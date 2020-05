V Poľsku zvažujú odklad volieb. Lukašenko posun v Bielorusku vylúčil

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu chce poľská vláda, aby sa voľby uskutočnili výlučne prostredníctvom pošty. Legislatívu, ktorá by takéto hlasovanie povolila, však ešte stále spracúva senát poľského parlamentu a hlasovať o nej bude v stredu. Naposledy bude o návrhu zákona hlasovať dolná komora parlamentu. Senát má pod kontrolou opozícia, ktorá zastáva odloženie volieb na iný termín.

Keďže sú však voľby naplánované na 10. mája, aj keby zákon parlament schválil, zostane veľmi málo času na doručenie 30 miliónov hlasovacích lístkov všetkým oprávneným voličom, uviedol Sasin. „Ak zákon nadobudne platnosť 7. mája, nebude možné pripraviť volebnú procedúru,“ povedal politik v Rádiu Zet.

Posledné hlasovanie o návrhu zákona pritom predstavuje pre vládu veľkú výzvu, pretože aj niektorí poslanci z vládnucej strany chcú odklad hlasovania. Ak by hlasovali proti voľbám prostredníctvom pošty, vláda by tak stratila svoju parlamentnú väčšinu. „Ak bude návrh o hlasovaní poštou odmietnutý, budeme mať politickú krízu,“ skonštatoval v štátnom Rádiu 3 minister zdravotníctva Lukasz Szumowski.

Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) podporuje znovuzvolenie súčasného prezidenta Andrzeja Dudu. Prezident, ktorého päťročné funkčné obdobie sa skončí 6. augusta, je podľa prieskumov verejnej mienky favoritom volieb.

Lukašenko: Na odklad nie je dôvod

Prezidentské voľby v Bielorusku sa budú konať v priebehu leta, najneskôr koncom augusta. Oznámil to v pondelok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Počas videohovoru s moldavským prezidentom Igorom Dodonom Lukašenko vysvetlil, že „nemáme dôvod, aby sme ich (voľby) odložili“ a dodal, že v ústave ani nie je takáto možnosť zakotvená.

Spresnil, že o termíne konania volieb sa rozhodne v blízkej budúcnosti. „Určite to (termín konania volieb) bude v lete. Najneskôr do konca augusta,“ vyhlásil Lukašenko podľa agentúry BelTA. Spravodajský server TUT.by informoval, že v súlade so zákonom by sa ďalšie prezidentské voľby v Bielorusku mali konať v nedeľu najneskôr dva mesiace pred uplynutím funkčného obdobia súčasného prezidenta, teda do 30. augusta.

Podľa ústavy prezidentské voľby vyhlasuje parlament najneskôr päť mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia súčasného prezidenta. Funkčné obdobie prezidenta sa počíta od okamihu, keď nastúpi do úradu, teda od inaugurácie. Lukašenkova inaugurácia v roku 2015 sa konala 6. novembra, čo znamená, že poslanci musia stanoviť dátum prezidentských volieb do 6. júna.

Agentúra BelTa predtým citovala vyjadrenie predsedníčky bieloruskej ústrednej volebnej komisie Lidije Jermošinovej, ktorá pripustila, že vyhlásenie mimoriadnej situácie v krajine by sa mohlo stať dôvodom pre odklad prezidentských volieb v súvislosti s pandémiou infekčnej choroby COVID-19. Súčasne však uviedla, že vzhľadom na súčasnú situáciu v Bielorusku je takýto scenár nepravdepodobný.