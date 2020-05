The New York Times získal Pulitzerovu cenu za medzinárodné spravodajstvo

Tohtoročnú Pulitzerovu cenu za medzinárodné spravodajstvo získal denník The New York Times za sériu článkov, ktoré podľa porotcov súťaže ukazujú "predátorské pozadie režimu ruského prezidenta Vladimira Putina".

Link tu. Ocenenie za aktuálnu spravodajskú fotografiu dostala agentúra Reuters za snímky obyvateľov Hongkongu, ktorí demonštrovali proti obmedzovaniu slobôd a autonómie v prospech Číny, informovala dnes porota Kolumbijskej univerzity, ktorá prestížne ceny odovzdáva.

Autor: SITA/AP, Reuters, Tyrone Siu

Pulitzerove ceny mali tento rok 23 kategórií, z ktorých 15 sa týkalo novinárskej práce. Tohtoročný 104. ročník poznamenala pandémia ochorenia Covid-19. Vyhlásenie víťazov bolo pôvodne plánované na 20. apríla, nakoniec ale bolo posunuté na dnešok. Odklad si uplatnili takisto novinári z poroty, ktorí potrebovali na vyhodnotenie viac času, pretože sa zároveň venovali hektickému spravodajstvo o koronavírusu.

Hlavnú novinársku cenu, ktorá je udeľovaná za verejnú službu, získal aljašský denník Anchorage Daily News s rešeršnou platformou ProPublica za sériu článkov o aljašských dedinách bez policajnej ochrany.

Cenu za vnútroamerické spravodajstvo si odniesli Dominic Gates, Steve Miletich, Mike Baker a Lewis Kamb z denníka The Seattle Times za články o „prešľapoch“ spoločnosti Boeing, ktoré viedli k dvom tragickým pádom lietadiel 737 MAX, a T. Christian Miller, Megan Roseová a Robert Faturechi z ProPublica za objasňovanie smrteľných námorných nehôd 7. flotily v Pacifiku.

Za investigatívne spravodajstvo dostal Pulitzerovu cenu Brian Rosenthal z The New York Times, ktorý odhalil predátorský systém pôžičiek v prostredí taxislužieb v New Yorku.