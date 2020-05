Česko vyvíja vlastnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19

Česko vyvíja vlastnú vakcínu na ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom, oznámil v pondelok minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Vývoj je zatiaľ v prvej fáze. Očkovaciu látku vyvíjajú spolu český Štátny zdravotný ústav, Ústav hematológie a Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM). Dostupná by mohla byť o niekoľko mesiacov. Informácie priniesol portál Novinky.cz.

„Česká republika začala prípravu na cestu k vakcíne na COVID-19. Celý rad krajín sa usiluje o vývoj a Česko sa zaradí do pelotónu týchto krajín,“ oznámil Vojtěch na tlačovej konferencii.

Cieľom je podľa ministra zaistiť ochranu pre českých občanov. „Očkovanie je kľúčové. Môže nás čakať druhá aj tretia vlna,“ dodal.

Výskum bude financovať ministerstvo zdravotníctva. Podľa prvého odhadu by to mohlo stáť niekoľko desiatok miliónov korún. Vakcína by potom mohla byť dostupná o niekoľko mesiacov.

„Koronavírus už skúmame nejaký čas. Prvá laboratórna fáza bola už spustená,“ povedal Vojtěch. Celkovo by mali byť tri fázy.

Vakcínu teraz vo svete vyvíja asi 80 laboratórií. Výskum v ČR vedie internistka a kardiologička Věra Adámková. „Pre súčasný svet je to téma číslo jeden a predstava, že by potom mal niekto ako prioritu inú krajinu, je veľmi naivná,“ vysvetlila Adámková dôvod, prečo by sa Česko nemalo spoliehať na výskum v iných krajinách.

Podľa lekárky má Česko skúsenosti s vývojom vakcín z minulosti a má niektoré poznatky, ktoré môže pri práci využiť. Dodala, že spolupracujú aj s kolegami z iných krajín, ale treba „hľadať vlastnú cestu“.

ČR pracuje na hľadaní vakcíny už od februára, a to prevažne na báze rešerše. Pri prvej fáze ide už o prácu v laboratóriu, uviedla Adámková.

Laboratórium je špeciálne zabezpečené. „Tam sa vyšetroval MERS alebo iné život ohrozujúce vírusy,“ doplnil riaditeľ Štátneho zdravotného ústavu Pavel Březovský.

Pražský IKEM sa bude podieľať na logistickej podpore testovania bunkových kultúr a tiež na predklinickom testovaní na laboratórnych hlodavcoch, povedal riaditeľ IKEM Michal Stiborek, citovaný portálom Novinky.cz.