal 15. apríla 2020 na osobnom profile aj Radomír Pikna s nasledujúcim popisom: „Priatelia, ako si dovoľuje predsedníčka Európskej komisie povedať, že novým nepriateľom EÚ sú seniori!!! Už mám dosť bludov a chorých záverov celej EÚ! Tadiaľto cesta nevedie a len potvrdzuje to, že EÚ je cestou samozničenia!!!????“

Pikna kandidoval v parlamentných voľbách vo februári 2020 za Slovenské hnutie obrody (SHO) zo šiesteho miesta kandidátky. Jeho príspevok bol prezdieľaný viac ako 3000 používateľmi Facebooku a šíril sa najmä vo facebookových skupinách: Za národné, kresťanské a sociálne Slovensko, Nedôverujem ex-prezidentovi Kiskovi, ani prezidentke Čaputovej, SLOVANSKÝ ŠTÁT alebo Planéta Jednoduchosť – FB skupina.

Zdieľaný príspevok je zo 14. apríla 2020 a je doplnený fotografiou, ktorá vyzerá ako z tlačovej konferencie. Kalendár von der Leyenovej, ktorý je verejne prístupný, však na 14. apríla neuvádza žiadne verejné vystúpenia alebo stretnutia.

Uvedená fotografia je v skutočnosti z 13. marca a okrem predsedníčky EK sú na nej podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová a podpredseda EK Valdis Dombrovskis. Sú na spoločnej tlačovej konferencii, na ktorej ohlásili súbor európskych opatrení ako reakciu na dosahy koronakrízy. Fotografiu zhotovil Ansotte Etienne, oficiálny fotograf EK.

Je pravda, že predsedníčka EK sa nedávno vyjadrila o senioroch. V rozhovore pre nemecký denník Bild, zverejnenom 11. apríla tohto roku, len niekoľko dní predtým, ako bol zverejnený hoax, uviedla, že starší ľudia by mali zostať v izolácii až do konca roka, aby sa vyhli nákaze.

„Bez vakcíny musíme obmedziť kontakt so staršími ľuďmi v maximálnej možnej miere,“ uviedla v rozhovore. V ňom ďalej dodala: „Viem, že je to ťažké a že izolácia je veľké bremeno, ale je to otázka života alebo smrti, musíme zostať disciplinovaní a trpezliví. Deti a mladí ľudia budú mať viac slobody pohybu skôr ako starší ľudia a ľudia s už existujúcimi zdravotnými komplikáciami.“

Nikde neoznačila seniorov za nepriateľa EÚ. Izoláciu, o ktorej hovorila, nemožno interpretovať ako akékoľvek právne obmedzenie pohybu. EK nemá ani výkonnú moc nad karanténnymi opatreniami, lebo tie sú plne v kompetencii členských štátov.