ONLINE: Francúzsko malo zrejme prvý prípad koronavírusu už v decembri

10:44 Pacient, ktorému 27. decembra neďaleko Paríža diagnostikovali zápal pľúc, mal v skutočnosti koronavírus. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na jeho lekára. Doktor Yves Cohen povedal francúzskym médiám, že vzorky, ktoré v tom čase pacientovi odobrali, nedávno otestovali aj na COVID-19 a boli pozitívne. Päťdesiatnik sa medzičasom úplne zotavil a vraj netuší, kde sa mohol nakaziť, pretože nebol v žiadnych infikovaných oblastiach.

Znamená to však, že sa vírus dostal do Francúzska takmer o mesiac skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Až dosiaľ boli prvé tri prípady potvrdené 24. januára, pričom dvaja nakazení boli v čínskom Wu-chane a tretí bol ich blízky príbuzný.

10:34 Okrem obvyklých príznakov nákazy novým koronavírusom, akými sú teploty, suchý kašeľ a dýchavičnosť, môžu byť ďalším prejavom ochorenia aj takzvané covidové prsty. Viac v tomto článku.

10:25 India zaznamenala v utorok najvyšší denný nárast počtu úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom, ktorý prišiel v čase uvoľňovania opatrení. Informovala o tom agentúra DPA. Zza uplynulých 24 hodín v krajine spôsobila choroba COVID-19 195 úmrtí. Celkový počet úmrtí vzrástol na 1 568. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo 3 900 nových prípadov nákazy. Celkovo India hlási už 46 433 prípadov. Uzdravilo sa 12 849 infiko­vaných.

10:11 Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Rusku ďalších 10 102 pozitívne testovaných na koronavírus SARS-CoV-2. Federálny krízový štáb v utorok ďalej podľa agentúry TASS informoval, že celkový počet nakazených vo všetkých regiónoch sa zvýšil na 155 370. Ochoreniu doposiaľ podľa údajov krízového štábu podľahlo 1 451 ľudí a 19 865 pacientov sa uzdravilo. Približne 4 961 nových infikovaných pacientov nevykazuje žiadne symptómy.

9:57 Do utorňajšieho rána zomrelo v Maďarsku na ochorenie COVID-19 ďalších 12 chronicky chorých pacientov a počet potvrdených nakazených stúpol o 30 na 3065, vyplýva z aktuálnych údajov vládneho krízového štábu zverejnených na stránke koronavirus.gov.hu. Počet obetí vzrástol na 363. Z ochorenia sa vyliečilo 709 pacientov.

9:48 V pondelok potvrdili na Slovensku osem nových prípadov ochorenia Covid-19. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií. Celkovo tak Slovensko eviduje 1 421 ľudí pozitívnych na toto ochorenie. Viac v tomto článku.

9:35 Česku je už 7 841 potvrdených prípadov koronavírusu. V noci na utorok pribudlo 22 infikovaných. Počet obetí stúpol od pondelňajšieho večera o jednu na 252. V utorok ráno o tom informoval český spravodajský portál Novinky.cz. Aktuálne sa na chorobu COVID-19 lieči v Česku 3 773 ľudí. Počet vyliečených stúpol na 3 816. Urobených bolo 269 093 testov.

9:12 Palestínsky prezident Mahmúd Abbás predĺžil neskoro v pondelok núdzový stav v dôsledku koronavírusu až do 5. júna. Niektoré opatrenia však budú uvoľnené, píše agentúra AFP.Núdzový stav platí pre všetky palestínske oblasti na západnom brehu rieky Jordán. Územie pásma Gazy riadi vláda pod vedením hnutia Hamas, ktorá už začala opatrenia uvoľňovať.

8:40 Južná Kórea hlásila v utorok tri nové prípady nákazy koronavírusom, ale všetky sú donesené z iných krajín, žiadne prípady miestneho prenosu infekcie neboli zaznamenané. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap. Počet úmrtí stúpol od pondelka o dve na celkovo 254.

8:12 Po celom svete zomrelo s ochorením Covid-19 k dnešným 07:00 SELČ 251 562 ľudí a koronavírusová infekcia sa potvrdila u 3 584 118 osôb. Vyplýva to z údajov zhromaždených americkou Univerzitou Johnsa Hopkinsa (JHU), ktorá vývoj pandémie celosvetovo monitoruje.

Podobný počet potvrdených infikovaných ako Spojené štáty zaznamenala tiež Európa. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa k dnešnému ránu v európskych krajinách potvrdil Covid-19 u 1 164 91­2 obyvateľov. Zomrelo ich tu 136 347, teda takmer dvakrát viac ako v USA.

7:25 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom v Nemecku stúpol o 685 na 163 860, uviedla dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje Inštitútu Roberta Kocha (RKI). V krajine s 83 miliónmi obyvateľov počet úmrtí kvôli nákaze vzrástol počas pondelka o 139 na 6 831. Počet novo registrovaných infekcií v posledných dobe výrazne klesá. Najviac postihnutou spolkovou krajinou zostáva Bavorsko.

7:18 Turecko zmierni od nedele zákaz vychádzania pre osoby nad 65 rokov, a o pár dní na to aj pre mladých ľudí do 20 rokov. Oznámil to v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ako jeden z krokov postupného uvoľňovania opatrení. Erdogan uviedol, že od 11. mája budú môcť v krajine opäť vykonávať svoju činnosť holičstvá aj kaderníctva a otvoria sa aj nákupné centrá.

6:40 Fínsko povolí od 1. júna znovuotvorenie reštaurácií či zariadení pre verejnosť ako sú knižnice, divadlá či športoviská. S odvolaním sa na vyjadrenie tamojšej vlády o tom v pondelok informovala agentúra Reuters. Od rovnakého dátumu sa tiež na 50 zvýši počet ľudí, ktorí sa budú môcť stretnúť na verejnosti na rovnakom mieste. V krajine dosiaľ zaznamenali 5 327 prípadov nákazy koronavírusom a 240 úmrtí na ochorenie COVID-19.

6:00 V Spojených štátoch do 4. augusta na komplikácie súvisiace s chorobou COVID-19 zomrie najmenej 134 000 ľudí. V aktualizovanom modeli to podľa televízie CNN uviedol Inštitút pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME) pri Washingtonskej univerzite. Nový prepočet tak očakáva zdvojnásobenie bilancie obetí koronavírusu, ktorých je teraz v USA podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa zhruba 68 000. Šéf Ihne Christopher Murray uviedol, že inštitút dôkladne prehodnotil stratégie modelových výpočtov a pristúpil k hybridnému systému s využitím dát od štyroch mobilných operátorov. Za najdôležitejšie zmenu Murray označil zahrnutie vplyvu predčasného uvoľňovania sociálneho odstupu, čo malo na rast očakávaného počtu obetí zásadný dopad. Doterajšie odhady IHME boli považované za presné.

S výrazným nárastom infikovaných aj obetí počíta podľa informácií denníka The New York tiež vláda prezidenta Donalda Trumpa, ktorá tlačí na rýchle obnovenie hospodárskeho života v krajine. Podľa interných vládnych dokumentov, ktoré denník získal, sa očakáva k 1. júnu denný prírastok 3000 mŕtvych, čo by bol takmer dvojnásobok aktuálneho stavu. Vládne odhady podľa The New York Times sú vytriezvením zo zlepšujúcej sa situácie, keď sa jednotlivé štáty USA začínajú vracať k normálnemu životu. Uvoľnenie karanténnych opatrení tak môže viesť k zhoršeniu situácie.